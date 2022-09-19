Россиянка добивается возвращения домой выдворенного на Украину брата

Россиянка Карина Сидоришина обратилась в Генпрокуратуру и МВД с просьбой оказать помощь в возвращении её 28-летнего брата Сергея домой. Сергей и Карина родились на Украине, но более 20 лет назад переехали на Кубань. Сестра вышла замуж и получила гражданство РФ, а её брат был вынужден нарушить российское миграционное законодательство из-за начавшейся на Украине мобилизации. В феврале 2022 года мужчину сняли с автобуса по дороге в Краснодар и поместили в Центр временного содержания иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства. Суд принял решение о принудительном выдворении Сергея на территорию Украины, а его заявление на предоставление убежища было отклонено. В августе Сидоришина вывезли в Херсонскую область. Теперь из-за штампа о выдворении в паспорте он не может вернуться в Россию, где жил с шести лет.

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«Тут вся моя жизнь»

Брат и сестра Сергей и Карина Сидоришины родились на Украине, в городе Сарны Ровенской области. В 1999 году они вместе с родителями переехали в Сочи, так как отец был родом из Адлера. «Отца убили в 2008 году, мама в 2013 году вернулась на Украину, чтобы ухаживать за бабушкой, а Сергей остался в Сочи, чтобы помогать мне», — рассказывает Карина.

Сидоришин несколько раз ездил на Украину: в 2011 году получал паспорт, навещал мать, которая тоже тяжело болела, а также выезжал с территории РФ, чтобы не нарушать правила временного пребывания иностранных граждан. Всё это время у него была временная регистрация в Сочи, которую он регулярно продлевал.

«Однако с 2015 года на Украине официально была объявлена мобилизация, и Сергею стали систематически приходить повестки о необходимости пройти срочную военную службу, — продолжает его сестра. — По сути, всех призывников тогда отправляли воевать на границы с Луганской и Донецкой областями. Мой брат никогда не разделял политику украинских властей по отношению к русскоязычному населению и не желал участвовать в гражданской войне на востоке Украины».

По словам Карины, в связи с этим он вынужден был остаться в России в нарушение режима временного пребывания: «Впоследствии из-за того, что срок временного пребывания на территории РФ был нарушен, мой брат утратил возможность легализовать своё нахождение в России».

Сама Карина вышла замуж и в 2017 году получила гражданство РФ. Сергей говорит, что тоже собирался подавать документы на гражданство, «но до этого так и не дошли руки». К 2022 году у него также не было ни вида на жительство, ни разрешения на временное пребывание.

«Я вырос и жил в Адлере. Тут я рос, учился, лежал в больнице — тут вся моя жизнь. Я себя чувствую и всегда считал гражданином России, и у меня никогда не возникало проблем из-за украинского паспорта. На него и симка, и банковская карта оформлены, — рассказывает Сергей. — Вот я и думал: значит, можно этот вопрос ещё немножко отложить. Тем более с каждым годом я опасался, что возникнут вопросы, а где я раньше-то был, почему не зашевелился».

В убежище отказано

28 февраля 2022 года Сергей ехал в Краснодар через пункт «Магри», когда его остановили для проверки документов. «Я раз 20 ездил через этот пост к сестре из Апшеронска, так что к таким остановкам привык, — продолжает он. — Всегда смотрели мой паспорт, в итоге желали счастливого пути, и я продолжал дорогу. Но на этот раз меня забрали полицейские за нарушение режима пребывания на территории РФ».

1 марта состоялся суд, который признал Сергея Сидоришина виновным в нарушении миграционного законодательства, а именно — в «уклонении от выезда из РФ по истечении определённого срока пребывания». Лазаревский районный суд постановил оштрафовать мужчину на 2 тыс. рублей и принудительно выдворить за пределы России.

В постановлении суда (есть в распоряжении RT) говорится, что наличие у иностранца родственников, имеющих вид на жительство или гражданство РФ и проживающих на территории, не является основанием не выдворять нарушителя миграционного законодательства. «При этом законность проживания мигранта позволяет судить о его лояльности к правопорядку страны пребывания», — отмечается в документе.

Исполнения решения суда Сергей ждал в Центре временного содержания иностранных граждан в Гулькевичском районе Краснодарского края. Пока мужчина находился в ЦВС, он также подавал заявление на предоставление временного убежища. 21 марта 2022 года ему в этом было отказано «в связи с отсутствием оснований» (копия уведомления есть в распоряжении RT). В документе также говорится, что иностранцу, которого выдворили или депортировали, пять лет запрещено въезжать в Российскую Федерацию.

Сидоришин подал апелляцию, но Краснодарский краевой суд 14 марта оставил решение предыдущей инстанции без изменений. Защита Сергея подала кассацию, однако дата заседания до сих пор не назначена, говорит его сестра Карина.

«Дальше живи, как хочешь»

В ЦВС Сергей пробыл почти полгода. «Через пять месяцев в центре была какая-то серьёзная проверка, — рассказывает он. — Судебный пристав сказала, что меня не могут так долго удерживать в ЦВС, и добавила, что подала от своего имени заявление в суд. Я это понял так: в Краснодаре суд отменит решение о моём выдворении, и спокойно ждал заседания».

Однако в ночь на 25 августа, по словам Сидоришина, к нему пришёл дежурный и сказал собираться: «Мне сказали, что отвезут в Крым, а там, мол, дело моё, куда дальше идти. Я подписал бумаги, что обязуюсь не пересекать границу РФ — тогда меня убедили, что это формальность. Затем меня посадили в «газель», но вместо того, чтобы оставить в Крыму, отвезли на границу, поставили штамп в паспорт и выдворении, провезли ещё 40 километров и оставили в чистом поле в Херсонской области. Всё, дальше живи, как хочешь».

Как вспоминает Сергей, сначала он со знакомым Вадимом, которого вывезли из того же ЦВС, дошёл обратно до погранпункта, но там, увидев штамп в паспорте, его отказались пускать обратно в Россию: «У нас не было еды, воды, связи, транспорта, денег, жилья — ничего. А скоро комендантский час. В итоге пять километров шли пешком, потом на попутках, потом опять пешком — так и добрались до Чаплинки».

Там Сидоришин продал телефон, а на вырученные деньги они со знакомым сняли жильё. «Получается, что я и в Россию вернуться не могу, и на Украине оставаться тоже — у меня там никого и ничего, все близкие и имущество в России. А тут обстрелы в нескольких километрах, окна дрожат», — добавляет он.

Сергей особенно сокрушается из-за того, что буквально через три дня после его выдворения, 27 августа, президент России Владимир Путин подписал указ «О временных мерах по урегулированию правового положения граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в Российской Федерации». В документе в том числе говорится, что в отношении граждан Украины не принимаются решения об административном выдворении, если те не сидели ранее в тюрьме или не создают угрозу национальной безопасности РФ.

«Я не совершал никаких преступлений, никого не убивал, ни у кого не крал. Сейчас я просто не знаю, что делать, — говорит он. — Все говорят, что тут ничем мне не помочь. Мол, ждите референдума, может, тогда что-то изменится. Я прошу помочь мне вернуться в Россию и получить гражданство РФ в упрощённом порядке».