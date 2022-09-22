«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: указ о частичной мобилизации | референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях

В новом выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудили указ Владимира Путина о частичной мобилизации: кто подлежит призыву в первую очередь? Кроме того, в пятницу, 23 сентября, стартуют референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей по вопросу о присоединении к России. Решится ли НАТО и дальше втягиваться в конфликт? Также поговорили о проблемах, связанных с цифровым суверенитетом России, с председателем совета Фонда развития цифровой экономики, бывшим советником президента по развитию интернета Германом Клименко.