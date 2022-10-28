Герой публикации RT стал гражданином РФ

Уроженцу Донецкой области 45-летнему Артёму Артеменко выдали российский паспорт. Это стало возможным после того, как президент России Владимир Путин подписал законы о вхождении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Артеменко обратился в проект «Не один на один», так как срок действия его украинского паспорта истекал, а без удостоверения личности он не мог продолжить процесс оформления гражданства. МВД рекомендовало сделать свидетельство о временном убежище, а затем получать вид на жительство, однако после вхождения ДНР в состав России Артеменко сразу же выдали паспорт, без дополнительных процедур.

РИА Новости

Житель Мурманска Артём Артеменко, который переехал с Украины в 2014 году, стал гражданином РФ. На этой неделе он получил российский паспорт.

«В августе я съездил в миграционную службу, которая помогает украинцам оформлять документы, и подал заявление на приобретение гражданства РФ, — рассказывает Артеменко. — Ждать надо было три месяца, но паспорт в итоге выдали даже раньше срока на том основании, что я родился в Донецкой области, которая вошла в состав РФ. Никаких проблем с подачей документов на гражданство не было. Спасибо вам за неоценимую помощь. Много нервов и денег ушло. Делал переводы документов, проходил медкомиссию, экзамен по русскому языку. Но теперь всё хорошо. У меня есть работа, жильё. Обидно, конечно, за тех, кто остался на Украине без ничего. Нашим парням спасибо огромное, что бьют этих фашистов и помогают мирным жителям».

Пришлось выезжать в ДНР

Артём Артеменко родом из города Волновахи Донецкой области. Его мать переехала на Украину из Ростовской области по распределению, где познакомилась с будущим мужем — отцом Артёма. Бабушка и дедушка по материнской линии родились и проживали в Марийской АССР. Они участвовали в строительстве Байкало-Амурской магистрали.

В Донецке Артеменко постоянно проживал до 2000 года, а затем переехал в Днепропетровскую область. Работал электросварщиком на металлургическом комбинате, а потом — на шахте в городе Кривой Рог.

После начала войны в Донбассе Артеменко уехал с Украины. Сначала к бабушке — гражданке РФ, проживающей в Санкт-Петербурге, а чуть позже — в Мурманск. В этом городе Артём познакомился со своей будущей женой. Вместе они воспитывают её дочь от первого брака.

Сразу после переезда в Россию Артеменко получил статус беженца, а затем — разрешение на временное проживание (РВП).

Он устроился работать на завод сварщиком и слесарем-сантехником. Когда подошёл срок получать вид на жительство (ВНЖ), Артеменко не успел подать заявление, из-за этого ему пришлось выехать в ДНР, чтобы не нарушать сроки пребывания в РФ.

Затем он уже на законных основаниях въехал в Россию, сделал трудовой патент и вновь получил РВП. Соответствующую отметку ему поставили в украинский паспорт.

Пообещали оказать содействие

В прошлом году Артеменко попытался выяснить в посольстве Украины в РФ, как можно заменить национальный паспорт по возрасту — ему исполнялось 45 лет, после чего документ становился недействительным. В выдаче документа ему отказали из-за наличия печати об РВП. В миграционной службе в России мужчине предложили выехать на Украину, чтобы там лично поменять документ. Однако это тоже оказалось невозможным из-за проставленной печати. При этом продолжать процесс оформления гражданства без действующего документа, удостоверяющего личность, было невозможно.

Артеменко обратился в проект «Не один на один». В ответ на запрос RT в МВД пояснили, что мужчина вправе обратиться в территориальный орган МВД России по месту проживания с заявлением о предоставлении временного убежища. В случае принятия положительного решения по данному вопросу этот документ мог послужить удостоверением личности. Вместе с тем в ведомстве отметили, что ни истечение срока действия его национального паспорта, ни получение временного убежища не повлекли бы аннулирования РВП.

В МВД также сообщили, что наличие у бабушки Артеменко российского гражданства давало ему право получить паспорт РФ в упрощённом порядке в статусе носителя русского языка. После признания этого факта ему нужно было получить ВНЖ и только потом подавать заявление на гражданство.

Мужчина переживал, что из-за прописки в Днепропетровске ему могут отказать в предоставлении временного убежища.

Однако в миграционном управлении пообещали оказать Артеменко возможное содействие в приобретении российского гражданства. В августе этого года у мужчины приняли соответствующее заявление. По словам Артеменко, рассматривать его должны были в течение трёх месяцев.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал договор о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, после чего тем, кто родился и проживал на этих территориях, начали выдавать российские паспорта. Благодаря этому событию Артеменко получил документ раньше срока.