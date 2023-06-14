«Нам оплатили квартиру, здесь всё есть»: как RT помогает эвакуированным жителям Шебекина

Из обстреливаемого ВСУ Шебекина в Белгородской области продолжают выезжать местные жители. Команда RT помогает шебекинцам найти временное жильё и купить предметы первой необходимости. Всего за это время RT помог 89 семьям, из них девять смогли арендовать жильё на средства, пожертвованные читателями RT. Рассказываем истории трёх семей из Шебекина, которые получили крышу над головой в Белгороде и Краснодаре.

Жительница Шебекина Инесса Сафронова уехала из-под обстрелов в Краснодар вместе с 12-летним сыном. Благодаря проекту RT «Дальше действовать будем мы» Инессе удалось связаться с местной жительницей Оксаной — в Краснодаре у неё есть квартира, которую она согласилась безвозмездно предоставить семье из Шебекина.

«У нас квартира в Краснодаре пустая стоит, а тут все эти события... Я подумала, люди, бедные, кто выехал из Шебекина, ютятся в каких-то спортзалах — так почему бы им не помочь? Но мы не знали, как выйти на людей, кому нужна помощь. А тут муж увидел по телевизору, что Маргарита Симоньян сама помогает и ищет людей, кто готов помогать с жильём. Я нашла её телеграм-канал, со мной связались и так я познакомилась с Инессой», — рассказывает Оксана.

Инесса переезжает из-за боевых действий уже не в первый раз — женщина родом из города Попасная, семь с половиной лет назад она с маленьким сыном уехала в Шебекино, чтобы спастись от постоянных обстрелов. Теперь Инессе вновь пришлось оставить свой дом — в Шебекине у неё осталась квартира в ипотеке.

«В Шебекине мы прожили семь с половиной лет. Поначалу скитались по квартирам. Зарплаты там маленькие, но я рискнула взять ипотеку. Много денег банк не дал — но мы сумели приобрести комнатку 12 квадратов. Только взяла ипотеку — и снова пришлось уезжать», — расстраивается собеседница RT.

По её словам, её жилье в Шебекине пока не пострадало — повреждены только окна. Но приехать туда и забрать хоть какие-то вещи Инесса не может — нет своей машины. Они с сыном выезжали из дома в большой спешке из-за обстрелов и успели взять только самое необходимое.

«Выехать нам помогла моя подруга с мужем. В первый заезд я даже вещи никакие не взяла — только документы. Через пару дней наступило затишье, и друг привёз меня в Шебекино, чтобы я собрала сумки. И тут начался обстрел.

Во время обстрела я пряталась за шкаф — комната-то маленькая. ВСУ ведь бьют куда попало — не по окраинам, били уже конкретно по домам. Я знаю как себя вести, когда снаряды падают, так что пряталась и в перерывах между обстрелами кидала в сумки то, что успевала», — рассказывает Инесса.

Инесса Сафронова с сыном.

© Кадр: видео RT

Сейчас она обустраивается на новом месте: женщина отремонтировала стиральную машину, заменила электрочайник. Она пытается найти работу в Краснодаре, но сделать это быстро не выходит из-за ограничений по здоровью.

«Я пытаюсь присмотреть что-то без тяжёлого физического труда, потому что мне уже 53 года, здоровья-то особо нет, проблемы с позвоночником. Так что стоять на ногах целый день я не смогу, — объясняет Инесса. — Свалилось всё в кучу сейчас, конечно. Но сыну всё нравится на новом месте».

«Сами стараемся помогать»

Надежда приехала в Белгород в конце мая вместе с мужем и двумя сыновьями 18 и 4 лет. У младшего мальчика аутизм. Благодаря проекту RT «Дальше действовать будем мы» семье удалось оплатить съёмное жилье в Белгороде.

Из Шебекино Надежда с младшим ребёнком уехали 31 мая — в городе тогда были сильные обстрелы со стороны ВСУ. Несмотря на это, супруг Надежды сумел вывезти из города не только свою семью, но и других местных жителей, нуждавшихся в помощи.

Сейчас семья обустраивает быт на новом месте. Супруг Надежды уже устроился на работу и даже успел съездить в Шебекино, чтобы забрать вещи — их с супругой дом не пострадал при обстрелах.

«Потихоньку обживаемся. Муж два дня назад съездил домой, забрал немного вещей, кастрюльки. В Шебекине мы живем в районе рынка. Дом пока цел, но вообще в нашем районе старенькие двухэтажные дома, их ещё пленные немцы строили — туда, конечно, если попадет снаряд, сгорит полностью — перекрытия деревянные все», — рассказывает собеседница RT.

Семья Надежды в новой квартире.

© Кадр: видео RT

Надежда добавила, что благодаря проекту «Дальше действовать будем мы» у её семьи сейчас есть всё необходимое. Теперь они стараются сами помогать шебекинцам, которые в этом нуждаются.

«Нам оплатили квартиру, все вещи здесь есть: мебель, бытовая химия, нам больше ничего и не надо. Мы сами сейчас стараемся помогать по возможности. Вчера, например, женщина написала, что надо овощи забрать с базы и развезти нуждающимся — муж взял свою машину и повёз», — говорит Надежда.

Жильё и поиск работы

Виктория обратилась в проект «Дальше действовать будем мы», когда её семья уже прибыла в Белгород. Они уехали из-под обстрелов в Шебекино 3 июня. Последние дни в обстреливаемом городе женщина вспоминает с трудом — было очень страшно. В день отъезда Виктория с мужем и тремя детьми прятались от артиллерийских обстрелов в подвале — ждали затишья, чтобы покинуть город.

«В наш дом прилётов, слава богу, не было, но были попадания в дома на соседней улице, осколки летели к нам. У младшей дочки на нервной почве начались проблемы с ногами — из-за этого с ней пару недель работала её тетя-психолог», — рассказывает Виктория.

У Виктории с мужем — взрослая дочь и двойняшки, мальчик и девочка. У мальчика — инвалидность из-за детского церебрального паралича, поэтому Виктория не работает — ухаживает за сыном. Сейчас поиском работы занимается её супруг.

«Муж обязательно будет работать, сейчас ищет здесь место, а старшая дочка учится на заочном, и пока единственная из нашей семьи смогла тут устроиться на работу — в детский садик», — рассказывает собеседница RT.

Виктория поблагодарила читателей RT, благодаря которым семье помогли с деньгами на аренду дома для большой семьи и покупкой стиральной машины.

Благотворительный проект RT «Дальше действовать будем мы» продолжает сбор помощи для шебекинцев. Отчёты о расходах и проведённой работе мы публикуем в Telegram-канале проекта.