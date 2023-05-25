Бывший пленник СБУ, герой публикаций RT Вячеслав Жук — о жизни после получения гражданства РФ

Бывший пленник СБУ 68-летний подполковник советской армии Вячеслав Жук рассказал, как изменилась его жизнь после получения гражданства РФ. Он обратился в проект RT «Не один на один» в сентябре 2018 года. Мужчина несколько лет отсидел в украинской тюрьме за помощь ополчению ДНР, а в 2017-м был освобождён в рамках обмена пленными. Однако получить российский паспорт с первого раза у него не получилось. После запроса RT в МВД Вячеслав смог получить паспорт РФ по ускоренной программе.

© RT

Бывшему пленнику СБУ подполковнику советской армии Вячеславу Жуку RT совместно с МВД помог получить российское гражданство в декабре 2018 года, а в апреле 2019 года мужчина смог получить первую пенсию.

«Получить гражданство было тяжело. Мы начинали ходить с другом, как положено — по инстанциям. Но получали отказы. Однако благодаря RT документы уже за месяц были сделаны, — вспоминает Вячеслав Жук. — Спасибо проекту «Не один на один», что помогли в вопросе получения гражданства. Всё получилось — я очень благодарен. Благодаря этому проекту мы сейчас имеем здесь всё то, что у нас есть: дом, хозяйство, огород, друзей и хороших людей вокруг. Спасибо».

Сейчас Вячеслав Жук живёт в Ростовской области. По его словам, он был частично порализован, когда переехал в Россию. После получения гражданства районная администрация предоставила ему социального работника и медсестру, которые оказывали Жуку помощь, пока к нему не приехала жена.

«Медсестра приходит, делает мне уколы, при необходимости и массажи. Благодаря её работе у меня начала двигаться правая рука — сейчас могу поднимать, только не двигается кисть и пальцы. До этого она просто висела, — рассказывает RT подполковник. — Соцработник помогала мне по хозяйству и готовила кушать до приезда жены. А теперь помогает нам на огороде».

Жук рассказывает, что после переезда и получения гражданства им с женой пришлось начинать всё с нуля, но они смогли приобрести дом с удобствами и 10 сотками земли.

© RT

«После плена у нас ничего не было. Добрые люди принесли одежду, обувь. Потом смогли купить этот домик и обзавестись хозяйством. Нам подарили 5 курочек и уточку с утятами, — рассказывает RT Жук. — Люди здесь живут очень хорошие. Меня сразу за своего приняли, появилось много друзей. Сосед, когда видит, что мне тяжело в огороде копать, говорит мне: «давай я тебе мотоблоком пройдусь». Так что отнеслись по-братски и по-доброму. Я не ожидал такого отношения».

«За помощь ополченцам»

Вячеслав Жук родился в Ташкенте в семье военного строителя. Семья часто переезжала, а в начале 1970-х обосновалась в Полтаве.

Сам Вячеслав в 1976 году окончил Полтавское высшее зенитное ракетное командное Краснознаменное училище имени Ватутина. После выпуска он служил в Германии, Средней Азии и на Дальнем Востоке.

После распада СССР офицера распределили в Одесский военный округ, но, по словам Жука, его уволили за отказ принимать украинскую присягу. После этого мужчина вернулся в Полтаву и устроился работать в местную администрацию.

«2014 год был очень тяжёлым. На тот момент я уже 10 лет работал в администрации. Я видел все события, которые предшествовали «майдану», и не мог оставаться в стороне, — рассказывает RT Жук. — Когда я увидел в новостях, как два штурмовика Су-25 обстреляли Луганск, где были жертвы и пострадали мирные жители, я решил помочь, чем смогу. Я нашёл в интернете объявление для желающих помогать, позвонил. Как оказалось, это был номер депутата народного совета ДНР. Я передавал данные об авиации, потому что тогда ПВО в Донецке не было».

© RT

22 сентября 2015 года Жука задержали в его же рабочем кабинете по подозрению в терроризме. После обысков в квартире мужчину этапировали в Лукьяновский СИЗО в Киеве. В тюрьме Жук перенёс первый инсульт. В конце декабря 2015 года Полтавский районный суд признал Жука виновным в совершении преступления по ч.1 п.2 ст. 258-3 УК (Создание террористической группы или террористической организации) и приговорил к пяти годам лишения свободы.

После приговора подполковника этапировали в Чертковскую колонию №26 в Тернопольской области. Там, по словам Жука, его регулярно избивал сокамерник, осуждённый за убийство.

«Благодаря усилиям моей супруги, её жалобам везде, меня отвели к врачу. На тот момент я весил 43 кг. Потом меня перевели в колонию для особо опасных преступников в Катериновке Ровенской области. Там был хороший начмед, который отправил меня на медкомиссию, и в ноябре 2017 года мне дали вторую группу инвалидности», — вспоминает Жук.

На основании этого заключения мужчину должны были перевести в колонию для инвалидов в Днепропетровскую область. Но, когда Жук сел в автозак, который должен был отвезти его в новую колонию, он был удивлён.

«Там сидели все свои, «политические». Сказали, что мы едем на обмен. Обменяли нас 27 декабря 2017 года», — вспоминает Жук.

© RT

В Донецке мужчине предоставили место в общежитии и почти сразу госпитализировали. 21 апреля 2018 года пенсионер перенёс второй инсульт — у Жука отнялась правая рука и начались проблемы с речью.

Об освобождении Жука узнали его товарищи по Полтавскому училищу. Они помогли сослуживцу оформить паспорт ДНР и переехать в Россию.

Однокурсник, подполковник российской армии в отставке Алексей Марченко приютил Вячеслава в своей квартире на хуторе Новая Надежда Куйбышевского района Ростовской области.

После перезда в Россию Жук попытался оформить российское гражданство, но получил отказ и поэтому обратился в проект «Не один на один».

В декабре 2018 года ему выдали российский паспорт, а в апреле 2019 года Жук получил первую пенсию и оформил себе II группу инвалидности сроком на год.

В мае 2022 года мужчина обратился в RT с просьбой помочь установить ему бессрочный статус инвалида, потому что каждый год обивать пороги врачей в его состоянии было трудно. В декабре 2022 года, после окончания статуса инвалида на год, ему был присвоен статус инвалида бессрочно.