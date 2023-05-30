«Иронизирует над смертью»: доцента СПбГУ обвинили в издевательстве над памятью погибшего в ходе СВО студента

В Санкт-Петербургском государственном университете разгорелся скандал после того, как общественники потребовали провести проверку и уволить доцента исторического факультета. Михаила Белоусова обвиняют в антироссийских высказываниях, критике СВО и глумлении над гибелью студента, который добровольно отправился служить в Донбасс. Общественники утверждают, что в вузе под покровительством Белоусова сложилось оппозиционное студенческое сообщество, которое курирует студсовет и университетский журнал. В свою очередь, сам Белоусов утверждает, что его оклеветали.

Санкт-Петербургский государственный университет обратился в полицию с просьбой провести проверку после обвинений доцента исторического факультета в критике СВО и издевательстве над патриотически настроенными студентами и преподавателями.

Ранее в сети обратили внимание на высказывания доцента Института истории СПбГУ Михаила Белоусова. В соцсетях было опубликовано сообщение из чата Telegram якобы от имени Белоусова, в котором он заявил, что будет говорить о спецоперации в контексте «откровенного стёба».

«Хочу вам всем сказать, что считаю нормальным использовать эсвэошную риторику в рамках постиронии, то есть откровенного стёба», — написано в сообщении.

Кроме того, в сети появилось видео с выступлением Белоусова перед студентами, на котором доцент с иронией говорит об СВО, в том числе об ударах по центрам принятия решений и о теракте на Крымском мосту.

Издание Readovka утверждает, что видеозапись была сделана 22 февраля этого года на заседании студенческого совета.

Скандал с агрессивными заявлениями доцента СПбГУ разгорелся на фоне сообщений о том, что один из студентов Института истории СПбГУ, 21-летний Фёдор Соломонов, погиб в зоне СВО, выполняя воинский долг.

В военно-историческом обществе университета, в котором состоял и погибший студент, рассказали, что осенью прошлого года молодой человек получил повестку в рамках частичной мобилизации, но на фронт отправился служить по доброй воле. 1 апреля он погиб при исполнении воинского долга.

«Федя был истинным патриотом и настоящим мужчиной. Получив повестку о мобилизации, он не воспользовался положенной ему по закону отсрочкой и добровольно ушёл на фронт — отстаивать свои убеждения не только словом, но и делом. И остался верен им до конца. Таким его и запомнит истфак», — написали в группе общества.

Как выяснил RT, Соломонов учился на отделении «Новая история», в Петербург он приехал из Зеленограда. В августе 2022 года молодой человек ездил в Лисичанск (ЛНР) как волонтёр и развозил гуманитарную помощь. По словам друзей Фёдора, эта поездка повлияла на него и сподвигла пойти на фронт.

После известий о гибели Фёдора преподаватели и студенты вуза организовали мемориал в честь погибшего солдата на первом этаже здания Института истории.

11 мая учёный совет Института истории предложил установить мемориальную доску в память о подвиге студента, и ректор вуза эту инициативу поддержал.

«Тусовочка» на истфаке

В то же время на фоне новостей о гибели на фронте студента-добровольца активизировалась и часть учащихся, которые не поддерживают защиту Донбасса. Информация об этом стала появляться в различных Telegram-каналах, посвящённых патриотизму и хронике спецоперации.

Так, санкт-петербургское отделение общественного движения «Зов Народа» обратило внимание, что некоторые студенты стали «ставить на аватарки в соцсетях жовто-блакитные флаги», а также обвинять тех, кто скорбил о гибели Соломонова, в рашизме. Такое же отношение высказывал и Михаил Белоусов, говорится в Telegram-канале движения.

Общественники утверждают, что на историческом факультете сложилось сообщество оппозиционно настроенных студентов, среди которых в том числе были нынешний председатель и члены студсовета. Покровителем сообщества является Михаил Белоусов, считают авторы обращения.

«Согласно нашим источникам, эта группа сформировалась в 2019 году и известна на истфаке под названием «Тусовочка». В этот круг входят оппозиционно настроенные заукраинцы, расшатывающие университет изнутри», — говорится в сообщении движения.

Общественники просят провести проверку в отношении проукраински настроенных студентов факультета и преподавателя Белоусова, которые «откровенно поглумились над погибшим в СВО студентом».

Авторы обращения также обвинили членов сообщества в том, что они захватили студенческий журнал «Студень» и через него стали транслировать свои оппозиционные взгляды и поддержку Украины в ходе спецоперации.

«Задумайтесь над тем, кого и зачем растят откровенные предатели России вроде Белоусова. Эти же студенты, празднующие наши отступления и иронизирующие над смертью своих однокашников, совсем скоро получат свои дипломы, а некоторые из них — пойдут преподавать. Преподавать вашим детям», — отметили общественники.

Информацию о том, что некоторые студенты, а также доцент Белоусов пытались иронизировать на тему СВО на фоне новости о гибели студента-добровольца, RT подтвердила доцент СПбГУ, кандидат философских наук Галина Жукова.

Женщина вместе со студентами организовала в вузе музыкальный вечер памяти Фёдора Соломонова, чтобы рассказать о его подвиге.

«Для студентов он был лидером. На концерте в его честь присутствовало множество людей, в том числе проректоры университета и даже командир Фёдора», — рассказала собеседница.

Жукова считает, что в стенах вуза гораздо больше студентов, которые поддерживают СВО и с уважением относятся к защитникам Донбасса, но они не так заметны.

«Я следила за соцсетями студсовета, видела, что были разные публикации, в том числе оппозиционные. Мы смотрели со снисхождением: дети, мало ли что пишут. Большинство наших студентов, понимают, что правильно, но просто их не видно: они не ходят с плакатами, не ждут похвалы или реакции. Они просто живут и учатся, в отличие от этих (критиков СВО. — RT): тех видно, они сами себя раскачивают», — отметила Жукова.

RT попытался связаться с Михаилом Белоусовым, чтобы узнать о его позиции, однако после скандала он удалил свою страничку в соцсетях, его номер недоступен. По данным RT, доцент продолжает преподавать, в вузе он читает лекционные курсы «Внешняя политика России» и «История российского конституционализма».

Пресс-служба СПбГУ опубликовала на сайте официальное заявление, в котором сообщила, что 26 и 28 мая Белоусов дал письменные объяснения. В них доцент заявил, что не совершал действий, в которых его обвиняют.

Кроме того, Белоусов направил обращение в правоохранительные органы, в котором заявил, что его оклеветали. «Я сегодня обнаружил, что без моего ведома создана страница в сети Telegram. Там помещена моя фотография и мои Ф. И. О. С этой страницы было написано сообщение, которое порочит мои честь и достоинство...» — приводит пресс-служба вуза слова Белоусова.

Сам университет обратился в полицию с просьбой провести проверку. В случае если правоохранители установят, что кто-то из замешанных в конфликте преподавателей или студентов совершил «неправомерные действия», вуз примет «меры дисциплинарного характера, вплоть до увольнения, отчисления». В полиции и Следственном комитете по Санкт-Петербургу пока воздержались от комментариев.