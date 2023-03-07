Жительница Нефтеюганска и её дочь получили гражданство РФ после запроса RT в МВД

Герои проекта RT «Не один на один» из Ханты-Мансийского автономного округа 48-летняя Татьяна Зулалова и её 24-летняя дочь Виолетта получили российские паспорта. Ранее семья почти 20 лет доказывала своё право на гражданство РФ, но в миграционном ведомстве утверждали, что у Татьяны нет оснований для оформления документов. При этом её отец постоянно проживал в России и был гражданином РФ. После запроса RT в МВД в ситуации разобрались и приняли у Зулаловых заявления на упрощённое получение гражданства.

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Уроженка города Табошар Таджикской ССР Татьяна Зулалова и её дочь Виолетта стали гражданами РФ. Сегодня, 7 марта, им вручили российские паспорта.

«Мы приняли присягу, сдали документы на паспорта, и сегодня нам их выдали. Ура! Мне даже не верится. Огромное вам спасибо. Я безмерно благодарна всем тем людям, которые принимали участие в решении нашей сложной ситуации», — делится впечатлениями Татьяна.

Теперь с документами на руках она планирует оформить дочери инвалидность. Виолетта страдает от ментального расстройства психики. «У нас много планов. Сначала сделаем дочери инвалидность. А сама я хочу отучиться и нормально работать как человек, имеющий права», — говорит женщина.

До обращения в проект RT «Не один на один» семья 20 лет обивала пороги миграционной службы, предоставляя различные справки, но каждый раз им отказывали в оформлении разрешительных документов. По словам Татьяны, сотрудники ведомства утверждали, что ни у неё, ни у её дочери нет оснований для приобретения российского гражданства.

Постоянные отказы

Татьяна родилась в русской семье. Её отец ездил в Нефтеюганск на заработки, получил там квартиру и остался жить. В 2003 году Зулалова, у которой на руках была пятилетняя Виолетта, решила переехать к отцу в Россию. Сразу по приезде она обратилась в миграционную службу, чтобы узнать, как получить российское гражданство. Однако в ведомстве ей сообщили, что оснований у неё якобы нет и документы она не получит.

Как ранее рассказывала Татьяна, её отец был гражданином РФ. В собственности у него была квартира, в которой он прописал дочь и внучку. В миграционную службу они ходили вместе, показывали документы. Право на российский паспорт женщина имела на основании родства, но заявление не принимали.

В 2010-м отец Татьяны умер, и шансов получить гражданство стало ещё меньше. К тому же таджикский паспорт женщины был просрочен. В миграционную службу, по её словам, обращаться стало бесполезно.

Однако в 2015 году после очередного похода в управление сотрудники попросили Зулалову предоставить справку из консульства, что она и её дочь не являются гражданами Таджикистана. Генконсульство Таджикистана в Екатеринбурге выдало такой документ, забрав у Татьяны просроченный паспорт. Когда она принесла справку в миграционное управление, её попросили также приложить акт об изъятии паспорта, но такой документ в консульстве ей не дали. Тогда Зулаловой рекомендовали выехать в Таджикистан, чтобы там получить эту справку. По словам женщины, ехать туда было не к кому — родных и близких, которые могли бы помочь семье, там не осталось. В итоге в консульстве пошли навстречу Зулаловым и выдали акт без выезда из страны.

Изучили ситуацию

Собрав все необходимые документы, семья повторно обратилась в миграционное ведомство. Татьяна и Виолетта прошли процедуру установления личности. На основании заключения, подтверждающего, что Виолетта является лицом без гражданства, ей выдали разрешение на временное проживание (РВП). По словам Татьяны, на сбор и переводы документов для оформления РВП ей самой денег не хватило. Кроме того, требовалось подтвердить официальный доход. Деньги женщине пришлось занимать у знакомых.

Татьяна хотела сначала сделать документы дочери, так как она имеет ментальное расстройство. При этом инвалидность, а также необходимую медицинскую помощь без паспорта девушка получить не могла.

После того как Виолетте выдали вид на жительство (ВНЖ), в миграционной службе, по словам Татьяны, опять начали говорить, что оснований для оформления гражданства у неё нет.

В августе прошлого года Зулаловой сделали временное удостоверение лица без гражданства. Она надеялась получить ВНЖ в упрощённом порядке в статусе носителя русского языка. Из-за отсутствия официальной работы накопить необходимую для подтверждения дохода сумму, чтобы идти в общем порядке, ей было тяжело. Но в подаче заявления ей вновь отказали.

После обращения Зулаловых в проект «Не один на один» RT направил запрос в МВД с просьбой помочь семье получить документы. В ведомстве изучили ситуацию, а затем пригласили мать и дочь в миграционную службу и приняли у них заявления на приобретение российского гражданства в упрощённом порядке.