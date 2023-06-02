В преддверии юбилея проекта «Не один на один» главный редактор RT Маргарита Симоньян оценила результаты пятилетнего сотрудничества с МВД. Она рассказала, для чего был создан проект и сколько он ещё продлится. В рамках взаимодействия с министерством телеканал помогает тем, кто не может получить российское гражданство из-за бюрократических проблем.

Главред RT рассказала о пятилетнем сотрудничестве с МВД

— В 2018 году после запуска проекта «Не один на один» вы призвали всех, у кого возникают проблемы с оформлением российского гражданства, обращаться в редакцию RT. За пять лет нам написали около 180 человек. Было выдано 73 паспорта и более 100 разрешительных документов. Как вы оцениваете сотрудничество с МВД в рамках проекта «Не один на один», а также результаты и опыт пятилетней работы?

— Это было, есть и, надеюсь, будет очень круто. Я имею в виду наше сотрудничество с МВД. У нас не было до этого таких тесных контактов. Вернее, контакты-то были всегда, но таких совместных мощных проектов — ни с одним из ведомств на моей памяти. Откуда это всё взялось? Стали обращаться люди — просто писали в редакцию. В какой-то момент их стало очень много. Это наши люди, тот самый русский мир, за который мы бьёмся. Они говорили нам, что не могут получить документы, что всё это очень сложно, тяжело, упирается в каких-то нерадивых чиновников, утерянные справки. И конечно, те круги ада, которые проходили люди, чтобы воссоединиться со своей Родиной, были невыносимы, и нам это казалось жутко несправедливым. К счастью, МВД с нами солидарно. Именно поэтому проект такой успешный: десятки паспортов, больше сотни разрешительных документов.

— Соотечественники, которым мы помогаем, спрашивают, сколько ещё продлится проект. Переживают, что его могут закрыть.

— Проект будет работать, пока людям нужна помощь. Законы и правила должны быть написаны так, чтобы не возникало вопиющих ситуаций. Ведь если бы всё было хорошо, ни наша помощь, ни вмешательство на очень высоком уровне, вплоть до министра, не понадобились бы, правда? Я надеюсь, что рано или поздно мы решим эту проблему и такой проект станет не нужен. Законодательство до сих пор, мягко говоря, несовершенно — и его продолжают совершенствовать, но пока без нас не обходится.

— Вы заявляли, что неоднократно на закрытых встречах с президентом РФ Владимиром Путиным поднимали тему гражданства и просили за жителей Донбасса, чтобы им упростили порядок выдачи российских паспортов, как абхазам в начале 2000-х годов. Этому посвящено большое количество ваших выступлений на официальных мероприятиях. Почему вы так много внимания уделяете этой теме и считаете её такой важной?

— Владимир Путин, как вы знаете, решил эту проблему элегантно и нетривиально: теперь Донбасс — это территория Российской Федерации, а её жители — наши граждане по определению. Но когда это было не так, мне казалось крайне несправедливым, что эти люди, которые видят в нас свою единственную защиту и опору и свою большую многовековую Родину, вынуждены так мучиться и страдать.

Я знаю, что президент разделял эти взгляды — не только мои, но и миллионов людей. Это просто очевидно. У нормального человека не может быть иного мнения.

— В июне 2021 года в редакцию обратились более 80 граждан США, Канады и Австралии, желающих получить российские паспорта. Они жаловались на антисемейные кампании, проводимые в их странах, а также преследования за религиозные убеждения. При этом в новой редакции закона «О гражданстве РФ» намеревались сократить возможности для граждан из дальнего зарубежья получать российские паспорта в упрощённом порядке. На ваш взгляд, стоит ли вводить ограничения для этой категории лиц?

— Мне кажется, что в среднесрочной перспективе Россия станет так называемой безопасной гаванью для людей, которые не готовы в четыре года менять своим детям пол, в пять лет рассказывать им, в каких позах лучше заниматься сексом, и в целом не хотят жить во всём этом треше, который мы наблюдаем сейчас на коллективном Западе. Таких людей становится всё больше. Я лично знаю многих и считаю, что для них должна быть разработана некая отдельная программа проверки. Учитывая развитие соцсетей, несложно узнать, действительно ли люди приехали с благими намерениями или это их легенда, а на самом деле они здесь как шпионы или диверсанты. Сейчас это сотни людей, завтра будут тысячи, а потом миллионы. Если мы сохранимся как нация с нашими ценностями, то очень многие люди во всём мире, не готовые жить в этом безумии, которое навязывается сейчас западной идеологией, будут стремиться к нам. Такие люди, конечно, нам нужны. Вопрос в том, как отличить одних от других. И вот мы опять возвращаемся к законодательству.

— В конце интервью я бы хотела передать вам слова благодарности от героев нашего проекта. Они каждый раз просят сказать вам спасибо за помощь и неравнодушие. Может быть, вы что-то хотели бы им ответить?

— Я хочу сказать всем людям, которые дошли до нас: «Большое спасибо за то, что вы так хотели воссоединиться с нами, так хотели вернуться к себе на Родину, что вы потратили на это такое количество времени, сил, нервов и здоровья. И простите нас, что у нас всё ещё не отлажено так, чтобы это работало автоматически. Но вы видите: мы стараемся. Спасибо».