«Достучаться до сердца и души человека»: RT представил сборник «Поэzия русского лета»

В Москве 5 октября прошёл поэтический вечер ZOV, посвящённый спецоперации на Украине. На нём RT представил сборник стихов «Поэzия русского лета», куда вошли произведения 25 авторов, создававшиеся на протяжении последних восьми лет. Подробности — в материале RT.

Война в Донбассе идёт уже восемь лет, и за это время появились десятки авторов, для которых эти события стали творческим импульсом. Они воспринимают и осмысляют непростые моменты истории не через призму новостей, а через прозу и поэзию. Однако до недавнего времени их имена не были известны широкому кругу россиян, у них не было возможности публиковаться большими тиражами или выступать на крупных площадках. RT постарался исправить эту ситуацию и собрал наиболее выдающиеся произведения современных фронтовых поэтов и поэтесс.

Поэт Мария Ватутина

RT

В сборник «Поэzия русского лета» вошли стихотворения, поэмы и поэтические циклы 25 авторов, над которыми они работали последние восемь лет. Среди них Анна Долгарева, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Семён Пегов, Валентин Горшенин и Анна Ревякина. Иллюстрации для книги сделаны художником Ильёй Пожаровым. По словам составителей сборника, издание — это уникальная попытка объединить тех, кто всегда знал, что за «русской весной» обязательно придёт «русское лето».

Книга была представлена 5 октября в концертном зале «Академия» в Москве. По словам главреда RT Маргариты Симоньян, некоторые стихи, попавшие в сборник, не уступают отдельным образцам лучшей фронтовой поэзии Великой Отечественной войны, «которую мы учили наизусть в школе и многие помнят до сих пор».

«Мне показалось несправедливым, что об этом мало знают, что наших замечательных новых поэтов не проходят в школе. Я не вижу каких-то огромных тиражей, прилавков магазинов, где на лучших местах стояли бы эти сборники каждого по отдельности или всех вместе. Поэтому мы решили издать этот сборник», — объяснила Маргарита Симоньян.

Перед тем как на сцену вышли поэты и музыканты, главред RT зачитала приветствие президента России Владимира Путина. Он назвал донецких и луганских ополченцев, добровольцев и военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации настоящими героями нашего времени, не допустившими откровенного геноцида.

«Мы чтим их стойкость и мужество. Отстаиваем правду об освобождении Запорожья и Херсонщины, о восьмилетней войне в Донбасских народных республиках, государственном перевороте на Украине в 2014 году и трагических событиях в Киеве и Одессе. Этой высокой цели служит и ваш поэтический вечер», — говорилось в обращении. Президент также поблагодарил участников и гостей вечера ZOV за неравнодушие, искреннее творчество и активную гражданскую, патриотическую позицию.

Соведущий вечера писатель Захар Прилепин подчеркнул, что литература и музыка — это историческая память народа: «Если какие-то события не отображаются в литературе и в музыке, они не фиксируются в национальной памяти. У нас количество сражений, побед и поражений было весьма велико в национальной истории, но мы помним то, что отображено в литературе. Если это фиксирует литература, это становится частью национального сознания и, более того, важнейшим компонентом будущей победы. Моё абсолютное убеждение в том, что, если бы не было песен Великой Отечественной войны... мы бы не получили 1945 год».

Писатель Захар Прилепин

RT

Поэт Анна Долгарева, первая зачитавшая свои стихи, неоднократно бывала в Донбассе в качестве военкора. По её словам, такие мероприятия, как поэтический вечер RT ZOV, и такие сборники, как «Поэzия русского лета», нужны сейчас «как воздух, как надежда».

«Я начала писать серьёзнее, — поделилась она с RT. — К сожалению, это личностный и духовный рост писателя. Чем больше ты пропускаешь что-то страшное через себя, тем глубже краски твоих стихов, тем взрослее ты сам и твои стихи».

