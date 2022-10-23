МЧС: в Иркутске самолёт Су-30 упал в городской черте в секторе частной застройки
- © Кадр видео очевидца
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23 октября 2022
Как заявили в МЧС региона, самолёт Су-30 потерпел крушение во время испытательного полёта. Самолёт упал на частный деревянный двухэтажный жилой дом, уточнили в ведомстве. Возник пожар на площади 200 кв. м.
«Во время испытательного полёта потерпел крушение самолёт Су-30. Самолёт упал в городской черте в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется», — говорится в заявлении ведомства.
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«По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского упал самолёт категории Су. Выехал на место. Все подразделения уже здесь. Информации о пострадавших пока нет», — уточнил губернатор в своём Telegram-канале.
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Военный самолёт упал на двухэтажный дом в Иркутске. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.