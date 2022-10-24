«Должны быть оснащены всем самым необходимым в сжатые сроки»: Мишустин — об обеспечении потребностей ВС РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ, а также других войск и воинских формирований в ходе проведения спецоперации на Украине. Этот орган был сформирован президентским указом от 21 октября. RT вёл трансляцию.

«Должны быть оснащены всем самым необходимым в сжатые сроки»: Мишустин — об обеспечении потребностей ВС РФ