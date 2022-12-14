«Я запомнила его сильным и справедливым»: правнучке героя Великой Отечественной войны передали его награду

Правнучке героя Великой Отечественной войны передали медаль «За отвагу», которой был награждён её прадед в 1944 году. Награду нашли жители Курганской области во время проведения сельхозработ. Благодаря помощи поискового отряда «Ярополк» медаль удалось быстро вернуть семье.

Благодаря работе поискового отряда «Ярополк» из Курганской области медаль «За отвагу» времён Великой Отечественной войны была передана правнучке её умершего владельца.

Как рассказали представители поискового отряда, награду нашёл у себя в огороде житель деревни Косулино. Он обратился к поисковикам с просьбой помочь ему установить, кому принадлежит медаль, и вернуть её родственникам владельца.

«Наш отряд занимается поиском и перезахоронением без вести пропавших во время Великой Отечественной и советско-финляндской войн, — рассказывает RT руководитель «Ярополка» Сергей Лазарев. — Менее чем за неделю совместно с коллегами из «Вымпел-поиска» нам удалось выяснить, что награда принадлежит Николаю Васильевичу Зобову 1912 года рождения, призванному в РКК в 1941 году из Усть-Уйского района Челябинской области».

Согласно архивным данным, Николай Зобов был шофёром отдельного лёгкого переправочного парка 28-й инженерно-сапёрной бригады, входившей в состав 43-й армии. Свой подвиг Зобов совершил в Латвии в 1944 году во время форсирования реки Лиелупе.

В наградном листе сказано, что «14 сентября гвардии красноармеец Зобов под сильным миномётным и шквальным пулемётным огнём противника, по плохим дорогам после дождя, вслед за нашей пехотой, первым доставил материальную часть переправочного имущества к месту наводки моста и отвёл машину в укрытие. Кроме того, Зобов, сделав два рейса по подвозу лесоматериала к переправе, привёл машину в полной исправности».

По словам руководителя поискового отряда «Ярополк» Сергея Лазарева, после того как удалось установить владельца медали, они стали искать его родственников.

«Мы узнали, что Николай Васильевич умер в 1995 году и был похоронен в городе Миассе. Оставалось искать родных. В средствах массовой информации, а именно конкретно в сети «ВК», в местных группах города Миасса мы распространили информацию о том, что ищем родных такого-то бойца. Через день стали поступать звонки», — рассказывает Лазарев.

«Серьёзный и строгий»

А через сутки поисковикам позвонила жительница посёлка Ленинск Челябинской области, правнучка бойца Евгения Михеева. Медаль прадеда женщине выслали по почте. Через четыре дня она её получила.

Как рассказала RT Евгения Михеева, в военном билете прадеда имеется запись, что он был награждён медалью, но никто из родственников её не видел среди прочих других наград. Поэтому, по её словам, находка жителей Курганской области стала для её семьи «сюрпризом и ещё одним поводом для гордости».

Женщина говорит, что прадед прошёл всю войну без единой царапины и о его удачливости ходили легенды.

«Он служил в сапёрной бригаде. И четыре раза менял машину. Каким образом: наезжали на мину, машина взрывалась, а прадеду — ничего. У него не было ни контузии, ни ранения. Даже отец рассказывал, что была такая ситуация, когда они попали под обстрел. И, вернувшись в отряд, он увидел в ремне пулю. То есть она его не задела. Он без единой царапины пришёл, живой и невредимый. Прошёл всю Великую Отечественную войну», — рассказывает Михеева.

По словам женщины, её прадед был сиротой.

«После войны он жил в Ленинске, работал в жилтовариществе и на прииске водителем. Возил руду на золотодобыче, сам построил дом. Он до сих пор стоит. Я запомнила его сильным и справедливым и всегда называла дед Зобов, потому что тот всегда был серьёзный и строгий», — вспоминает правнучка.

В Ленинске в местном краеведческом музее хранят память обо всех фронтовиках.

Экскурсовод Лариса Голдина говорит, что Николай Зобов был очень ответственным и дисциплинированным. После возвращения с войны работал водителем и был первым, кто построил в этом местечке свой собственный дом.

«Он ездил по всей области с различными заданиями. Жил он около жилтоварищества. До войны у нас люди здесь не задерживались — приехали, золото добыли и уехали. А когда пришли с фронта, увидели, что места здесь очень красивые. У нас здесь лес, и горы, и всё. И стали строить хорошие дома. Вот он один из первых, который построил себе здесь хороший, крепкий пятистеночный дом», — рассказала Голдина.