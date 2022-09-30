Жена участвующего в СВО военнослужащего не может продлить инвалидность

Жена российского военнослужащего не может продлить инвалидность, чтобы подтвердить право на пенсию. В сентябре жительница Челябинска Анна Щербакова проводила мужа, который служит по контракту, в очередную командировку — в зону СВО. Помимо заботы о четырёх малолетних детях сейчас ей приходится посещать многочисленных специалистов и сдавать анализы, чтобы продлить III группу инвалидности. Женщина просит российские власти поддержать семьи контрактников и дать право их близким на автоматическое продление этого статуса.

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В проект RT «Не один на один» обратилась 40-летняя жительница Челябинска Анна Щербакова. Её муж, военнослужащий, месяц назад отправился в очередную командировку — в зону СВО, и она осталась одна с четырьмя несовершеннолетними детьми. Между тем Анне сейчас надо посещать многочисленных врачей и сдавать анализы, чтобы продлить III группу инвалидности: последние три года она борется с раком кожи. Уже 1 октября нынешние документы об инвалидности станут недействительными, и многодетная мама перестанет получать пенсию по инвалидности.

Поддержать семьи контрактников

«Честно говоря, я понадеялась, что смогу обойти всех специалистов и продлить инвалидность за две недели. Пришла в поликлинику в начале сентября, а мне говорят: «Да вы что? Вам надо было ещё месяца два назад начать, чтобы успеть до октября». Выяснилось, что терапевты и узкие специалисты перегружены, потому что сейчас много болеющих коронавирусом и гриппом. К узким специалистам редко бывают талончики, а запись только по ним», — рассказывает RT Щербакова.

Чтобы подтвердить и продлить III группу инвалидности, за последний месяц женщина уже сделала ЭКГ, флюорографию и УЗИ щитовидной железы, четыре раза сдала кровь, побывала на приёме у дерматолога, эндокринолога, терапевта и гинеколога. Анне остаётся сделать ещё три УЗИ, посетить терапевта, затем онколога и снова терапевта. Только после этого врачи отправят все необходимые документы на медико-социальную экспертизу, которая должна будет подтвердить III группу инвалидности Анны.

1 октября её документы об этом истекут, и женщина перестанет получать положенную ей пенсию.

При этом подтверждать инвалидность, а значит, заново проходить всех специалистов ей придётся каждые полгода.

«Для меня и моей семьи эти деньги — 16 353 рубля — нелишние. Терять пенсию я не хочу, заболевание у меня серьёзное. Мой муж уехал в начале сентября, и оставить детей мне не с кем, пока я прохожу всех этих врачей. Дети сейчас тоже болеют, постоянно хватают какие-то ОРВИ, младший двухлетний сын плохо спит уже который день. У меня просто физически нет времени, чтобы проходить всех специалистов и продлевать инвалидность», — говорит Анна.

Женщина просит российские власти обратить внимание на семьи военнослужащих по контракту и поддержать их.

«Сейчас очень много говорят о поддержке мобилизованных. Но хотелось бы, чтобы семьи контрактников не оставались без внимания! Например, в моём случае, если муж уехал защищать Родину, а жена больна, то почему не продлить группу инвалидности автоматом? Такой опыт у врачей уже есть: в период пандемии инвалидность мне продлевали автоматически», — добавляет собеседница RT.

«Папа, не хочу, чтобы ты уезжал»

Муж Анны, 38-летний Алексей (имя изменено. — RT), служит в российской армии больше 15 лет. Контракт он подписал практически сразу после срочной службы. Сейчас он занимает должность специалиста по взлёту и посадке самолётов.

«Я не из семьи военных, но мой дед воевал, а отец служил срочную службу на границе с Монголией и всегда очень тепло рассказывал про то время. Он считал, что мужчина обязательно должен служить в армии», — рассказывает Анна Щербакова.

Она признаётся: раньше считала, что жить с военным очень тяжело из-за постоянных и долгих разлук.

«Но знаете, очень ценно, что мы оба думаем друг о друге. Он уверен, что у него есть семья, которая его всегда ждёт. Я знаю, что он постоянно о нас думает и как только у него появится возможность, он сразу поедет домой», — говорит жена военнослужащего.

В 2019 году жизнь семьи навсегда изменилась: Анне диагностировали меланому, одну из наиболее тяжёлых злокачественных опухолей. В то время Алексей служил в Чебаркуле в Челябинской области. Командование пошло ему навстречу и перевело его на службу в Челябинск, чтобы Анна могла регулярно обращаться к необходимым специалистам.

В 2020 году у Алексея и Анны родился сын, хотя врачи говорили женщине, что беременность может быть опасна для неё.

«Мне повезло, что в своё время я столкнулась с таким серьёзным заболеванием, можно сказать, неизлечимым. Тогда меня спасла вера в то, что я справлюсь с болезнью и смогу и дальше воспитывать детей. Мы смогли родить сына, хотя врачи считали, что это будет очень опасно. Но всё прошло хорошо: ребёнок родился абсолютно здоровым», — улыбается Анна.

В феврале, когда началась спецоперация, Алексей находился на учениях в Белгородской области. За время службы мужчина приезжал домой дважды: в мае и августе. Сейчас Анна не знает, когда в следующий раз сможет увидеть мужа.

«Мы не знаем, сколько продлится его командировка. Но мне очень помогает настрой мужа. Он патриот, всегда говорит, что наша страна непобедима, и учит этому детей. Я у него недавно спросила, как настрой у его сослуживцев. Он ответил, что все они готовы идти и стоять до конца. Не каждый человек способен быть военным, защищать. Нужны и отвага, и мужество», — говорит она.

Дети знают, что папа защищает Родину. Единственное, что их расстраивает, — то, что он уезжает так надолго, добавляет Анна. К сожалению, в этом году Алексей пропустит все их дни рождения.

«В этот раз, когда папа уезжал, наша восьмилетняя дочка подошла к нему и говорит: «Папа, я не хочу, чтобы ты уезжал, ты же только что ездил, зачем снова?» Он ей объяснил, что скоро это всё закончится и он вернётся. Дай Бог, Новый год мы встретим все вместе, а если нет, значит будем дальше ждать и верить», — говорит Анна.

RT направил запрос в Министерство труда и соцзащиты РФ с просьбой рассмотреть вопрос о поддержке семей военнослужащих по контракту, а также в правительство Челябинской области с просьбой помочь женщине продлить инвалидность.