«Он стал ангелом-хранителем для детей»: что родные и знакомые говорят о героическом мальчике Феде из Брянской области

Мальчик Федя, получивший ранение в результате нападения украинских диверсантов на село Любечане в Брянской области и, несмотря на это, спасший двух девочек, находится в стабильном состоянии и идёт на поправку. Его навестили мама и старшая сестра, он также смог поговорить с одним из братьев, который сейчас находится в зоне СВО.

Третьеклассник Федя, спасший, несмотря на полученное им ранение, двух девочек при нападении диверсантов на село в Брянской области, будет представлен к государственной награде — медали «За отвагу». Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Ранее в Кремле выразили восхищение поступком мальчика. «Разумеется, мы все — и в Кремле, и президент — мы восхищены этим геройством мальчика и этого мужчины (погибшего в результате обстрела автомобиля водителя Леонида. — RT). Вся страна гордится ими. Сейчас своевременно, разумеется, каким-то образом их геройство будет отмечено», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, утром 2 марта диверсионная группа с территории Украины проникла в село Любечане Климовского района Брянской области. Злоумышленники обстреляли автомобиль, в котором находились дети.

При этом, как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, преступники знали, что в машине находятся мирные жители. «Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, — «Нива» обыкновенная. Открыли огонь по ним», — сказал Путин 2 марта.

Водитель машины погиб. Третьеклассник Федя 2012 года рождения получил ранение в грудь, но, несмотря на это, вывел, прикрывая собой, двух других пассажирок из машины.

Старшая сестра мальчика передала его рассказ о том, что происходило после обстрела: «Он взял девочек, и они побежали. Он не плакал, не растерялся... Сначала бежали по полю, потом вышли на дорогу — остановили трактор, но он их не взял, а потом Федя уже остановил машину, там два дядечки. Они уже довезли их до Иры, нашей подруги».

Подруга семьи позвонила маме раненого мальчика Рае. Как вспоминает Рая, накануне она, как обычно, проводила сына к машине в школу: «У нас маршрут уже год такой, тут одна дорога. Мне позвонила знакомая моя, говорит: «Рая, извини, но Фёдора ранили». Я сразу дочке звонить — сама сразу не смогла туда приехать».

Старшая сестра Эльзара сразу помчалась в больницу. Федя сидел в приёмном отделении. «Он был спокойный. У меня истерика, а он меня успокаивает. Я посмотрела рану... Думаю, что стреляли в спину», — говорит она.

Как пояснил директор Департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов, после осмотра Фёдора доставили на скорой помощи в Климовскую центральную районную больницу: «Там было выполнено рентгенологическое исследование и УЗИ, выявлено огнестрельное ранение, с нахождением металлического предмета в мягких тканях грудной клетки».

К счастью, состояние мальчика было стабильным, что позволило его перевезти в брянскую больницу, продолжает Сергей Галаганов: «Здесь после дообследования ребёнок был взят в операционную, где работала бригада торакоабдоминальных хирургов, опытные врачи. Оперирующий врач имел опыт работы в Луганске, месяц назад хирург вернулся из командировки, где принимал участие в лечении пациентов с боевыми травмами».

По словам Галаганова, операция проходила в штатном режиме и продлилась четыре часа. «Ранение оказалось проникающим, пуля находилась в левой плевральной полости, в результате операции пуля была извлечена, — пояснил он. — Повреждения внутренних органов и крупных сосудов выявлено не было. Мальчика поместили в реанимацию для постнаркозного наблюдения. Уже вечером ребёнок проснулся, его состояние стабильное, он разговаривает, пьёт воду, кушает. Мы можем сказать, что жизни Фёдора ничто не угрожает».

Директор Департамента здравоохранения области добавил, что храбрости у Феди не по годам: «Ребёнок проявил, несмотря на ранение, отвагу и мужество, спас и себя, и девочек».

3 марта Федю перевели из реанимации в палату, где его навестили мама Рая и старшая сестра. Как рассказала мама Феди, мальчик во всём берёт пример со старших братьев, Алексея и Ивана, которые сейчас находятся на специальной военной операции. Маленький герой смог поговорить с одним из них по видеосвязи прямо из больничной палаты.

«Он и правда у меня герой. Всегда сестрёнку свою защищал, в помощи не отказывал никому. Если мне плохо — так он рядом всегда, — говорит мама. — Мой главный защитник. Мечтает, как и братья, Родину защищать, хочет быть военным. А если он задумал, значит, идёт напролом. Я насчёт своих ребят уверена на 100%, я же их одна растила, я ими горжусь».

Мама Фёдора добавила, что мальчик теперь может отмечать сразу три дня рождения: «Его день рождения 6 декабря. Но вчера был его третий день рождения. Второй был, когда у нас дома кабель замкнуло, мы его с того света возвращали».

По словам директора школы, в которую ездит Фёдор, мальчик активный, любознательный, учился всегда хорошо, одноклассники его очень любят. «В семье патриотическое воспитание, оба старших брата сейчас находятся в зоне СВО», — отмечает директор.

Валентина — мама одной из спасённых Федей девочек, Златы, — рассказала видеоагентству RT Ruptly, что дети дружат с раннего детства, живут в одном селе, ходят в одну школу. «Я благодарна его маме за такого сына. Фёдор — ангел-хранитель наших детей. Я безмерно ему благодарна, и буду всю жизнь», — говорит женщина.

Мама спасённой мальчиком во время теракта в Брянской области девочки рассказала о её состоянии

По её словам, сейчас её дочь в стрессе. «Ребёнок ночью не спит, ей не очень хорошо — как ещё может чувствовать себя ребёнок после пережитого? Она отказывается возвращаться домой, мы сейчас у знакомых. Говорит: «Я не хочу ехать по этой дороге, не хочу вспоминать то, что было». Я не понимаю, как дальше нам быть и куда податься».

Женщина также выразила свои соболезнования семье погибшего водителя автомобиля, попавшего под обстрел. «Я благодарна дяде Лёне и выражаю глубочайшие соболезнования его жене и детям, они наши соседи. Я ему благодарна за то, что не отказался возить наших детей», — добавила она.