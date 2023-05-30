Герой проекта RT «Не один на один» Олег Бушев, страдающий тяжёлым заболеванием сердца, после оформления российского гражданства смог встать на учёт в НМИЦ ТИО им. Шумакова, и теперь ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь бесплатно. Государство обеспечивает его дорогостоящими лекарствами, которые ему жизненно необходимы. Олег также получает пенсию по инвалидности и пользуется социальными льготами. Его мать Светлана устроилась на официальную работу. Олег и сам очень много работает, чтобы денег хватало на оплату съёмного жилья. Благодаря правильно подобранной терапии состояние молодого человека улучшилось, и операцию по пересадке сердца пока отложили. Семья надеется, что лекарства позволят Олегу как можно дольше обходиться без трансплантации органа.

«Есть поддержка государства»: тяжелобольной герой RT и его мать — о жизни после получения паспортов РФ

Уроженец Абхазии 22-летний Олег Бушев переехал вместе с матерью Светланой в Москву на лечение в НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева в 2019 году. У него диагностирована дилатационная кардиомиопатия — заболевание, которое приводит к сердечной недостаточности. Врачи говорили, что требуется срочная операция по пересадке сердца. Однако без российского гражданства Олега не могли поставить в лист ожидания на орган, а также провести ему трансплантацию, так как по закону такие операции делают только гражданам РФ.

«Врачи мне сразу сказали: в такой ситуации без документов не спасём. Никак, — вспоминает Светлана. — Никто не будет рисковать. Я поняла, что цель — документы, что это наша надежда».

RT совместно с МВД помог семье в кратчайшие сроки приобрести российское гражданство. В июне 2020 года паспорта выдали Олегу, его матери, а также бабушке Альбине Бушевой.

«Нам не просто помог проект, — объясняет Светлана. — Двери открывались благодаря этому проекту. Бывало, что приезжали туда, где якобы должны помогать, но нам отказывали. Я звонила корреспондентам RT, и они мне говорили: «Не волнуйтесь, всё решим». И сразу всё получалось. Нам помогали, в том числе информационно, потому что в той ситуации уложить всё в голове — страшный диагноз, отсутствие средств, документов — было очень тяжело. В проекте работают люди, которые знают всё о проблеме получения гражданства, и они помогали нам пройти этот квест. В одиночку с этим испытанием справиться невозможно, поэтому важно чувствовать, что у тебя за спиной есть поддержка».

Всё было быстро сделано

По словам Светланы, за три года в жизни семьи произошло много изменений. Получив паспорт, Олег смог прикрепиться к поликлинике и теперь находится под постоянным наблюдением врачей НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.

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«Благодаря тому, что всё было очень быстро сделано, у нас есть поддержка государства, — рассказывает мать Олега. — Для нас это очень важно, потому как раньше нам приходилось искать деньги на покупку дорогостоящих лекарств, а теперь нам их предоставляют бесплатно. Это бесценный подарок. Мы бы не потянули и аренду квартиры, и покупку лекарств. Без российского паспорта лечение за первые пять дней, пока Олег находился в клинике, обошлось в 200 тыс. рублей. Когда я звонила в фонды, мне говорили: «Он у вас не активно умирает. Мы помогаем тем, кто умирает». Я была шокирована этими словами, но решила: значит, будем жить».

В рамках проекта «Дальше действовать будем мы» RT неоднократно объявлял сбор средств для Бушевых, что позволило закрыть все финансовые проблемы. Помощь семье оказывали жители Абхазии.

«Несмотря на то что там непростая экономическая ситуация и не такие высокие зарплаты, как в России, люди старались нам помочь, — говорит Светлана. — Особенно те, у кого больные дети, кто сам столкнулся с такой проблемой. Когда мы получили документы, это было просто чем-то за гранью для меня. У меня столько было эмоций. Даже сейчас. (Плачет.) Это не передать словами».

Сейчас Олег получает пенсию по инвалидности. У него льготный проезд в транспорте, а также бесплатное лечение. Несмотря на свой диагноз, молодой человек очень много работает. После того как врачи смогли подобрать Олегу лекарства, его состояние значительно улучшилось.

RT

«Уже полтора месяца я работаю кредитным специалистом, а до этого полтора года — в зоомагазине администратором, — рассказывает Олег. — Стараюсь брать меньше выходных. Загружаю себя, чтобы больше зарабатывать. Недавно был на УЗИ сердца и рассказал врачу об этом, а она мне говорит: «Тебе сейчас вообще не стоит работать». Ну я так про себя подумал: это уж я как-то сам для себя решу — стоит или нет. У меня в планах — подниматься в банковской сфере выше».

По словам Светланы, сейчас у Олега произошло небольшое ухудшение состояния здоровья. Ему поменяли лекарства, добавили новые. Семья надеется, что он сможет как можно дольше жить со своим сердцем, так как трансплантация — сложная операция и новый орган может не прижиться.

«Спешить с пересадкой не стоит. Любой врач скажет, что лучше со своим, потому что после трансплантации до конца жизни нужно пить иммунодепрессанты, может произойти отторжение органа, а повторную пересадку может себе позволить, наверное, только Рокфеллер», — говорит мать Олега.

Семья мечтает о своём жилье. Однако взять ипотеку пока у Светланы не получается. После того как у Олега выявили ухудшение здоровья, ей пришлось взять бессрочный отпуск на работе, чтобы вместе с ним посещать врачей и ездить на обследования.

«Надеюсь, мы когда-нибудь осилим своё жильё, бабушка переедет к нам из Абхазии и будет жить с нами, — говорит Светлана. — Кто хочет, тот всегда выкрутится».