«Действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего»: во Владивостоке депутата осудили на 13 лет колонии

Советский райсуд Владивостока признал виновным депутата КПРФ Артёма Самсонова по делу о действиях сексуального характера в отношении малолетнего и приговорил к 13 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба регионального СК. По версии следствия, депутат на отдыхе в 2018 году демонстрировал 11-летнему ребёнку фаллоимитатор. Со своей стороны, Самсонов считает обвинение клеветой, а дело сфабрикованным.

Советский районный суд Владивостока приговорил к 13 годам колонии строгого режима депутата законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артёма Самсонова. Его признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

«Следствием и судом установлено, что в один из дней в период времени с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый во время пляжного отдыха, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении, — говорится в сообщении пресс-службы. — Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима».

Дебоши в присутствии детей

По версии следствия, во время отдыха в 2018 году на пляже «Шамора» Самсонов общался с 11-летним сыном своего знакомого, показывал ему фаллоимитатор и «доводил ему информацию о его предназначении».

Задержали Самсонова только 17 ноября 2021 года. Правоохранители провели обыск в его квартире с целью найти предмет, который Самсонов демонстрировал ребёнку.

Как сообщают местные СМИ, задержали депутата по заявлению его знакомого, Николая К. Также в деле фигурирует некая Ирина С., которая присутствовала на пляже в момент отдыха в 2018 году. В заявлении Артёма Самсонова, которое приводилось в его Telegram-канале, это члены одной семьи: Николай — папа пострадавшего, Ирина — сожительница Николая, у которой есть взрослый сын.

Ирина, по данным СМИ, ранее писала жалобу на Самсонова, адресованную президенту РФ Владимиру Путину, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю партии КПРФ Геннадию Зюганову. В ней Ирина рассказывала, что депутат агитировал её и её семью вступить в «движение Навального», а когда женщина отказалась, Самсонов, по её словам, начал мстить.

«Со слов заявительницы, депутат, зная, что она часто проводит время в мобильном палаточном лагере на побережье бухты Лазурной, приезжал туда с друзьями и устраивал пьяные дебоши и погромы, в том числе в присутствии детей, — приводят слова Ирины местные СМИ. — Демонстрируя гениталии, будучи голым в присутствии детей, он и его голые дружки приходят в летнюю постройку, сквернословят и дебоширят. Веселились на территории общественного пляжа в абсолютно обнажённом виде. На уговоры и замечания ответил, что пропагандирует европейские ценности свободы. Плавки надевал, только когда приезжали офицеры полиции».

«Есть железные доказательства»

19 ноября 2021 года Фрунзенский суд Владивостока избрал Самсонову меру пресечения в виде заключения под стражу. После предъявления обвинения 2 декабря Самсонов заподозрил Николая и Ирину в лжесвидетельстве. Его адвокаты подали соответствующее заявление в Следственный комитет.

Сам обвиняемый в ходе следствия настаивал на своей невиновности и утверждал, что увидел мальчика впервые только на очной ставке. Кроме того, Самсонов говорил, что в июле 2018 года на базу отдыха не приезжал.

«Мы собрали доказательства по каждому дню в июле. Есть железные доказательства. Например, 6 июля Артём встречал делегацию города Тояма. С 8 до 17 июля лечился в стационаре... режим не нарушал. А с 27 июля улетел с делегацией в Северную Корею. С 2 по 5 июля были сильные дожди, это подтвердил Примгидромет, на море с детьми никто не ездил. По остальным дням есть свидетели, которые утверждают, что в июле Николая К. и его сына они не видели», — говорил его адвокат местным СМИ.

4 марта 2022 года дело Самсонова передали в суд. В процессе судебных заседаний депутат объявлял голодовку. 12 сентября 2022 года прокурор выступил в прениях и запросил для Самсонова 15 лет лишения свободы.

На следующий день депутат выступил в суде с последним словом, заявив, что дело в отношении него сфальсифицировано по политическим мотивам и направлено против него как представителя политической партии КПРФ.

RT не удалось связаться с адвокатами Самсонова Натальей Касиловой и Алексеем Клецкиным. На суде они заявили, что будут пытаться обжаловать приговор.