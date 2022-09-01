«Был признанным профессионалом отечественной нефтяной отрасли»: скончался председатель совета директоров ЛУКОЙЛа Маганов

На 68-м году ушёл из жизни председатель совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов. Как сообщает пресс-служба нефтяной компании, он скончался после тяжёлой болезни. При этом в ЦКБ Москвы пояснили, что Маганов был найден мёртвым на территории больницы. Следственный комитет проводит доследственную проверку. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что потрясён известием о смерти Маганова. Он отметил, что Равиль Ульфатович был признанным профессионалом нефтяной отрасли России.

В четверг, 1 сентября, стало известно о смерти председателя совета директоров нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Равиля Маганова. Ему было 67 лет.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжёлой болезни ушёл из жизни председатель совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов. Многотысячный коллектив компании скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования семье Равиля Ульфатовича Маганова», — говорится в сообщении нефтяной компании.

Между тем в Центральной клинической больнице Москвы пояснили, что Маганова нашли мёртвым на территории учреждения.

«Да, факт подтверждаем. На месте работают следственные органы, которые устанавливают причины произошедшего», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Как указали в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошёл около 07:00 мск в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко. По словам собеседника агентства, мужчина выпал из окна шестого этажа, в результате полученных травм он умер.

По данным Telegram-канала Mash, у Маганова была диагностирована депрессия, он лежал в отделении терапии с проблемами сердца.

По факту случившегося начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя ГСУ СК России по Москве.

kremlin.ru

Равиль Маганов родился в 1954 году в Альметьевске. Он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. Работал в «Лангепаснефтегазе», который в 1990-х годах стал одним из трёх добывающих предприятий, из которых образовалась компания «ЛУКОЙЛ».

«Название «ЛУКОЙЛ» образовано из начальных букв названий городов Лангепас, Урай и Когалым, в которых расположены основные нефтедобывающие предприятия, вошедшие в состав компании. Это название предложил Равиль Маганов, в то время генеральный директор предприятия «Лангепаснефтегаз», — говорится на сайте компании.

Отмечается, что Равиль Ульфатович стоял во главе блока геологоразведки и добычи углеводородов ЛУКОЙЛа в качестве первого исполнительного вице-президента. В 2020 году его избрали председателем совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Также по теме В ЛУКОЙЛе подтвердили смерть главы совета директоров компании Равиля Маганова Председатель совета директоров ЛУКОЙЛа Равиль Маганов скончался после тяжёлой болезни. Об этом говорится в сообщении компании.

Пресс-служба компании также подчёркивает, что именно благодаря Маганову ЛУКОЙЛ достиг статуса одной из ведущих энергетических компаний мира, многократно увеличил объёмы производства нефти и газа, с нуля освоил новые нефтегазовые провинции в Каспийском и Балтийском морях, начал успешную разработку проектов сверхвязкой нефти в Республике Коми, а также внедрил передовые технологические решения для поддержания добычи на выработанных месторождениях Западной Сибири.

«Равиль Ульфатович Маганов внёс неоценимый вклад в развитие не только компании, но и всей российской нефтегазовой отрасли... За успехи в развитии российского ТЭК отмечен многочисленными государственными наградами», — добавляется в сообщении.

Так, Маганов был награждён орденом Александра Невского, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью, был заслуженным работником нефтяной и газовой промышленности РФ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования гендиректору «Татнефти», брату Равиля Маганова Наилю Маганову. Он отметил, что потрясён случившимся.

«Равиль Ульфатович был признанным профессионалом отечественной нефтяной отрасли, всю жизнь активно трудился во имя её развития, многие годы работал в топ-менеджменте одной из крупнейших нефтяных компаний мирового уровня — ПАО «Лукойл». Авторитетный руководитель, энергичный и целеустремленный человек, он всегда оставался верным родной республике», — говорится в телеграмме.