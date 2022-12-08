«На нейтралочке долго не проедем»: продюсер Юрий Бардаш — о необходимости культурной мобилизации

Продюсер Юрий Бардаш, работавший с проектами Quest Pistols, Луна и «Грибы», устраивает конкурс «Звук моего региона» для талантливых музыкантов Донбасса. Сам 39-летний продюсер родом из города Алчевска, где он жил до 19 лет. В июле Юрий открыто высказался о своей позиции по СВО и выпустил трек POZICIYA с критикой Владимира Зеленского. После этого из-за угроз он был вынужден бежать из Грузии в Москву. Недавно музыкант посетил родной Донбасс. В интервью RT Юрий рассказал о конкурсе для донбасских музыкантов и важности «культурной мобилизации» в Москве, а также о том, как родной Алчевск встретил его спустя 20 лет.

— Вы недавно съездили в свой родной Алчевск. Как вообще вас принял Донбасс?

— Я приехал туда сейчас, и в 2023 году я хочу съездить туда ещё раз 20. Когда я был там, то пошёл во все места, где не был 20 лет. Казалось бы, удручающая картина, а я иду — и мне радостно. Смотрю на тот родник, на который я бегал каждое утро. У меня сердце там пело, потому что я приехал домой.

Я подошёл к своему дому на улице Ленина, где прожил до 19 лет. В этот дом прилетел снаряд, убило людей, ребёнка. Я встретил там жителей разрушенного подъезда, и, несмотря ни на что, люди улыбаются, они просто живут. Хотя, когда мы шли по Алчевску, там грохотало, у меня первое время был шок, а у людей нет страха. Так я понял, как выигрываются войны: только с таким эмоциональным настроем.

Там я увидел, что у людей нет страха и ненависти. Это поразило меня больше всего. Я посмотрел этим людям в глаза и понял, что их не победить, эти люди из стали.

— Как вам пришла идея конкурса «Звук моего региона» для музыкантов Донбасса?

— Сейчас главный регион, с чего всё это началось, — Донбасс, и его нужно поддержать как никогда. Мне захотелось просто прокричать, что здесь тоже есть люди, они поют, они уникальные. Я сам из этого региона и уверен, что смогу помочь новым поколениям быть услышанными, сделать всё возможное, чтобы раскрыть их талант.

© Фото из личного архива

— Как проходит отбор участников?

— Вообще, суть и уникальность моей работы с творческими людьми заключается в том, что я вместе с человеком проживаю его талант, проникаюсь им и окружаю всем необходимым, чтобы этот талант проявлялся. Я делаю это не ради денег, а ради самого искусства, чтобы люди верили: если ты талантлив, то Бардаш придёт и поможет тебе.

Сито, через которое просеиваются все демки, проходит непосредственно через мои уши. У меня нет помощников, которым я бы говорил: «Так, давайте послушайте, если нормально — скиньте мне». Каждое письмо я отсматриваю лично, даю комментарии и обратную связь, потому что моё сердце достаточно чуткое к творчеству, к искусству, я сразу понимаю, где есть зерно.

С момента объявления конкурса прошли всего сутки, но в прошлый раз, когда я делал подобный конкурс, за двое суток прислали около 10 тыс. писем. Мы должны понимать, что это Донбасс, там не везде есть связь, многие выехали, поэтому нужно раскачивать информацию о конкурсе.

— На сайте написано, что артист, чей трек попадёт в цель, получит всё: аранжировку, запись, выступление и славу. То есть вы будете вести и продвигать этого артиста в дальнейшем?

— Моя задача — сделать так, чтобы творчество этого артиста обрело законченную форму. Потом я должен продемонстрировать это людям: сделать релиз и, естественно, познакомить этого артиста с каким-то продюсером, связать их, чтобы у артиста дальше пошла музыкальная карьера.

Я выступаю в роли проводника. Сам знаю, что это такое, когда не имеешь никакой поддержки и двигаешься сам. Надо иметь огромнейшую волю и веру в себя. Не у всех это есть, а талант и творчество присутствуют во многих. Так что будем помогать. Более того, у нас нет ограничений по возрасту — демку может прислать даже ребёнок.

Юрий Бардаш

© личный архив Юрия Бардаша

— Как вы будете справляться в дальнейшем с трудностями, продвигая ваших артистов?

— Я в Москве нахожусь практически полгода, и всё это время я справляюсь с этими трудностями. С одной стороны, у людей есть интерес ко мне как к человеку, у которого есть определённый опыт в шоу-бизнесе. С другой стороны, смотрят на меня как на сумасшедшего: «Бардаш топит за СВО и за русских солдат». Есть к этому негативное отношение со стороны некоторых.

У меня есть собственный проект YOURA, и я не могу провести собственный концерт в Москве, потому что все площадки отказывают, хотя это электронный звук, которому нигде нет аналогов — это суперуровень. Но просят «что-то нейтральное»... Ну мы на этой нейтралочке долго не проедем.

В этом абсурде мы сейчас находимся. Всё, что происходило в шоу-бизнесе до СВО, сейчас потеряло актуальность, но не до всех это дошло. Сейчас мобилизуют людей, бойцов, семьи отправляют своих кормильцев на фронт. Это происходит прямо сейчас, и вовлечённость должна быть стопроцентная не просто со стороны государства, но и со стороны народа.

— Вы верите в победу? И как, по вашему мнению, мы как общество можем и должны помочь?

— Победа возможна только при консолидации всего общества. Только так мы сможем победить. И наша задача в тылу как можно быстрее и эффективнее это объяснить людям. Что эта мягкая, тёплая кровать — она закончилась, её не будет, сейчас идёт величайшая битва смыслов и цивилизаций.

Запад и все, кто являются бенефициарами этого всего, бросят все свои силы, потому что это их последний шанс, это их последние предсмертные конвульсии. Битвы идут на всех уровнях: военные, экономические, социальные сферы. Это битва, и мы в этой битве выиграем.