Семья из Ханты-Мансийского автономного округа 20 лет не может получить российские паспорта

Жительница города Нефтеюганска Татьяна Зулалова вместе с дочерью Виолеттой почти 20 лет назад переехала из Таджикистана в Россию. Несмотря на то что отец Татьяны был гражданином РФ, оформлять ей российское гражданство отказывались якобы из-за отсутствия оснований. Вскоре срок действия таджикистанского паспорта истёк, женщина осталась без документов. Несколько лет назад вместе с Виолеттой она прошла процедуру установления личности, но и это не помогло решить проблему. После запроса RT в МВД у Зулаловой и её дочери приняли заявления на приобретение гражданства РФ в упрощённом порядке.

© Фото из личного архива

48-летняя Татьяна Зулалова родилась в городе Табошар Ленинабадской области (ныне Согдийская. — RT) Таджикской ССР в русской семье. Получив среднее специальное образование, она переехала в Россию и поселилась у родственников в Самарской области. Однако вскоре ей пришлось вернуться в Таджикистан, чтобы ухаживать за матерью, которая тяжело заболела.

В Таджикистане у Татьяны родилась дочь Виолетта.

«В 2003 году, когда дочке исполнилось пять лет, мы переехали к отцу в Нефтеюганск, — рассказывает Татьяна. — Он ездил на Север на заработки. Остался там жить, получил квартиру. Сразу по приезде мы пошли узнавать, как получить российское гражданство. Отец со мной ходил. Он был гражданином РФ, вроде как по нему можно было мне получить паспорт, но документы у нас не принимали».

В 2008 году отец Татьяны оформил в собственность квартиру, полученную от государства, и прописал в ней дочь и внучку. Зулаловы вновь пришли в миграционную службу, но им опять отказали в принятии заявлений. По словам Татьяны, им каждый раз говорили, что у них нет оснований для выдачи разрешительных документов.

Через два года отец Татьяны умер, оставив ей в наследство квартиру.

«Со своим жильём стало полегче, — вспоминает Татьяна. — Но в миграционную службу обращаться было бесполезно. Они даже разговаривать с нами отказывались. И объяснить никто ничего не мог. Я в кабинет зайду — и выхожу тут же. Говорили, что нет оснований ни на дочь, ни на меня».

На двоих денег не хватило

По словам Зулаловой, в 2015 году сотрудники миграционной службы попросили её предоставить документ из консульства о том, что она и её дочь не являются гражданами Таджикистана.

Генконсульство Таджикистана в РФ в городе Екатеринбурге выдало такую справку. Недействительный таджикистанский паспорт у Татьяны, по её словам, забрали. Когда женщина пришла в миграционное ведомство с этой справкой, её попросили предоставить документ об изъятии паспорта, который в консульстве ей не дали.

«Меня стали отправлять в Таджикистан за этой бумажкой. А к кому я туда поеду? У меня там ни родных, ни близких. В итоге через консульство удалось этот вопрос решить», — говорит Зулалова.

После того как Татьяне и её дочери сделали заключение об установлении личности лиц без гражданства, Виолетте оформили разрешение на временное проживание, а затем она смогла получить вид на жительство. По словам Татьяны, на сбор документов и подтверждение официального дохода ей приходилось занимать деньги у знакомых.

«На двоих денег на оформление документов у нас не хватало, поэтому решили сделать только дочери», — объясняет Татьяна.

Виолетта, по словам матери, имеет ментальное расстройство психики, из-за которого она обучалась в Нефтеюганской школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Инвалидность девушке невозможно было установить из-за отсутствия у неё документов.

«После того как дочь получила вид на жительство, ей опять начали говорить, что оснований для приобретения гражданства у неё нет, — рассказывает Татьяна. — А почему нет, если она с первого класса отучилась тут? Да, она у меня инвалид. Не может, как юрист, разговаривать складно, но объяснить всё на русском языке может и всё понимает. Почему же не дать ей российское гражданство? И каждый раз мы оказывались вот в таком тупике».

Ждём решение

В августе этого года Зулаловой выдали временное удостоверение лица без гражданства. Женщина надеялась, что ей удастся получить вид на жительство в упрощённом порядке в статусе носителя русского языка. Из-за отсутствия гражданства РФ Татьяне сложно устроиться на работу и накопить необходимую сумму для подтверждения дохода при оформлении разрешительных документов. Но ей вновь отказали.

Месяц назад Зулалова обратилась в проект «Не один на один» с просьбой помочь ей и Виолетте получить российское гражданство.

После запроса RT в МВД семью пригласили в миграционную службу и приняли у них заявления на приобретение российского гражданства в упрощённом порядке.

«Теперь ждём решение. Дай бог, чтобы всё было хорошо. Огромное вам спасибо. Без вас бы у нас ничего не получилось», — поблагодарила Татьяна.