Трое предпринимателей: что известно о новых арестованных по делу о теракте на Крымском мосту

Суд в Москве арестовал до 8 декабря ещё троих подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту. В СИЗО отправлены предприниматели Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжёлых. По данным RT, Антипов возглавлял компанию «ТЭК-34», которая числится заказчиком перевозки взорвавшейся на переправе фуры. Александр Былин, по данным СМИ, работал директором фирмы «Экстра», которая, как полагает следствие, должна была стать получателем груза. По данным из открытых источников, финансовые показатели обеих компаний были нулевыми, в последние годы они, вероятно, существовали только «на бумаге».

Басманный суд Москвы арестовал ещё троих подозреваемых в теракте на Крымском мосту. До 8 декабря под арестом будут находиться Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжёлых. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц. По этой статье фигурантам может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. О том, что известно о новых подозреваемых в причастности к теракту — в материале RT.

Заказчик рейса

По данным RT, Олег Антипов был гендиректором ульяновской компании «ТЭК-34», которая, по версии следствия, и заказала рейс взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. Фура, предположительно, перевозила плёнку по заказу «ТЭК-34» из Армавира в Симферополь.

9 октября RT удалось поговорить с Олегом Антиповым. Комментируя взрыв на Крымском мосту, он заявил, что «владеет информацией, которая важна», но отказался её сообщать. Кроме того, по его словам, данные о том, что он является владельцем компании «ТЭК-34» — «не совсем точны», но не пояснил, что это значит. 17 октября мужчина был арестован.

По данным сервиса «Контур.Фокус», 33-летний житель Ульяновска Олег Антипов стал владельцем и гендиректором «ТЭК-34» в ноябре 2020 года.

В 2021 году «ТЭК-34» едва не исключили из ЕГРЮЛ за недействительный юридический адрес (город Дубовка Волгоградской области), после чего в марте 2022 года фирма была перерегистрирована в Ульяновской области, а в апреле встала там же на учёт в налоговой и Пенсионном фонде.

В период, когда компанию возглавлял Антипов, не появлялось никаких данных о численности работников, а выручка была нулевой. Последние сведения о финансовом положении фирмы относятся ещё к 2018 году, когда компанией управлял прежний владелец. В тот год при выручке в 4,3 млн рублей компания несла убытки в 161 тыс. рублей. В последующие годы все показатели деятельности и оборот «ТЭК-34» были нулевыми, то есть фирма фактически продолжала существовать только на бумаге.

Помимо «ТЭК-34», за Олегом Антиповым никогда не числилось никакой предпринимательской деятельности.

Получатель груза и сторонник ФБК

Ещё один арестованный, Александр Былин, по данным издания MSK1.RU, возглавлял ООО «Экстра», которая могла являться конечным получателем груза, который перевозила подорванная на Крымском мосту фура. По данным базы «Контур.Фокус», за фирмой не числится ни прибыли, ни налоговых выплат.

RT также нашёл резюме 44-летнего Александра Былина, из которого следует, что он как минимум до 2014 года проживал в Белгородской области. Так, последним местом работы, указанным в его резюме, значится ООО «Регион Агро Продукт» в Старом Осколе, где мужчина числился директором.

Судя по всему, Былин имеет высшее юридическое образование, так как с 2000 года он работал в нескольких фирмах юридическим консультантом. До 2007 года мужчина занимал должности, связанные с юридическим сопровождением деятельности предприятий и их представительством в судах.

На протяжении своей карьеры Былин и сам занялся предпринимательской деятельностью, с 2007 года он управлял несколькими фирмами, занимавшимися обработкой сельхозкультур, торговлей овощами и фруктами.

По данным ФССП, на Александра Былина заведено несколько исполнительных производств. За ним, в частности, числилась задолженность по кредиту в размере 13 тыс. рублей, а также несколько неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. У Былина есть жена и двое детей.

Ещё один задержанный по подозрению в организации теракта — 37-летний Дмитрий Тяжёлых. Судя по аватарке на странице в социальной сети «ВКонтакте», которая полностью дублирует один из логотипов соратников Навального, мужчина может являться сторонником оппозиционера и учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включён Минюстом в реестр запрещённых в РФ экстремистских организаций, выполняющих функции иноагента)

По данным базы «Контур.Фокус», Тяжёлых с 2013 года был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Мужчина, ныне подозреваемый в подготовке теракта на Крымском мосту, занимался продажей электронного оборудования в интернете.

RT также выяснил некоторые факты из личной жизни Тяжёлых. Несколько лет назад мужчина развёлся со своей женой Анной. С тех пор, по её словам, она не поддерживала с ним никаких отношений, и чем он занимался в последние годы, женщина не знает.

Взрыв на Крымском мосту

8 октября водитель Махир Юсубов перевозил груз плёнки в Симферополь по заказу компании «ТЭК-34». Около 6 утра большегруз взорвался на Крымском мосту. В результате взрыва были разрушены два пролёта автомобильной части моста, также, по официальным данным, погибли четыре человека, находившиеся в легковой машине позади взорвавшегося грузовика.

По версии ФСБ и следователей, взрыв на мосту был терактом, организованным Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины и его главой Кириллом Будановым.

Следствие пришло к выводу, что взрывчатку замаскировали в рулонах строительной полиэтиленовой плёнки — всего в фуру было загружено 22 паллета общим весом 22 770 кг. Заказ на перевозку был оформлен с официального профиля компании «ТЭК-34» на бирже грузоперевозок.

По данным ФСБ, взрывное устройство было отправлено из порта Одессы ещё в августе. С Украины оно было доставлено в город Русе в Болгарии, оттуда — в грузинский порт Поти, затем — в Армению. После этого груз прибыл в РФ через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, затем оказался в Армавире, откуда его забрали для доставки в Симферополь.

В Следственном комитете России сообщили, что всего установлено 12 человек, причастных к организации теракта. Из них задержаны восемь человек: пятеро россиян и трое иностранных граждан из Армении и Украины.