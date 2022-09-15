в Челябинске делом сироты, оставшейся без квартиры, занялась прокуратура

Прокуратура начала проверку по факту нарушения жилищных прав жительницы Челябинска Татьяны Асоевой, которую с четырьмя детьми выселили из квартиры, предоставленной ей после выпуска из интерната. После публикации RT историей Асоевой заинтересовались правоохранительные и надзорные органы, а городская администрация, по словам женщины, предложила ей выделить жильё по соцнайму на десять лет.

© Прокуратура Челябинской области

В Челябинске областная прокуратура начала проверку по факту нарушения жилищных прав Татьяны Асоевой, которая в одиночку воспитывает четверых детей. Недавно женщину выселили из квартиры, доставшейся ей после выпуска из интерната.

«В рамках проверки сделаны соответствующие запросы в компетентные органы, а также поставлен на контроль ход процессуальной проверки, организованной в отделе полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску», — сообщили RT в пресс-службе ведомства.

Странная квартира

Ранее RT рассказывал о ситуации, в которой оказалась жительница Челябинска Татьяна Асоева. Когда Татьяне было десять лет, её мать лишили родительских прав. Так Асоева вместе с братом и сестрой оказалась в интернате.

После выпуска из детдома она должна была получить жильё от государства, однако неожиданно выяснилось, что на неё уже оформлена квартира. Женщина не исключает, что это жильё приобретала её мать, пытаясь восстановиться в родительских правах. Однако проверить свои предположения Татьяна не может, поскольку не общалась с матерью с 2007 года.

«Меня тогда сильно торопили въезжать в эту квартиру. Дали на неё документы, и у меня тогда никаких сомнений не было, что что-то не так может быть», — рассказала Татьяна Асоева RT.

При этом ей уже тогда пришлось обращаться в суд, чтобы выписать предыдущих жильцов. Татьяна этих людей не знает. «Они там уже не жили тогда, понятия не имею, кто эти люди. Соседи говорят, одно время в квартире жили какие-то наркоманы, потом их, видимо, в тюрьму опять пригласили», — рассказала она.

В 2014 году решением Тракторозаводского районного суда города Челябинска квартира была передана в пользование Татьяне Асоевой. Женщина спокойно прожила в ней восемь лет. В квартире прописаны её четверо детей.

О том, что всё это время квартира ей на самом деле не принадлежала, Татьяна узнала зимой, когда решила сделать ремонт и на время съехала с детьми к подруге. Когда она вернулась, то не смогла попасть внутрь — новые хозяева сменили замки.

«Я пошла в ЖЭК разбираться, а там сказали, что на самом деле у квартиры другой собственник, так что всё законно. Вроде как квартиру в ипотеку брали, а долг так и не погасили, поэтому её банк продал на аукционе», — вспоминает Асоева.

Согласно акту передачи имущества (есть в распоряжении RT) квартира перешла в собственность Эллины Депершмидт, которая не стала комментировать свою покупку.

Как говорит Татьяна Асоева, за все восемь лет ей никто не сообщал, что на квартире есть какие-то обременения. При этом дети Татьяны до сих пор прописаны в квартире, куда теперь не могут попасть. По словам Татьяны, в местной опеке, куда она обратилась, ей посоветовали смириться и забыть о квартире.

Идёт проверка

Татьяна Асоева обращалась с жалобой в Следственный комитет. Сотрудники СК сообщили RT, что передали дело для проверки в ОВД Тракторозаводского района.

В Министерстве социальных отношений области RT cообщили, что на момент предоставления жилья Асоевой в ведомстве не было информации о наличии задолженности по кредитному договору. «На момент выпуска из организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилое помещение было пригодно для проживания», — сообщили в ведомстве.

В министерстве отмечают, что, «исходя из данных, размещённых на сайте суда, иск о взыскании суммы по договору займа на квартиру рассматривался с 2020 года и одним из ответчиков являлась Татьяна».

Также чиновники сообщили, что «меры по защите прав несовершеннолетних, прописанных в спорной квартире, не могут быть приняты, так как имеется решение суда о выселении граждан, которое подлежит обязательному исполнению, и они не являются оставшимися без попечения родителей».

В департаменте социальной защиты Челябинска и правительстве области RT не смогли предоставить комментарий к моменту публикации. При этом после первой публикации RT с Асоевой связались представители городских властей.

«Позвонили из опеки, сказали, что я могу получить жильё соцнайма, оформить договор на десять лет. Хоть какие-то хорошие новости. Сказали, чтобы я пошла в комитет имущественных отношений Челябинска, там на очередь встала на муниципальное жильё», — сообщила она.

Руководитель общественного центра по защите семейных ценностей «Иван-Чай» Элина Жгутова считает, что проблему нужно решать оперативно. По её мнению, государство должно обеспечить мать и детей собственностью на жильё, а не арендой, пусть и дешёвой. «Вины сироты в том, что жильё потеряно, нет. Это очевидно без всяких проверок. Кроме того, она является многодетной матерью-одиночкой, что предполагает усиленную поддержку государства по воспитанию детей», — говорит Жгутова.

В настоящее время Татьяна приглашена на приём в Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска для рассмотрения вопроса о возможности предоставления ей квартиры в наёмном доме социального использования.