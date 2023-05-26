ЯНАО стал лидером в рейтинге Ассоциации «НП Совет рынка»

ЯНАО стал лидером среди субъектов Российской Федерации в рейтинге Ассоциации «НП Совет рынка». Победу присудили за развитие энергетики в 2022 году.

В этом рейтинге учитываются точность прогнозирования электропотребления, схема и программа развития электроэнергетики, схема теплоснабжения административного центра, расчёты на розничных рынках электрической энергии, перекрёстное субсидирование.

В церемонии награждения победителей рейтинга, состоявшейся в Москве 26 мая, принял участие директор окружного департамента тарифной политики Дмитрий Афанасьев.

«На уровне региона на постоянной основе проводится работа по прогнозированию энергопотребления, в том числе в рамках разработки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики ЯНАО, схем теплоснабжения, что позволяет обеспечить сбалансированное развитие энергосистемы и надёжность энергоснабжения потребителей», — заявил замгубернатора Ямала Сергей Карасёв.

Сергей Карасёв, заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

© Правительство ЯНАО

Добиться крупных успехов в улучшении работы коммунальной сферы властям удалось благодаря налаженному сотрудничеству с энергетиками региона — с компаниями «Ямалкоммунэнерго», ЭК «Восток» и «Энерго-Газ-Ноябрьск».

Генеральный директор АО «Ямалкоммунэнерго» Сергей Долгов заявил, что надёжность работы энергетиков зависит от множества факторов, в том числе от стабильности системы расчётов.

«В этой части мы видим деятельное участие и поддержку руководства округа, нацеленность на недопущение роста просроченной задолженности потребителей, прежде всего бюджетной сферы», — отметил Долгов.

Станислав Карапетян, генеральный директор компании ООО «Интертехэлектро — Новая генерация», построившей Ноябрьскую парогазовую электростанцию, рассказал, что эффективность работы объектов энергетики во многом обеспечивается точностью планирования, проработкой схем и программ регионального развития.

«Правительству Ямала удалось наладить систему взаимодействия между крупнейшими потребителями в основном из нефтегазового комплекса и энергокомпаниями», — добавил он.