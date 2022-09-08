«Имеют стратегическое значение для нашей страны»: Путин — о строительстве в России скоростных автотрасс

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия автомобильного движения на новых и реконструируемых участках транспортной сети: магистралей М-12 (Москва — Казань) и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги. Первый участок трассы М-12 составит 23 км. Он соединит ЦКАД и Московское большое кольцо. RT вёл прямую трансляцию.