В Челябинске у сироты забрали жильё, выделенное после окончания интерната

В Челябинске мать-одиночку с четырьмя детьми выселили из квартиры, которую ей предоставили после выпуска из интерната. Оказалось, что жильё, в котором она прожила десять лет, приобреталось по ипотеке, и прежний собственник её якобы не выплатил. В итоге квартира была выставлена на продажу. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.

© Фото из личного архива

В Челябинске мать-одиночку с четырьмя детьми выселили из квартиры, которую она получила, когда выпускалась из интерната.

Татьяна Асоева попала в детдом в 2007 году, после того как её мать лишили родительских прав. Тогда ей было десять лет.

И с тех пор, по словам Татьяны, она о своей матери ничего не слышала. Но когда пришло время выпускаться из интерната и ей должны были выделить государственное жильё как сироте, неожиданно выяснилось, что на неё уже оформлена квартира.

«Непонятно, откуда она взялась. Просто сказали, вот на тебя уже квартира зарегистрирована, будешь там жить. Думаю, может мама наша пыталась родительские права восстановить и это жилье приобрела. Но точно сказать не могу, потому что ни я, ни братья, ни сёстры с ней не общаются», — рассказывает RT Татьяна.

© Фото из личного архива

Как отмечает Асоева, заселяться в эту квартиру ей пришлось через суд, поскольку там были прописаны некие Кильберт, Гречко и Шинкевич.

«Я не знаю этих людей и никогда их не видела. Соседи говорили, что это была какая-то компания наркоманов, но к этому моменту они там уже не появлялись, поговаривали, что якобы их посадили в тюрьму», — вспоминает Татьяна.

В 2014 году решением Тракторозаводского районного суда города Челябинска квартира была передана в пользование Татьяне Асоевой. Женщина прожила в ней десять лет, родила четверых детей.

«За всё это время у нас и мысли не было, что с квартирой что-то не так. Вроде все документы были в порядке, проверяли как надо», — говорит она.

О том, что квартира ей больше не принадлежит Татьяна узнала этой зимой. «Я решила ремонт делать, и уехала с детьми к подруге. А когда вернулась на двери поменяли замки. Пошла в ЖЭК, выяснить, что произошло, почему я не могу в дом попасть, а нам говорят, что квартиру купили. Оказалось, у квартиры другой хозяин и мы там больше жить не можем. Вроде как квартира была в ипотеке, за неё деньги не выплатили и вот банк выставил её на торги. Теперь у неё новый хозяин», — вспоминает Асоева.

Она недоумевает, как в таком случае десять лет назад ей предоставлялась эта квартира. «Я в опеку первым делом пошла, ведь дети на улице остались. А там мне говорят: «Забудь про квартиру». Тебе она, дескать, случайно досталась. Но пусть тогда дадут другое жилье, которое мне, как сироте полагается. А мне ничего не дают же», — возмущается Татьяна.

В департаменте социальной защиты Челябинска и правительстве области RT не смогли предоставить комментарий к моменту публикации.

«Как добиться невероятных целей»

Сейчас Татьяна Асоева обратилась в Следственный комитет. Как сообщили RT в ведомстве, ещё до того как женщина пришла на приём, следователи сами заметили этот подозрительный случай.

«Материалы передали в ОВД Тракторозаводского района на предмет проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 (мошенничество)», — сообщили RT в Челябинском СК.

Согласно акту передачи имущества (есть в распоряжении RT) квартира перешла в собственность Эллине Деппершмидт. RT удалось связаться с ней, однако женщина отказалась от комментариев.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», в прошлом она возглавляла ряд компаний, работающих в сфере металлургии. Сейчас она является бенефициаром ООО «Завод нестандартных металлоизделий» и «ТДСМ-экспорт». Обе компании числятся как микропредприятия. Также в интернете можно найти информацию о том, что Эллина Депершмидт проводит авторские бизнес-тренинги, в частности «За 30 дней к своей цели» о том, как добиться невероятных целей и прожить жизнь своей мечты!».

Как отмечает адвокат Рамиль Гизатуллин, передача квартиры вызывает серьёзные вопросы.

«Первоначально государство не могло передать квартиру с какими-либо обременениями. Это противоречит самой сути социальной задачи предоставления жилья нуждающимся», — отметил он.

После того, как квартиру оформили на новых собственников, достигших совершеннолетия, никто больше не мог продать квартиру или иным образом произвести отчуждение, считает эксперт.

Руководитель движения «Иван Чай» Элина Жгутова напомнила, что от государства зависит, чтобы дети не отказались на улице без крыши над головой.

«Какое-то время назад невозможно было осуществить сделку с недвижимостью, если ухудшались условия для детей. Права детей были защищены не только правом собственности, но и институтом прописки. За этим была призвана следить опека, тем более, если речь идёт о социальных сиротах», — сообщила она.

Как отметила Жгутова, грубая юридическая ошибка (ипотека была не выплачена, а квартиру уже считали собственностью) обернулась большой неприятностью для многодетной матери. «Необходимо предусмотреть дополнительные механизмы защиты прав детей на крышу над головой. Обо всём этом должны были побеспокоиться органы опеки, ведь у них на глазах по сути в этой квартире жило три поколения. Теперь многодетной матери предстоит сомнительная перспектива судов, на которые у неё нет ни сил, ни времени», — сказала она.

В такой ситуации, считает правозащитница, у Асаевой вполне могут отобрать детей и поместить их в приют. Поэтому семье необходимо решить жилищный вопрос.