ЯНАО стал лидером в рейтинге Ассоциации «НП Совет рынка»
- © Роман Филатов
В этом рейтинге учитываются точность прогнозирования электропотребления, схема и программа развития электроэнергетики, схема теплоснабжения административного центра, расчёты на розничных рынках электрической энергии, перекрёстное субсидирование.
В церемонии награждения победителей рейтинга, состоявшейся в Москве 26 мая, принял участие директор окружного департамента тарифной политики Дмитрий Афанасьев.
«На уровне региона на постоянной основе проводится работа по прогнозированию энергопотребления, в том числе в рамках разработки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики ЯНАО, схем теплоснабжения, что позволяет обеспечить сбалансированное развитие энергосистемы и надёжность энергоснабжения потребителей», — заявил замгубернатора Ямала Сергей Карасёв.
- Сергей Карасёв, заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
- © Правительство ЯНАО
Добиться крупных успехов в улучшении работы коммунальной сферы властям удалось благодаря налаженному сотрудничеству с энергетиками региона — с компаниями «Ямалкоммунэнерго», ЭК «Восток» и «Энерго-Газ-Ноябрьск».
Генеральный директор АО «Ямалкоммунэнерго» Сергей Долгов заявил, что надёжность работы энергетиков зависит от множества факторов, в том числе от стабильности системы расчётов.
«В этой части мы видим деятельное участие и поддержку руководства округа, нацеленность на недопущение роста просроченной задолженности потребителей, прежде всего бюджетной сферы», — отметил Долгов.
Станислав Карапетян, генеральный директор компании ООО «Интертехэлектро — Новая генерация», построившей Ноябрьскую парогазовую электростанцию, рассказал, что эффективность работы объектов энергетики во многом обеспечивается точностью планирования, проработкой схем и программ регионального развития.
«Правительству Ямала удалось наладить систему взаимодействия между крупнейшими потребителями в основном из нефтегазового комплекса и энергокомпаниями», — добавил он.