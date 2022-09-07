Многодетная мать из Нефтеюганска пытается оформить российское гражданство

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа 34-летняя Екатерина Резниченко, в одиночку воспитывающая троих детей, на протяжении нескольких лет не может оформить российское гражданство. Более 15 лет назад она переехала из Таджикистана в Россию, получила паспорт РФ, однако позже он был признан недействительным — по словам женщины, она стала жертвой мошенников. Екатерина осталась без документов, удостоверяющих личность. Ей рекомендовали выехать вместе с детьми в Таджикистан, получить там национальный паспорт, а затем заново оформлять российское гражданство. По словам женщины, ехать ей некуда — ни родственников, ни друзей в Таджикистане у неё нет. Кроме того, её детям требуется медицинская помощь. После запроса RT в МВД в рамках проекта «Не один на один» помощь многодетной матери начали оказывать в местном миграционном управлении.

Екатерина Резниченко родилась в городе Каскелен Казахской ССР, а в 1989 году после смерти отца вместе с матерью и сестрой переехала в Таджикистан.

«Там проживала бабушка по материнской линии, — объясняет женщина. — После развала Союза мы хотели уехать в Россию, но на переезд не хватало денег. У нас в семье остались одни женщины, защитника не было, нас постоянно задирали. Сбежать нам удалось только в начале 2000-х, я на тот момент уже получила таджикистанский паспорт».

Не было оснований

Первое время Екатерина жила у родственников в Самаре, а затем переехала в город Нефтеюганск, где поселилась её сестра с дочерью.

«Приехав в Россию, мы с сестрой неоднократно обращались в миграционное ведомство, чтобы начать оформлять гражданство, нас просто выгоняли. Мы жили по таджикистанским паспортам. Делали регистрацию. Квоту нам не давали, оснований для получения гражданства, как нам говорили, у нас не было», — рассказывает женщина.

В 2011 году у Резниченко закончился срок действия таджикистанского паспорта. Она обратилась в консульство за заменой документа, но получила отказ. По её словам, в консульстве пояснили, что по закону, у тех, кто не вставал на консульский учёт в течение пяти лет, гражданство утрачивалось.

«Мне обещали выдать какую-то справку, но так и не выдали, — рассказывает Екатерина. — Каждый раз говорили: ждите. На тот момент у меня уже был маленький сын. Нам негде было жить, на работу без документов не брали. Я в очередной раз пошла в миграционную службу. Там ко мне подошёл мужчина, спросил, почему я постоянно хожу к ним, я объяснила, что нахожусь в безвыходной ситуации. Он мне сказал, что поможет с приобретением гражданства. Я согласилась, передала ему все свои документы. Он отвёз меня в Москву, где мне выдали паспорт. Я жила по нему несколько лет и только в 2020 году узнала, что этот мужчина был мошенником».

Резниченко подала заявление на регистрацию по месту жительства. Эксперт проверил её паспорт на подлинность и признал в нём изменения первоначального содержания. В отношении Екатерины было возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков). Через год дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

На тот момент у Екатерины было уже трое детей, которых она воспитывала в одиночку.

Вслед за возбуждением уголовного дела прокуратура Нефтеюганска подала заявление в суд о признании недействительными сведения в записях о рождении детей Резниченко из-за отсутствия у неё гражданства РФ. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Из свидетельств о рождении детей Екатерины убрали информацию о том, что их мать является гражданкой РФ.

В июле этого года на многодетную мать был составлен протокол о нарушении режима пребывания в России. Суд признал её виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП и назначил ей штраф в размере 2 тыс. рублей.

«Мне объяснили, что так как я нахожусь нелегально в России, то должна выехать в Таджикистан на три месяца. Но я не могу туда поехать. Как я с тремя детьми поеду? Я еле оттуда вырвалась. У меня там ни друзей, ни родственников. Дети болеют, им требуется медицинская помощь, но у меня нет денег, чтобы проходить платные обследования», — плачет многодетная мать.

Без выезда из России

В генконсульстве Таджикистана в Екатеринбурге Резниченко пошли навстречу и помогли получить паспорта ей и её детям без выезда из России.

После запроса RT в МВД помощь многодетной матери начали оказывать и в местном миграционном управлении.

«УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре 5 августа 2022 г. по гуманным основаниям в целях дальнейшего урегулирования правового положения на территории Российской Федерации от Резниченко Е.И. принято заявление о предоставлении ей и её несовершеннолетним детям временного убежища на территории Российской Федерации. После чего Резниченко Е.И. сможет продлить срок временного пребывания в РФ и урегулировать своё правовое положение путём получения разрешительных документов на проживание в РФ и впоследствии приобрести гражданство РФ без необходимости выезда за пределы РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства.

«Таджикистанские паспорта мы получили, — говорит Екатерина. — Теперь ждём, какое решение по нам будет принято здесь — оформят или нет временное убежище. Рассмотрение заявления займёт три месяца, но мы надеемся, что, может, побыстрее что-то по нам решат. Мы очень ждём».