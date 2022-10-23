МЧС: в Иркутске самолёт Су-30 упал в городской черте в секторе частной застройки

В Иркутске самолёт упал на двухэтажный дом. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. По данным экстренных служб, инцидент произошёл в микрорайоне Ново-Ленино. Как сообщили в МЧС, самолёт Су-30 потерпел крушение во время испытательного полёта. Самолёт упал в городской черте, в секторе частной застройки.

© Кадр видео очевидца