«Вся голова в чёрных швах»: в Кировской области после избиения умер контрактник, приехавший из зоны СВО

В посёлке Кикнур Кировской области после зверского избиения скончался контрактник Даниил Разумов, приехавший в отпуск из зоны СВО. По данным СК, 5 марта он пришёл в квартиру знакомых, где произошёл конфликт. От полученных травм молодой человек впал в кому и скончался. Дело обрело общественный резонанс, когда выяснилось, что банда, предположительно причастная к гибели контрактника, уже давно орудует в посёлке. По делу о гибели Разумова пока арестован только один человек.

5 марта в посёлке Кикнур Кировской области был жестоко избит 25-летний контрактник Даниил Разумов, приехавший в отпуск из зоны СВО. Он пришёл в квартиру, где находились ещё несколько молодых людей. По данным СК, произошёл конфликт, в результате которого Разумов получил тяжёлые травмы и впал в кому. 7 марта он скончался в больнице.

В сообщении Следственного комитета указано, что погибший был знаком с человеком, который его избил. В отношении 33-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Возбуждено уголовное дело... по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления СК по Кировской области.

Дело обрело большой резонанс после ряда сообщений в соцсетях, где содержались подробности расправы. В них упоминалось, что после избиения Разумова «привязали к машине и катали по посёлку». Указано также, что нападавших было несколько — по словам местных жителей, они все из одной банды, орудующей в Кикнуре уже не первый год.

На ситуацию в посёлке обратили внимание в главном управлении Следственного комитета РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил дело на контроль в центральном аппарате СК и поручил доложить ему о ходе и промежуточных результатах расследования.

13 марта в Кикнурской районной прокуратуре прошло закрытое собрание местных жителей, располагающих информацией о других правонарушениях группировки, предположительно причастной к избиению Разумова. На встрече с заместителем прокурора области Сергеем Ломовцевым присутствовали семь человек, говорится на сайте кировской прокуратуры. Отмечается, что расследование взяли на особый контроль.

Тяжёлые травмы

Информацию из соцсетей о том, что в квартире, где избивали Даниила, присутствовали несколько человек из местной банды, подтвердила RT родственница погибшего.

«Главный свидетель, в чьей квартире это всё происходило, сказал, что они с женой только зашли домой, когда туда забежали четыре человека. Хозяйка квартиры спряталась в комнате, у неё тоже дети есть. Потом, по её словам, в квартиру зашли ещё двое. Там они его (Разумова. — RT) и били», — рассказала женщина.

«На нём живого места нет. Лопнула кожа на лице, пинали, видимо, по лицу, у него вся голова сшита-перешита — это такой ужас! Нам когда привезли его, он не закрытый был, у него голова, как у Франкенштейна, вся в чёрных швах, в чёрных нитках», — добавила собеседница RT.

По её словам, семье сначала не сообщали, что Даниил попал в больницу и находится в коме — об этом родственники узнали от соседа.

У погибшего осталась вдова — по словам родственников, Разумов женился недавно, уже во время СВО. Они также утверждают, что у супруги есть двое детей от предыдущих браков.

После гибели мужчины местные жители стали заявлять, что банда, предположительно причастная к его смерти, регулярно насиловала, грабила и избивала людей в Кикнуре. Нападкам якобы подвергалась и супруга Даниила, которая сама родом из Кикнура.

«Его жену ведь тоже эта банда терроризировала, он её из Кикнура ещё летом увёз, за неё заступился, спрятал у бабушки на квартире, потом перевёз к родителям в Нижний Новгород», — утверждает родственница Разумова.

Страшные истории

Сосед Даниила рассказал RT, что банда за очень короткий срок успела прославиться в посёлке.

«Было множество избиений людей, одному из них они приставили нож к горлу, украли автомобиль, прямо дома избили. Действительно многие были запуганы, а сейчас люди уже проявляют активность, пишут заявления», — отметил мужчина.

Среди прочих жутких историй о деятельности кикнурской банды, начавших всплывать в соцсетях, особенно выделяется случай, когда одному из местных жителей якобы отрезали ухо. RT удалось найти пострадавшего, который частично подтвердил эту информацию.

«Год назад был с ними инцидент. Был праздник (День посёлка Кикнур), и один из них (участников банды. — RT) откусил мне кусочек уха. Не хотелось бы этого вспоминать», — сказал мужчина.

Родственница Даниила утверждает, что на закрытом собрании в прокуратуре после гибели Разумова присутствовали как раз сельчане, ранее подвергавшиеся нападениям со стороны местной банды. По её словам, в итоге было возбуждено ещё шесть уголовных дел.

Расследование и арест

Семья погибшего контрактника возмущена, что под арестом находится только один злоумышленник — по их словам, это 33-летний Игорь Акишин. Местные называют его главарём кикнурской банды. Говорят, что в ночь избиения Разумова он был с двумя родными братьями. А накануне Акишин настаивал в переписке, чтобы Разумов вернул ему деньги, — скриншоты предоставила RT родственница Даниила.

«Нас очень интересует вопрос: почему только один человек под арестом? Остальные все находятся в посёлке. Они боятся. Может, они и не били его, а может, следователи расколют их. Но они как под копирку: мы ничего не видели, мы сидели в машине», — рассказала собеседница RT.

По данным судебной системы, Игорь Акишин ранее привлекался за административные правонарушения: вождение в состоянии опьянения и неподчинение сотруднику правоохранительных органов.