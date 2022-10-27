Россиянка продолжает бороться за возвращение домой выдворенного в Херсонскую область брата

Герой публикации RT Сергей Сидоришин оказался в парадоксальной ситуации. За нарушение миграционного законодательства мужчину, родившегося на Украине, но более 20 лет жившего в России, выдворили в Херсонскую область, которая после референдума стала территорией РФ. При этом у Сидоришина отказываются принимать документы на российское гражданство, требуя сначала избавиться от штампа о депортации в паспорте.

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28-летний гражданин Украины Сергей Сидоришин, с 1999 года проживающий в России, оказался в непростой юридической ситуации. Его выдворили за пределы РФ в Херсонскую область, которая вскоре сама стала территорией России. Несмотря на то, что жители Херсонщины теперь могут претендовать на гражданство РФ, Сидоришину в подаче документов на новый паспорт было отказано из-за штампа о депортации.

Как ранее писал RT, россиянка Карина Сидоришина обратилась в Генпрокуратуру, МВД и аппарат президента РФ с просьбой вернуть её брата Сергея домой. Брат и сестра родились на Украине, в Ровненской области, и в 1999 году с родителями переехали в Сочи. Карина вышла замуж и получила российское гражданство, а Сергей оставался гражданином Украины — по его словам, «руки не доходили до подачи документов». Тем не менее он регулярно продлевал временную регистрацию вплоть до 2015 года.

«На Украине объявили мобилизацию, и Сергею стали приходить повестки о необходимости пройти срочную военную службу, — вспоминает его сестра. — По сути, всех призывников тогда отправляли воевать на границы с Луганской и Донецкой областями. Мой брат никогда не разделял политику украинских властей по отношению к русскоязычному населению и не желал участвовать в гражданской войне на востоке Украины».

В связи с этим Сергей был вынужден нарушить правила временного пребывания на территории РФ и, как следствие, потерял возможность легализовать своё нахождение в стране, продолжает Карина Сидоришина.

28 февраля 2022 года Сергей ехал в Краснодар через пункт «Магри», когда его остановили для проверки документов. По его словам, это произошло не впервые, но до этого после проверки паспорта его всегда отпускали. Однако в этот раз мужчину забрали полицейские за нарушение режима пребывания на территории РФ. 1 марта суд постановил оштрафовать Сидоришина на 2 тыс. рублей и принудительно выдворить за пределы России.

Пока решение суда не будет исполнено, Сергея поместили в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Гулькевичском районе Краснодарского края. За почти полгода, что Сидоришин пробыл там, он подал заявление на предоставление временного убежища, в чём гражданину Украины было отказано. Также он подал апелляцию на решение Лазаревского районного суда, но Краснодарский краевой суд оставил решение предыдущей инстанции без изменений.

«Сначала печать уберите»

Как рассказал RT Сергей Сидоришин, в ночь на 25 августа к нему пришёл дежурный и сказал собираться: «Мне сказали, что отвезут в Крым, а там, мол, дело моё, куда дальше идти. Я подписал бумаги, что обязуюсь не пересекать границу РФ, — тогда меня убедили, что это формальность. Затем меня посадили в «газель», но вместо того, чтобы оставить в Крыму, отвезли на границу, поставили штамп в паспорт о выдворении, провезли ещё 40 км и оставили в чистом поле в Херсонской области. Всё — дальше живи как хочешь».

Сергей вместе со знакомым Вадимом, которого вывезли из того же ЦВСИГ, дошёл до погранпункта, но там, увидев штамп в паспорте, отказались пускать его обратно в Россию. У мужчин не было еды, воды, связи, транспорта, денег и жилья. Пешком и на попутках они добрались до ближайшего населённого пункта, пока не начался комендантский час. Там Сидоришин продал телефон, чтобы снять жильё.

Вскоре Сергей нашёл работу, однако с осложнением ситуации в регионе возможность заработка исчезла. 18 октября стало известно, что власти Херсонской области приняли решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозёрского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра на фоне подготовки ВСУ к наступлению. По словам Карины, в районе, где живёт Сергей, эвакуация не проводится, однако «обстановка там неспокойная».

После референдумов по вопросам вхождения в состав России Херсонская область стала частью территории РФ. Жители региона могут обратиться с заявлением о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке. Однако такая опция Сергею Сидоришину недоступна.

«Сергей подавался на гражданство РФ, но ему отказали в принятии документов, потому что в паспорте есть штамп о выдворении за пределы России. Говорят: сначала печать уберите, потом приходите. Это какой-то абсурд. Он депортирован из страны, но фактически находится на её территории. Если эвакуация начнётся и в его районе, то куда его отправят?» — возмущается его сестра.

Карина Сидоришина добавила, что сейчас они всей семьёй ждут ответов от прокуратуры и заседания суда по поданной ими кассации, которое должно состояться до декабря.