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«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: переговоры Путина и Си Цзиньпина | боеприпасы с ураном для ВСУ | французская революция

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RT
В сегодняшнем стриме обсудили прошедшие в Москве переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Стороны условились углублять двустороннее сотрудничество, а российский лидер заявил, что мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине может быть взят за основу. Тем временем Великобритания собирается поставлять ВСУ боеприпасы с обеднённым ураном. Такой шаг приведёт к тому, что РФ будет вынуждена реагировать, заявили в Кремле. Как могут поменять ситуацию на поле боя такие снаряды? Также поговорили о массовых протестах во Франции. Может ли пенсионная реформа Макрона стать финальным аккордом его президентства? Скандальный журнал Charlie Hebdo уже опубликовал карикатуру с отрубленной гильотиной головой французского лидера.

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