«Чтобы все благополучно вернулись»: предприниматель из Архангельской области делает блиндажи для бойцов СВО

Бизнесмен из Архангельской области запустил производство разборных блиндажей. 52-летний Андрей Подолян и его коллеги изготавливают конструкции из дерева и отправляют их в зону СВО. Подробности — в материале RT.

Предприниматель из Вельска (Архангельская область) Андрей Подолян организовал производство сборных блиндажей для нужд СВО. У себя на родине он известен не только тем, что за свой счёт построил деревянный храм, но и тем, что является членом клуба «Семь вершин», то есть покорил самые высокие горы мира. В интервью RT он рассказал, почему решил отправлять на передовую именно блиндажи, в чём их уникальность и какой материал лучше всего подходит для самых крепких конструкций.

— Расскажите немного о себе. Где работаете, чем увлекаетесь?

— Мне 52 года. Я родился и до шестого класса жил в Архангельской области, в посёлке Тёгро-Озеро. Потом с семьёй переехал на Украину, окончил там школу. Пошёл в армию, служил на севере, под Северодвинском, в морской пехоте. Это был 1989—1991 год. И после армии на Украину не возвращался, остался на родине.

Моя компания, «Северный дом», занимается строительством деревянных домов. Мне это дело нравилось давно, может, даже ещё с тех пор, как пацаном шалаши строил. И до сих пор работа меня не напрягает, она мне в удовольствие.

В 2008 году в деревне Заручевской в Вельском районе построили деревянный храм. Мне дали на него благословение. Не могу уже сказать, сложно было или нет, учитывая специфику именно храмового строительства, но в любом случае это то, что нужно было сделать.

Что касается увлечений, то у меня их несколько, одно из главных — альпинизм. Начал заниматься им 14 лет назад и продолжаю до сих пор. Захотел подняться на Эверест, поставил себе такую цель и стал готовиться, ходить в походы. В 2009 году впервые пошёл в горы, и впоследствии за полтора года покорил семь самых высоких вершин на всех континентах.

Самым сложным восхождением был, конечно, Эверест. Я смог подняться с первого раза. Что мне больше всего нравится в альпинизме — это удовлетворение, которое чувствуешь, когда выполняешь назначенную себе же цель. Надо себя всегда заставлять идти вверх.

Ещё люблю автоспорт, занимаюсь ледовыми, зимними автогонками. Также нравится воздухоплавание, я с 14 лет летаю на воздушном шаре для себя. Люблю водный туризм, сплавляться по бурным рекам с порогами на Кавказе, Алтае.

Кроме того, я участвую в программе «Четыре стихии», мы водим детей 8—10 лет в трёхдневные походы, без родителей, без телефонов.

— Почему вы решили помогать бойцам? Вы как-то связаны с Вооружёнными силами?

— У меня нет никого из близких на специальной военной операции, и то, что я служил в армии, тоже никак не связано с тем, что я решил помочь бойцам. Сложно объяснить причины. Просто в какой-то момент пришло понимание, что надо сделать именно так. После начала специальной операции я поразмыслил какое-то время, чем могу помочь, что могу сделать на данный момент — и так пришёл к блиндажам.

— Сложно делать блиндажи после того, как привыкли строить дома?

— Не сказал бы. Поскольку опыт в деревянном строительстве у нас есть, сам процесс сложностей не вызывает: собрали, разобрали, сложили в упаковку, отправили. Создание одного блиндажа занимает примерно полтора-два дня. Делаем их вместе с сотрудниками «Северного дома», работают четыре человека.

— Что собой представляет сборный блиндаж? В каком виде вы его отправляете и легко ли его собрать на месте?

— В собранном виде это конструкция длиной шесть метров, шириной три метра и высотой 240 см. Весит примерно восемь тонн. В разобранном и упакованном виде это три пачки: в двух оцилиндрованные брёвна, а в одной генератор, печка, дополнительные гвозди, инструмент и инструкция по сборке с пошаговыми фотографиями.

Удобство наших блиндажей в том, что не надо думать, что-то изобретать, просто собрал, и всё. На месте два-четыре человека могут собрать этот блиндаж за один день. Если есть техника, то сразу его и закопают. А если есть уже готовая траншея, яма, то процесс ещё сильнее ускоряется.

— Есть ли какие-то предпочтения по материалу? Какая древесина лучше подходит для ваших целей? Делают ли вам поставщики скидку, когда узнают, что это для участников специальной операции?

— Лучше всего подходит сосна. Мы её подсушили, сухие брёвна легче складывать и потом работать с ними. Лес я покупаю за собственные деньги, собственно, основная сложность как раз в финансах, чтобы купить материал. Какой была цена у поставщиков, такой она и осталась. Они сказали, что уже уделяют внимание спецоперации, скидок не сделали.

Если кто-то попросит расширить производство и оплатит лес, то я смогу взять дополнительную работу. Но сам пока финансово не могу это сделать. Я считаю так: если люди хотят помочь, то они помогут. Как-то распространяться о том, сколько стоит изготовление одного блиндажа, сколько надо на него собрать денег, я бы не хотел.

— 11 апреля вы отправили первую партию блиндажей в зону СВО. Как всё прошло? Получили какую-то обратную связь?

— Пока мы изготовили и отправили два блиндажа. Из Архангельска до Луганска везли на фуре, там перегрузили на два «Урала» и отвезли на место. Я получил фото момента, когда как раз перегружали. Насколько известно, бойцы благодарны, но подробностей я пока что не знаю.

— Что бы вы хотели передать бойцам, которые сейчас на фронте?

— Чтобы все благополучно вернулись.