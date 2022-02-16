Гражданин Украины не может подать документы на ВНЖ из-за просроченного паспорта

45-летний житель Мурманска Артём Артеменко в 2014 году переехал с Украины в Россию. Он получил статус беженца и разрешение на временное проживание, но вовремя подать документы на ВНЖ не успел. Артеменко пришлось заново начинать процесс оформления гражданства РФ. Но так как срок действия его украинского паспорта истекал, ему рекомендовали поменять документ. В посольстве Украины в замене паспорта отказали из-за проставленной отметки об РВП. Мужчина остался без действующего удостоверения личности, без которого продолжить оформление гражданства невозможно. RT обратился в МВД с просьбой посодействовать Артеменко в решении проблемы, после чего в местное миграционное управление были направлены рекомендации об оказании помощи.

© Фото из личного архива

Артём Артеменко родился в городе Волноваха недалеко от Донецка Украинской ССР. Его мать направили туда из Ростовской области по распределению работать архитектором.

«В Волновахе она познакомилась с моим отцом, — рассказывает Артеменко. — Бабушка и дедушка по материнской линии родились в Марийской АССР, участвовали в стройке Байкало-Амурской магистрали».

До 2000 года Артём проживал в Донецке. Затем переехал в Днепропетровскую область. Работал электросварщиком на металлургическом комбинате, затем в шахте в городе Кривой Рог.

Когда в Донбассе началась война, Артеменко находился в Донецке. Оттуда мужчина переехал вначале в Санкт-Петербург, а затем в Мурманск. В Мурманске Артём устроился работать на завод сварщиком и слесарем-сантехником. Познакомился со своей будущей женой.

«В гражданском браке мы проживаем с 2014 года, вместе воспитываем дочь жены от первого брака», — продолжает он.

Сразу по приезде в Россию Артеменко получил статус беженца, после чего ему выдали разрешение на временное проживание (РВП). Однако так как он не успел вовремя подать документы на вид на жительство (ВНЖ), а у РВП истёк срок действия, ему пришлось выехать в Донецкую Народную республику, чтобы не нарушать сроки пребывания в РФ.

Вернувшись в Россию, он сделал трудовой патент, а чуть позже вновь получил РВП, отметку о котором ему поставили в украинский паспорт.

При этом срок действия паспорта подходил к концу — Артеменко должно было исполниться 45 лет, и для продолжения оформления российского гражданства требовалась замена документа.

По словам мужчины, в миграционной службе ему предложили поехать на Украину, чтобы получить новый документ. Загранпаспорта для поездки на Украину у него не было, а во внутреннем стояла печать о российском РВП.

«Я обратился в посольство Украины в РФ, попробовал подать документы на загранпаспорт, но мне отказали из-за отметки об РВП в моём украинском паспорте, — рассказывает Артеменко. — Такой документ считается недействительным. Предложили ехать на Украину и менять его по месту прописки. Ехать туда я не хочу по моральным и политическим причинам. На границе ко мне могут возникнуть вопросы, не только из-за недействительного паспорта, но и что я делал в Донбассе? В 2021 году я ездил в Донецк на могилу матери. Она погибла там в 1993 году. Похоронена в городе Докучаевск. Как раз на линии соприкосновения ДНР и Украины».

«Нас таких очень много»

В начале февраля Артеменко исполнилось 45 лет. Он обратился в проект «Не один на один» с просьбой разъяснить, как действовать в сложившейся ситуации.

В ответ на запрос RT в МВД, в пресс-службе ведомства напомнили, что ранее Артеменко уже получал разрешительные документы и имел основание для обращения с заявлением о приёме в российское гражданство, однако своим правом не воспользовался.

«В настоящее время Артеменко А.В. вправе обратиться в территориальный орган МВД России по месту проживания с заявлением о предоставлении временного убежища. В случае принятия положительного решения ему будет выдано свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, которое является документом, удостоверяющим его личность. При этом ни истечение срока действия национального документа, удостоверяющего личность лица, имеющего разрешение на временное проживание на территории РФ, ни предоставление ему временного убежища, не влекут за собой аннулирование разрешения на временное проживание», — пояснили в МВД.

При этом в ведомстве отметили, что поскольку бабушка Артеменко является гражданкой РФ, родилась на территории Марийской АССР РСФСР и постоянно проживает в Санкт-Петербурге, у него усматривается основание для обращения с заявлением о признании носителем русского языка в соответствующую комиссию территориального органа.

При условии признания носителем русского языка он может сразу подать заявление о выдаче вида на жительство.

«В ином случае по вопросу оформления вида на жительство Артеменко А.В. сможет обратиться, прожив восемь месяцев на основании имеющегося разрешения на временное проживание, — комментируют в пресс-службе. — Воспользоваться правом приобретения гражданства РФ в упрощённом порядке по основаниям, предусмотренным пунктом «л» части второй либо части второй.1 статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», он сможет, получив вид на жительство. В УМВД России по Мурманской области направлены рекомендации об оказании содействия Артеменко А.В. в решении поставленных вопросов в случае его обращения».

Как рассказал RT Артеменко, он связался с бабушкой, которая согласилась помочь ему с оформлением гражданства в упрощённом порядке.

«Я уже был на приёме в миграционном управлении, — рассказывает мужчина. — Там мне сказали, что я могу находиться в России с просроченным паспортом. В качестве документа, удостоверяющего личность, можно сделать свидетельство о предоставлении временного убежища, только я пока не знаю, не возникнет ли проблем из-за того, что у меня прописка в Днепропетровске. Надеюсь, мне помогут и примут решение, потому что сам я юридически неграмотный и не знаю, как поступить в данной ситуации. И нас таких очень много. Спасибо, что помогаете нам».