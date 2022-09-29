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«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: долг перед Родиной | взрыв на «Северном потоке»

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RT
В новом выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим ход частичной мобилизации в РФ. Пока одни граждане добровольно идут в военкоматы, проходят обучение и боевую подготовку, другие торопятся сбежать в Грузию и Казахстан. Почему для кого-то слова «долг перед Родиной» страшнее ночного кошмара и нужно ли что-то делать с такими беглецами? После ЧП на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море Европе грозит не только экономическая, но и экологическая катастрофа. Кто мог решиться на эту диверсию, которую Генпрокуратура РФ квалифицировала как акт международного терроризма? И случайно ли незадолго до взрывов НАТО проводило подводные учения именно в том районе, где они случились?

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