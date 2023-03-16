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«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: крушение американского беспилотника | бои за Артёмовск

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RT
В сегодняшнем стриме обсудим падение американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper в Чёрное море после встречи с российским истребителем. На следующий день после инцидента состоялись переговоры глав оборонных ведомств РФ и США. При этом американцы утверждают, что обломки БПЛА не представляют собой никакой ценности, а российская сторона изучает целесообразность их подъёма. Также поговорим о продолжающемся штурме Артёмовска: насколько большая группировка ВСУ может попасть в окружение и решится ли Владимир Зеленский сдать город.

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