«Оружием воздушного, морского и наземного базирования»: Путин — об ударах по военным и энергообъектам Украины

В понедельник, 10 октября, президент России Владимир Путин перед началом оперативного совещания Совета безопасности РФ заявил, что российские ВС нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Глава государства подчеркнул, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России ответы Москвы будут жёсткими. RT вёл трансляцию.