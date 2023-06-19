15 лет добивавшаяся российского гражданства многодетная мать из Нефтеюганска получила паспорт

Героиня проекта «Не один на один» 35-летняя Екатерина Резниченко вместе с тремя несовершеннолетними детьми получила российское гражданство. До обращения в редакцию RT многодетная мать более 15 лет пыталась оформить документы, но каждый раз получала отказ. После того как в Главном управлении по вопросам миграции МВД России узнали историю Резниченко, ей было оказано содействие в выдаче паспорта в кратчайшие сроки.

© Фото из личного архива/РИА Новости

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа Екатерина Резниченко стала гражданкой РФ. После запроса RT в МВД ей выдали российский паспорт. Вместе с женщиной гражданство приобрели трое её несовершеннолетних детей.

«Я очень переживала, что могут отказать в гражданстве, — делится впечатлениями Екатерина. — Но со мной на приёме так вежливо общались. Сказали, что по мне пришёл приказ — выдать паспорт в срочном порядке. Я приняла присягу. Через три дня пришла повторно и мне вручили документ, поздравили. Эмоции очень яркие, не могу описать словами. Хотелось бы выразить сердечную благодарность всем людям, которые принимали участие в решении моей сложной ситуации. От меня и всех моих родных большая благодарность проекту. Спасибо, что были постоянно на связи. Без вас у меня бы опустились руки, и я ничего бы не добилась. Благодаря вам я преодолела все трудности и очень за это признательна. Спасибо!»

По словам многодетной матери, теперь у неё в планах купить жильё в ипотеку, а также открыть свой небольшой ресторан.

«Это моя мечта — работать в собственном заведении. Надеюсь, всё получится», — говорит собеседница RT.

Борьба за документы

RT ранее рассказывал историю уроженки казахстанского города Каскелен Екатерины Резниченко. В возрасте двух лет она переехала вместе с матерью и сестрой в Таджикистан, где проживала её бабушка. После распада Советского Союза семья хотела переехать в Россию, но денег на переезд не хватало.

В Таджикистане Екатерина получила национальный паспорт и в начале 2000-х переехала на постоянное место жительства в Россию. Сначала поселилась у родственников в Самаре, а затем перебралась в город Нефтеюганск, куда ранее уехала жить её сестра.

По словам Резниченко, сразу после приезда и она, и её сестра неоднократно ходили в миграционную службу, чтобы начать процесс оформления российского гражданства, но там им каждый раз отказывали якобы из-за отсутствия оснований.

В 2011 году у Екатерины закончился срок действия таджикского паспорта. Она обратилась в консульство за заменой документа, но получила отказ. Специалисты пояснили: так как она не встала на консульский учёт в течение пяти лет, гражданство у неё было утрачено.

На тот момент у Екатерины уже родился первый сын. Семья переезжала из одного съёмного жилья в другое. На работу из-за отсутствия гражданства её не брали.

Когда Резниченко в очередной раз пришла в миграционную службу, к ней подошёл человек и предложил помощь в оформлении документов. Находясь в безвыходной ситуации, Екатерина согласилась. Ей выдали российский паспорт, по которому она прожила несколько лет. Однако, когда она попыталась зарегистрироваться по новому адресу, выяснилось, что документ является недействительным, а мужчина был мошенником.

Против Резниченко, у которой к тому времени было уже трое детей, возбудили уголовное дело по ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных штампов, печатей и бланков»). Впрочем, через год оно было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

В июне 2022 года многодетную мать признали виновной в нарушении режима пребывания в России и обязали выплатить штраф в размере 2 тыс. рублей. При этом, по словам женщины, ей объяснили, что для урегулирования своего правового статуса ей необходимо выехать в Таджикистан на три месяца. В этой стране у Екатерины не осталось ни друзей, ни родственников. Кроме того, у неё не было действительного документа для пересечения границы.

Благодаря содействию генконсульства Таджикистана в Екатеринбурге Резниченко, а также её детям без выезда из России сделали национальные паспорта, после чего семье начали помогать в местном управлении по вопросам миграции.

Как ранее комментировали в МВД, по гуманным основаниям и в целях дальнейшего урегулирования правового положения на территории РФ от Екатерины Резниченко было принято заявление о предоставлении ей и её детям временного убежища на территории РФ. Таким образом, семья смогла продлить срок временного пребывания в России. Затем в январе этого года Екатерина и её дети получили вид на жительство и через несколько месяцев — гражданство РФ.