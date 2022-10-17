Жена военнослужащего смогла продлить инвалидность после публикации RT

Жена российского военнослужащего, который участвует в СВО, смогла продлить инвалидность после публикации RT и обращения телеканала в правительство региона. 40-летняя Анна Щербакова из Челябинска обратилась в проект «Не один на один» после того, как в течение месяца не могла продлить III группу инвалидности. В сентябре она проводила мужа в очередную командировку и осталась воспитывать их четырёх несовершеннолетних детей. Параллельно с домашними заботами Анне, которая борется с меланомой, приходилось регулярно посещать многочисленных медицинских специалистов и сдавать анализы в поликлинике, чтобы подтвердить право на получение пенсии по инвалидности.

© Личный архив

Героиня проекта «Не один на один» Анна Щербакова продлила инвалидность и право на ежемесячную пенсию после публикации RT. Жена российского военнослужащего, который участвует в СВО, в течение месяца не могла подтвердить и продлить III группу инвалидности — женщина физически не успевала посетить всех специалистов, поскольку сейчас одна воспитывает четырёх детей.

RT обратился к властям Челябинской области с просьбой обратить внимание на ситуацию Анны и помочь ей с продлением инвалидности. После этого медицинские документы Анны были зарегистрированы в Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Челябинской области. В этот же день ей подтвердили статус инвалидности сроком на один год, а данные вновь внесли в федеральный реестр инвалидов.

«14 октября мне пришло почтой заказное письмо от бюро. Там было сказано, что заочная экспертиза для подтверждения инвалидности мне назначена на 10 ноября, — говорит Анна. — Если бы вы и ваша редакция не вмешались и не взяли мой вопрос на контроль, то моя экспертиза по установлению инвалидности состоялась бы только через месяц. Благодаря вам мне её провели каким-то чудом 11 октября!»

Ранее RT рассказывал о семье Алексея (имя изменено) и Анны Щербаковых. 38-летний мужчина последние 15 лет служит в российской армии. В начале сентября женщина проводила его в очередную командировку — в зону СВО, в которой он участвует с февраля. Сейчас мужчина занимает должность специалиста по взлёту и посадке самолётов.

В Челябинск супруги переехали в 2019 году после того, как у Анны диагностировали меланому — одну из наиболее тяжёлых злокачественных опухолей. Командование пошло Алексею навстречу и перевело его в региональный центр, чтобы его супруга могла посещать медицинских специалистов.

После получения инвалидности Анна всегда продлевала этот статус автоматически — такое правило в российских поликлиниках было установлено в связи с эпидемией коронавируса.

В начале сентября женщина обратилась в поликлинику, чтобы в очередной раз подтвердить инвалидность. На этот раз ей назначили многочисленные анализы и визиты к специалистам.

В течение месяца Анна ездила с пересадками в поликлинику в 7 км от её дома, чтобы сделать ЭКГ, флюорографию, УЗИ щитовидной железы, четыре раза сдать анализ крови, посетить дерматолога, эндокринолога и гинеколога, онколога и ещё несколько раз — терапевта.

«В нашем микрорайоне есть филиал взрослой поликлиники, но там принимают только терапевты. А узкие специалисты работают в другом здании, туда мне и приходилось ездить, пока дети в садике или школе», — рассказала Анна.

К концу сентября стало ясно, что пройти все необходимые этапы она просто не успевает: уже 1 октября статус инвалидности истёк и женщина перестала получать пенсию.

«Когда я пришла в поликлинику в начале сентября, мне сказали, что начинать обход специалистов надо было ещё месяца два назад, чтобы всё успеть. Для меня и моей семьи пенсия — 16 353 рубля — нелишняя», — добавила собеседница RT.

Пока Анна продлевала инвалидность, у неё обострились проблемы со здоровьем. После очередного посещения врача в другом районе, вернувшись домой, женщина почувствовала резкую боль в левой руке и левой части груди, стала кашлять и задыхаться — пришлось вызывать скорую помощь.

«Мне поставили укол и отправили за обезболивающими препаратами через терапевта. Врач сказал, что боль быстро не пройдёт, назначил приёмы у невролога и кардиолога. Стала продлевать инвалидность, и болезней у меня прибавилось. Думаю, что если бы все мои походы по больницам и врачам были бы в меньших количествах, то этого не случилось бы, потому что я очень устала от этого», — сказала женщина.

«Меня спасла вера»

Сейчас она занимается воспитанием четырёх несовершеннолетних детей. Младшему сыну пока не исполнилось и двух лет.

«Мне повезло, что в своё время я столкнулась с таким серьёзным заболеванием, можно сказать, неизлечимым. Тогда меня спасла вера в то, что я справлюсь с болезнью и смогу и дальше воспитывать детей. Мы смогли родить сына, хотя врачи считали, что это будет очень опасно. Но всё прошло хорошо: ребёнок родился абсолютно здоровым», — улыбается Анна.

Дети знают, что их папа защищает Родину. Единственное, что их расстраивает, — то, что он уезжает так надолго, добавляет Анна. За время службы Алексей приезжал домой дважды: в мае и августе.

Анна не знает, когда в следующий раз сможет увидеть мужа. К сожалению, в этом году он пропустит все их дни рождения.

«В этот раз, когда папа уезжал, наша восьмилетняя дочка подошла к нему и впервые сказала: «Папа, я не хочу, чтобы ты уезжал, ты же только что ездил, зачем снова?» Он ей объяснил, что скоро это всё закончится и он вернётся. Дай бог, Новый год мы встретим все вместе, а если нет, значит, будем дальше ждать и верить», — говорит Анна.