Некоторые из авторов, чьи работы были включены в сборник, в частности Егор Воронов и Александр Сигида, не смогли присутствовать на поэтическом вечере, поскольку сейчас находятся в Донбассе: они воюют в составе подразделений Народной милиции ДНР.

Джанго, один из выступивших на вечере музыкантов, с начала СВО приезжал выступать перед бойцами восемь раз. «Вообще, в Донбасс я езжу регулярно с 2015 года. Когда возвращаюсь оттуда, всегда чувствую, что мы сражаемся за Родину. Это сражение идёт на всех уровнях. И полем боя сейчас я считаю и культуру, и информацию, и умы людей, но что ещё важнее — их сердца. Поэтому все те, кто пишет песни, должны стараться достучаться до сердца и души человека», — рассказал он RT.

Кроме Джанго, поддержать поэтов пришли другие музыканты, которые ездили в Донбасс последние восемь лет. Среди них Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ», «Зверобой», Юта, Сергей Галанин и группа «СерьГа».

Группа «Зверобой»

RT

Скрипач Пётр Лундстрем, выступивший на вечере ZOV с пианисткой Валентиной Лисицей, считает, что люди истосковались не только по подлинному искусству, но и по подлинным вещам. «Конечно, запрос (а на мой взгляд, это крик народа) — он слышен, осязаем. Потрясающе, что такое количество новых имён нам подарил этот тяжелейший момент. Но, как и любой кризис, как и любая черта, которую проходит наш народ, он всегда даёт при этом возможность определённого рывка. Культурно-информационный фронт — он может быть как минимум не менее важен, чем фронт, который проходит непосредственно на передовой».

Поэт Ольга Старушко считает, что бойцам и жителям освобождённых территорий важно внимание творческих людей к их проблемам — они выступают связующим звеном с «большой землёй», от которой до недавнего времени был оторван Донбасс.

«Кто бы что ни говорил, что во время таких суровых испытаний, возможно, праздничным мероприятиям не место, но ездили же на фронт бригады Большого театра и пели там оперы! Всё уместно, если это сделано достойно, с чувством меры, с тактом», — добавила она.

Анна Ревякина, зачитавшая несколько своих стихотворений со сцены, также подчеркнула, что вечер ZOV не носит развлекательного характера: «Это же не водевиль какой-то. Это вечер военной поэзии, военной лирики. Более того, те тексты, которые звучат сегодня, как раз верны для новой реальности, этому новому времени, в котором мы живём».

Поэzия русского лета

По мнению политика, экономиста Сергея Глазьева, надо продолжать поэтические вечера людей, которые своими глазами видели войну и продолжают защищать свою землю: «Ведь самое главное на поле брани — это сила духа. И то, что вы подняли вопрос фронтовой поэзии, современной военной поэзии, я считаю, очень своевременно и важно. Она действительно помогает очень многим обрести смысл — смысл той борьбы, за которую гибнут наши ребята, той великой мысли освобождения русского мира и вообще всего человечества от нацистского зверя».

Мария Захарова, чрезвычайный и полномочный посол, официальный представитель МИД России, посетившая вечер, назвала представленные в сборнике стихотворения поэзией, которая была написана сердцем, обливающимся кровью: «Эта кровь ещё и капала на строчки, и поэтому они такие пронзительные».

«Люди, которые действительно глубоко знают свою страну, народ, культуру, чувствуют её, сопереживают... они никогда не имели масштабной поддержки. Говорить они могли, и иногда даже их приглашали куда-нибудь. А вот так, чтобы по-настоящему, вот так, чтобы они стали в хорошем смысле рупорами, трибунами, адвокатами своей страны, — ну, наверно, для этого должны были случиться по-настоящему всепереворачивающие события», — добавила она.

Как рассказала Маргарита Симоньян, она сделает всё, что от неё зависит, чтобы поддерживать авторов и их возможность быть услышанными и прочитанными аудиторией. Книгу можно купить на сайте магазина RT SHOP. Средства от продажи пойдут на помощь героям проекта RT «Дети войны».

Полная запись поэтического вечера вскоре появится на RT.