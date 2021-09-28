Не один на один
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«Всегда хотел вернуться в Россию»: житель Московской области не может подать документы на российское гражданство

Бюрократия и право

28 сентября 2021, Александра Ермакова

Гражданин США и Испании 57-летний Роберт Гаспар не может подать документы на получение российского паспорта. Мужчина родился в Тбилиси, учился в Пятигорске, служил на Дальнем Востоке, а после распада СССР эмигрировал в США. Несколько лет назад он решил жить в России. Купив участок в Московской области и построив дом, Гаспар обратился в миграционное ведомство, чтобы начать оформлять гражданство. Однако оснований на упрощённый порядок у него не оказалось, а заявление на временное проживание, по словам мужчины, не приняли из-за отсутствия официальной работы в России. Гаспар обратился в проект «Не один на один» с просьбой помочь ему получить паспорт РФ.

  • © Фото из личного архива

Роберт Гаспар родился в Тбилиси Грузинской ССР. В этом городе он окончил русскую школу, а затем поступил в Пятигорский государственный институт иностранных языков. Получив диплом, был призван в армию. Служил на Дальнем Востоке. После службы Роберт Кимович вернулся в Грузию и устроился в гостиницу «Интурист» гидом-переводчиком.

По словам мужчины, в конце 1980-х годов в Грузии начались проблемы, связанные с вопросом национальностей. Из-за того что он армянин, его уволили с работы и отказывались принимать на другую — трудоустраивали только грузин.

«Из «Интуриста» меня уволили, так как я армянин, — вспоминает Гаспар. — Потом я пытался устроиться на работу в другую гостиницу, которую построили австрийцы. У них ко мне не было вопросов, но пришёл представитель грузинского правительства и сказал, что, кроме грузин, на работу больше никого устраивать нельзя. Меня не взяли. Я решил поехать в Москву, но через пару лет и там начался дурдом из-за перестройки. Возвращаться в Грузию было бесполезно из-за моей национальности, поэтому я эмигрировал в Америку».

В США Роберт Кимович остановился в Лос-Анджелесе. Найти работу помогла армянская община.

«Меня пристроили на работу диспетчером полётов, — рассказывает мужчина. — Сам я дважды налаживал там бизнес. Затем мне выдали вид на жительство (ВНЖ), так как мне некуда было возвращаться — СССР развалился, а чуть позже — американское гражданство. В то же время я сменил свою фамилию с Гаспарян на Гаспар, чтобы было проще её воспринимать на слух и записывать».

В середине 2000-х Роберт Гаспар переехал из США в Испанию.

«Я знал испанский язык, поэтому решил пожить в этой стране. Здесь я встретил свою будущую жену, с которой мы до сих пор вместе. Получил испанское гражданство. Так как в этой стране у всех двойные фамилии, я добавил к своей отцовскую и стал Гаспар-Насибов», — объясняет мужчина.

Неправильно информировали

В 2016 году Роберт Кимович решил посетить Россию. Приехал по туристической визе, купил участок и недвижимость в Московской области. Через два года его пригласили работать преподавателем английского и испанского языков в Москву.

  • © Фото из личного архива

Мужчина съездил в миграционный центр «Сахарово», где ему сообщили, что он может подавать документы сразу на гражданство РФ, так как является носителем русского языка и у него есть диплом о российском образовании. Однако позже документы не приняли: выяснилось, что он не родился в пределах нынешней границы РФ.

Кроме того, Гаспару надо было написать отказ от гражданства США.

«Мне 57 лет, и почти всю жизнь я работал в США, там у меня пенсия. Если бы я отказался от гражданства и приехал сюда, то, во-первых, меня вряд ли куда-то трудоустроили бы, а во-вторых, стаж был бы маленьким — и пенсия тоже», — поясняет он.

После вступления в 2020 году в силу поправок к закону «О гражданстве Российской Федерации», которые отменяли требование об отказе от иностранного гражданства, Гаспар вновь приехал в миграционную службу, чтобы подать заявление на квоту и получить разрешение на временное проживание (РВП).

По словам мужчины, у него не приняли документы из-за отсутствия официальной работы в России. Гаспар находился в стране по туристической визе, которая не позволяла ему осуществлять трудовую деятельность.

«Я направлял письма в администрацию президента, они пересылали их в МВД. Мне не дают ни квоту, ни в упрощённом порядке не принимают. Говорят, что у меня нет работы в России, поэтому отказ. Во время пандемии я остался в России на полтора года, так как границы были закрыты. Как работать по туристической визе? В общем, замкнутый круг. Я окончил русскую школу, русский университет, прошёл советскую армию. Гражданство дают людям, которые даже не говорят по-русски, ничего общего не имеют с Россией, а меня вот так мучают», — жалуется Гаспар. 

Необходимо получить РВП

Как пояснили RT в МВД, наличие диплома о российском образовании, полученном в советские годы, не является основанием для приобретения гражданства РФ в упрощённом порядке, однако является подтверждением выполнения одного из условий приобретения гражданства (владение русским языком).

«Для приобретения гражданства Российской Федерации Р.К. Гаспару первоначально необходимо получить разрешение на временное проживание (РВП), а затем — ВНЖ», — сообщили в ведомстве.

ВНЖ выдаётся иностранному гражданину в течение срока действия РВП и при наличии законных оснований. Заявление о выдаче ВНЖ должно быть подано не ранее чем через восемь месяцев первого года проживания в РФ на основании РВП и не позднее чем за четыре месяца до истечения срока действия РВП.

«После получения ВНЖ в Российской Федерации он может быть признан носителем русского языка в соответствии со ст. 33.1 Федерального закона №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Признание Р.К. Гаспара носителем русского языка позволит ему обратиться с заявлением о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке в соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального закона №62-ФЗ», — отметили в пресс-службе МВД.

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