«Нам оплатили квартиру, здесь всё есть»: как RT помогает эвакуированным жителям Шебекина
- © Кадр: видео RT
Жительница Шебекина Инесса Сафронова уехала из-под обстрелов в Краснодар вместе с 12-летним сыном. Благодаря проекту RT «Дальше действовать будем мы» Инессе удалось связаться с местной жительницей Оксаной — в Краснодаре у неё есть квартира, которую она согласилась безвозмездно предоставить семье из Шебекина.
«У нас квартира в Краснодаре пустая стоит, а тут все эти события... Я подумала, люди, бедные, кто выехал из Шебекина, ютятся в каких-то спортзалах — так почему бы им не помочь? Но мы не знали, как выйти на людей, кому нужна помощь. А тут муж увидел по телевизору, что Маргарита Симоньян сама помогает и ищет людей, кто готов помогать с жильём. Я нашла её телеграм-канал, со мной связались и так я познакомилась с Инессой», — рассказывает Оксана.
Инесса переезжает из-за боевых действий уже не в первый раз — женщина родом из города Попасная, семь с половиной лет назад она с маленьким сыном уехала в Шебекино, чтобы спастись от постоянных обстрелов. Теперь Инессе вновь пришлось оставить свой дом — в Шебекине у неё осталась квартира в ипотеке.
«В Шебекине мы прожили семь с половиной лет. Поначалу скитались по квартирам. Зарплаты там маленькие, но я рискнула взять ипотеку. Много денег банк не дал — но мы сумели приобрести комнатку 12 квадратов. Только взяла ипотеку — и снова пришлось уезжать», — расстраивается собеседница RT.
По её словам, её жилье в Шебекине пока не пострадало — повреждены только окна. Но приехать туда и забрать хоть какие-то вещи Инесса не может — нет своей машины. Они с сыном выезжали из дома в большой спешке из-за обстрелов и успели взять только самое необходимое.
«Выехать нам помогла моя подруга с мужем. В первый заезд я даже вещи никакие не взяла — только документы. Через пару дней наступило затишье, и друг привёз меня в Шебекино, чтобы я собрала сумки. И тут начался обстрел.
Во время обстрела я пряталась за шкаф — комната-то маленькая. ВСУ ведь бьют куда попало — не по окраинам, били уже конкретно по домам. Я знаю как себя вести, когда снаряды падают, так что пряталась и в перерывах между обстрелами кидала в сумки то, что успевала», — рассказывает Инесса.
- Инесса Сафронова с сыном.
- © Кадр: видео RT
Сейчас она обустраивается на новом месте: женщина отремонтировала стиральную машину, заменила электрочайник. Она пытается найти работу в Краснодаре, но сделать это быстро не выходит из-за ограничений по здоровью.
«Я пытаюсь присмотреть что-то без тяжёлого физического труда, потому что мне уже 53 года, здоровья-то особо нет, проблемы с позвоночником. Так что стоять на ногах целый день я не смогу, — объясняет Инесса. — Свалилось всё в кучу сейчас, конечно. Но сыну всё нравится на новом месте».
«Сами стараемся помогать»
Надежда приехала в Белгород в конце мая вместе с мужем и двумя сыновьями 18 и 4 лет. У младшего мальчика аутизм. Благодаря проекту RT «Дальше действовать будем мы» семье удалось оплатить съёмное жилье в Белгороде.
Из Шебекино Надежда с младшим ребёнком уехали 31 мая — в городе тогда были сильные обстрелы со стороны ВСУ. Несмотря на это, супруг Надежды сумел вывезти из города не только свою семью, но и других местных жителей, нуждавшихся в помощи.
Сейчас семья обустраивает быт на новом месте. Супруг Надежды уже устроился на работу и даже успел съездить в Шебекино, чтобы забрать вещи — их с супругой дом не пострадал при обстрелах.
«Потихоньку обживаемся. Муж два дня назад съездил домой, забрал немного вещей, кастрюльки. В Шебекине мы живем в районе рынка. Дом пока цел, но вообще в нашем районе старенькие двухэтажные дома, их ещё пленные немцы строили — туда, конечно, если попадет снаряд, сгорит полностью — перекрытия деревянные все», — рассказывает собеседница RT.
- Семья Надежды в новой квартире.
- © Кадр: видео RT
Надежда добавила, что благодаря проекту «Дальше действовать будем мы» у её семьи сейчас есть всё необходимое. Теперь они стараются сами помогать шебекинцам, которые в этом нуждаются.
«Нам оплатили квартиру, все вещи здесь есть: мебель, бытовая химия, нам больше ничего и не надо. Мы сами сейчас стараемся помогать по возможности. Вчера, например, женщина написала, что надо овощи забрать с базы и развезти нуждающимся — муж взял свою машину и повёз», — говорит Надежда.
Жильё и поиск работы
Виктория обратилась в проект «Дальше действовать будем мы», когда её семья уже прибыла в Белгород. Они уехали из-под обстрелов в Шебекино 3 июня. Последние дни в обстреливаемом городе женщина вспоминает с трудом — было очень страшно. В день отъезда Виктория с мужем и тремя детьми прятались от артиллерийских обстрелов в подвале — ждали затишья, чтобы покинуть город.
«В наш дом прилётов, слава богу, не было, но были попадания в дома на соседней улице, осколки летели к нам. У младшей дочки на нервной почве начались проблемы с ногами — из-за этого с ней пару недель работала её тетя-психолог», — рассказывает Виктория.
У Виктории с мужем — взрослая дочь и двойняшки, мальчик и девочка. У мальчика — инвалидность из-за детского церебрального паралича, поэтому Виктория не работает — ухаживает за сыном. Сейчас поиском работы занимается её супруг.
«Муж обязательно будет работать, сейчас ищет здесь место, а старшая дочка учится на заочном, и пока единственная из нашей семьи смогла тут устроиться на работу — в детский садик», — рассказывает собеседница RT.
Виктория поблагодарила читателей RT, благодаря которым семье помогли с деньгами на аренду дома для большой семьи и покупкой стиральной машины.
Благотворительный проект RT «Дальше действовать будем мы» продолжает сбор помощи для шебекинцев. Отчёты о расходах и проведённой работе мы публикуем в Telegram-канале проекта.