Гражданин США и Испании получил РВП после обращения в проект «Не один на один»

Герой публикаций RT Роберт Гаспар, которому длительное время не удавалось подать заявление на оформление разрешительных документов, получил РВП. Мужчина обратился в проект «Не один на один» год назад. Начать процесс приобретения гражданства у него не получалось: оснований для упрощённого порядка не было, а для общего требовалась справка об официальной работе. При этом работодатели отказывались трудоустраивать его без российского паспорта. После запроса RT в МВД специалистам миграционного управления были направлены рекомендации об оказании содействия Гаспару. Ему была выделена квота, в установленный законом срок он получил РВП.

© Фото из личного архива

Уроженец Грузии 58-летний Роберт Гаспар, более десяти лет проживший в США, затем в Испании, переехал в Россию и оформляет здесь гражданство.

После запроса RT в МВД ему выделили квоту для получения разрешения на временное проживание (РВП) и следом выдали разрешительный документ.

«На днях позвонили из миграционной службы и меня обрадовали, — рассказывает Гаспар. — Мне оформили РВП. На следующей неделе я поеду его забирать, а затем нужно будет становиться на регистрацию. Большое спасибо. Я очень рад. Наконец-то».

Не брали на работу из-за национальности

Роберт Кимович родился в Грузии. В советские годы окончил Пятигорский государственный институт иностранных языков. Служил в армии на Дальнем Востоке. После окончания службы вернулся в Грузию и устроился работать в гостиницу «Интурист» гидом-переводчиком. В конце 1980-х годов его уволили с работы.

© Фото из личного архива

Тогда, по словам Гаспара, в стране царили националистические настроения и трудоустраивали только грузин. Мужчина попытался устроиться в другую гостиницу, но и там его не взяли, сославшись на то, что он армянин.

Гаспар переехал в Москву, а затем принял решение эмигрировать в США.

В Америке он поселился в Лос-Анджелесе, устроился работать диспетчером полётов. Через некоторое время получил вид на жительство. По словам Роберта Кимовича, возвращаться ему было некуда — СССР распался. Он получил гражданство США. Сменил фамилию с Гаспарян на Гаспар: в укороченном варианте она проще воспринималась американцами на слух.

В середине 2000-х он уехал из США в Испанию. По словам Гаспара, он знал испанский язык, поэтому захотел пожить в этой стране. Здесь он встретил свою будущую жену, оформил испанское гражданство. Так как у многих жителей Испании двойные фамилии, Роберт Кимович добавил к своей фамилии отцовскую и стал Гаспар-Насибов.

В 2016 году он приехал по туристической визе, купил дом в Московской области и решил оформлять российское гражданство. Подрабатывал преподавателем английского и испанского языков.

В многофункциональном миграционном центре «Сахарово», расположенном в Новой Москве, Гаспару пояснили, что у него есть основания для получения российского гражданства в упрощённом порядке, так как он является носителем русского языка, а также окончил российский вуз. Но позже выяснилось, что место его рождения не в нынешних границах РФ, поэтому документы у него не приняли.

Для подачи заявления ему также нужно было отказываться от американского гражданства, с чем он не мог согласиться.

Как ранее объяснял Гаспар, большую часть жизни он работал в США и получает там пенсию. В России в его возрасте он успеет проработать всего несколько лет и останется без средств к существованию, так как пенсия здесь будет очень маленькая.

Обращение на RT

В 2020 году в России вступили в силу поправки к закону «О гражданстве Российской Федерации», которые отменили требование об отказе от гражданства других стран при приобретении российского. Гаспар ещё раз приехал в миграционное ведомство, чтобы начать процесс оформления документов. Однако заявление на получение РВП по квоте у него не приняли, объяснив это тем, что мужчина находится в России по туристической визе и официально не трудоустроен.

Гаспар обращался за разъяснениями в администрацию президента, письма перенаправляли в МВД. При этом подать документы у него так и не получилось.

После его сообщения в проект «Не один на один» RT направил запрос в МВД. В ведомстве отметили, что диплом о российском образовании, полученном в советские годы, не даёт возможность стать россиянином в упрощённом порядке, но является подтверждением владения русским языком. Соответственно, в общем порядке Гаспар должен пройти все ступени оформления гражданства — получить РВП, ВНЖ и только потом подавать документы на российский паспорт.

В МВД также пообещали оказать ему содействие в оформлении разрешительных документов. После запроса с Гаспаром связались представители миграционного ведомства и помогли с подачей заявления на получение РВП по квоте, а затем выдали документ в установленный законом срок.