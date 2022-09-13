МВД помогает оформить гражданство РФ жительнице Сочи после запроса RT

Героиня проекта RT «Не один на один» 42-летняя Людмила Белкина получила временное удостоверение личности. С этим документом она будет ожидать рассмотрения заявления о признании гражданкой РФ. Как рассказала женщина, к декабрю ей должны оформить российский паспорт. Ранее выданный ей документ был признан недействительным. Белкиной грозила депортация несмотря на то, что её муж и дочь — граждане РФ, но после запроса RT в МВД женщине начали оказывать содействие в урегулировании её правового статуса.

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Уроженке Ташкента Людмиле Белкиной, проживающей в городе Сочи, выдали временное удостоверение, которое будет подтверждать её личность до приобретения ею российского гражданства. Документ позволит ей обратиться в ЗАГС за необходимой для оформления паспорта РФ справкой о смене фамилии.

«Мне сегодня выдали документ, который временно будет заменять паспорт. Сказали, что теперь вся информация обо мне в базе есть. Я такая счастливая! На этой неделе мне нужно получить в ЗАГСе справки о смене фамилии и ждать, когда меня признают гражданкой РФ. Обещали, что к декабрю мне выдадут паспорт. Без вас я никогда ничего бы не получила. Спасибо огромное», — благодарит Людмила.

«Выданный с нарушением»

Белкина обратилась в проект «Не один на один» в июле и рассказала, что уже год живёт без каких-либо документов. Женщина жаловалась, что без паспорта она не может работать, получать финансовые услуги и даже попасть на вокзал.

Людмила родилась в Ташкенте в русской семье. Получила высшее образование, вышла замуж и родила дочь. В начале 2000-х вместе с семьёй переехала жить в Россию.

Первое время проживала в Москве. Оформила постоянную регистрацию и получила российский паспорт. Как гражданку РФ её официально трудоустроили, а в ГИБДД выдали водительское удостоверение.

После развода с первым мужем Людмила с дочерью переехала жить в Сочи, повторно вышла замуж. Супруги построили дом, а затем женщина узнала, что её паспорт является недействительным.

По словам Белкиной, выяснилось это случайно, когда она обратилась за заменой банковской карты.

Позже ей сообщили, что паспорт, выданный ей в 2004 году, через пять лет был признан недействительным.

В ГУ МВД России по городу Москве женщине пояснили, что документ в базе АС «Российский паспорт» числится как «выданный с нарушением» на основании «заключения проверки обоснованности выдачи паспорта гражданина РФ», утверждённого начальником отдела УФМС России по Москве 29 января 2009 года.

При этом паспортного стола, где Людмиле выдавали этот документ, уже не было. Тогда женщина обратилась в многофункциональный центр «Мои документы». Там ей ещё раз объяснили, что паспорт является недействительным, и хотели его забрать. Но Белкина попросила оставить ей документ, так как без него она бы не смогла вернуться из Москвы домой в Сочи. Ей пошли навстречу, выдали листок убытия, но рекомендовали после приезда домой паспорт сдать.

Были направлены рекомендации

Ранее Белкина рассказывала RT, что, кроме листка убытия, в котором было написано, что теперь она лицо без определённого места жительства, никаких других документов у неё не осталось.

Узбекский паспорт был просрочен. Обращения в консульство никаких результатов не принесли. В миграционном ведомстве, по словам Белкиной, ей рекомендовали выехать в Узбекистан. В ином случае ей грозила депортация из-за большого количества штрафов. При этом женщина отмечала, что существенных нарушений, за которые можно было бы депортировать, у неё никогда не было.

Кроме того, её муж и дочь являются гражданами РФ, а в Узбекистане не осталось ни родственников, ни друзей.

RT направил запрос в МВД с просьбой помочь Людмиле в урегулировании её правового статуса.

В ведомстве подтвердили, что паспорт был выдан необоснованно, так как в учётах МВД нет сведений об оформлении ею разрешительных документов для проживания в России. Вместе с тем в пресс-службе напомнили, что для лиц, оказавшихся в аналогичной ситуации, с 14 ноября 2012 года действует особый порядок урегулирования их правового статуса на территории РФ в соответствии с положениями Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Так, учитывая наличие у Белкиной гражданства Узбекистана и просроченный узбекский паспорт, она вправе обратиться с заявлением о приёме в российское гражданство на основании ст. 41.3 с применением пункта «д» ч. 1 ст. 41.1 федерального закона без представления разрешения на временное проживание и вида на жительство.