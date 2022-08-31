После публикации RT семья из Северодонецка смогла оформить документы в РФ

Татьяна Марченко одна воспитывала в Северодонецке двух племянниц. Весной 2022 года Татьяна вместе с соседями пряталась в подвале от обстрелов ВСУ. Там она познакомилась с женщиной, которая предложила ей вместе ехать в Россию. Сначала Татьяна жила у родственников её новой знакомой в Санкт-Петербурге, затем ей и девочкам пришлось скитаться по Ленобласти. После публикации RT Марченко предоставили комнату в общежитии, оформили регистрацию. В ближайшее время она должна получить гражданство России и детские пособия.

Военнослужащие НМ ЛНР эвакуируют мирных жителей в Северодонецке, архивное фото

РИА Новости

© Максим Захаров

После публикации RT Татьяне Марченко, бежавшей с двумя племянницами от обстрелов ВСУ из Северодонецка в Санкт-Петербург, удалось решить проблемы с документами и получить регистрацию в Волхове Ленинградской области. Местная администрация также выделила женщине с детьми комнату в общежитии.

«Недавно отдала все документы, всё приняли. Обещают через несколько месяцев гражданство дать. С документами, наконец, полный порядок, вчера полисы медицинские уже получили. Можно остальными делами заняться. Большое спасибо вам, всем, кто хлопотали. А то не удалось бы всё решить», — сказала она.

Не знали, куда податься

Как ранее сообщал RT, 50-летняя Татьяна после смерти сестры одна воспитывала двух её дочек: восьмилетнюю Арину и семилетнюю Валерию. Опеку на племянниц она оформила ещё на Украине. Весной 2022 года Татьяна вместе с соседями пряталась в подвале от обстрелов ВСУ. Там она познакомилась с женщиной, которая предложила ей вместе ехать в Санкт-Петербург. По словам новой знакомой, там можно было остановиться у её родственников.

После переезда в конце апреля Марченко и детей действительно приютила пожилая родственница той женщины. Однако вскоре хозяйка квартиры тяжело заболела, поэтому жильё Татьяне и девочкам пришлось освобождать.

Женщине с племянницами удалось найти временное жильё на лето. Но долгое время она не могла получить регистрацию и оформить необходимые документы: Татьяна не сразу разобралась, куда обращаться и что предпринять.

Только на то, чтобы получить статус временного убежища, у Марченко ушло больше месяца. Это произошло после того, как RT отправил соответствующий запрос. Как тогда пояснили в МВД, «в связи со значительным увеличением количества граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке с территорий Украины, Донецкой и Луганской народных республик, приём и рассмотрение их заявлений о предоставлении временного убежища осуществляется в срок, не превышающий трёх рабочих дней со дня подачи заявления», в некоторых случаях возможно увеличение срока вплоть до трёх месяцев.

После этого у Татьяны возникли трудности с оформлением опеки на племянниц по российским законам. По словам Марченко, она боялась отказа из-за плохих жилищных условий и материальных проблем, и опасалась, что тогда девочек забрали бы в приют.

«Документы сразу приняли»

После того как о Марченко написал RT и к делу подключились общественники, ситуация быстро изменилась.

«Их пригласили на подачу на гражданство, документы приняли очень быстро. Мы сейчас со многими семьями беженцев работаем, это редкость, чтобы приняли документы с первого раза. Видно, что помогла огласка, участие прессы», — рассказала Дарья Нечайкина, руководитель социальной службы благотворительного фонда «Тёплый дом», который помогает семье.

Как рассказала Татьяна Марченко, после того, как им пришлось покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, она с племянницами некоторое время жила в Старой Ладоге: «Там девочкам очень понравилось, хотели остаться. Сами вышли на местную администрацию, но у них не нашлось жилого фонда, чтобы нас зарегистрировать. После этого с нами неожиданно связались чиновники из Волхова, говорят: «У нас есть общежитие». Вот мы и переехали туда».

Однако первая комната, которую им предоставили в Волхове, не подошла для жизни с девочками. «Там с детьми, конечно, нельзя было находиться. Мы не привередливые, но в комнате окна разбитые были. Вторая комната, где мы сейчас живём, уже получше. Вообще видно, что общежитие в хорошем состоянии. Тесновато немного — на троих нам выделили комнату в 16 метров, но выбирать не приходится. Главное, что регистрацию на год сделали», — рассказывает Татьяна.

Марченко добавляет, что предпочла бы остаться в Старой Ладоге и самостоятельно оплачивать жильё: «В Ладоге я уже и квартиру нашла, за которую могла бы сама платить, но, чтобы получить опеку, пособия на девочек, нужна постоянная регистрация. Поэтому пока будем в Волхове».

Начнут выплачивать детские пособия

Детские пособия Татьяна Марченко начнёт получать уже в ближайшее время. Как оказалось, женщина имела право на выплаты даже без оформления российского гражданства.

«Нам в опеке сказали: «Вы бы давно получали пособие, даже не будучи гражданами, надо было просто на учёт встать». Даже отругали нас маленько, почему, мол, вы сразу к нам не пришли. Как только получили регистрацию в Волхове, я сразу к ним пришла, подала документы, осенью уже начнут детские пособия выплачивать», — сообщила Татьяна.

Как объяснили Марченко в опеке, ещё ряд выплат она сможет получить уже после того, как получит гражданство.

Девочек в Волхове приняли в школу. «Думала их подтянуть за лето, но из-за этих переездов бесконечных не удалось, поэтому решила снова отдать их в первый и второй класс. Но нам сказали, что это ничего страшного — одной семь с половиной, другой восемь с половиной, могут ещё один год походить», — рассказала Татьяна.

Теперь Марченко сама ищет работу. В ближайшее время Татьяна планирует встать на учёт в волховском центре занятости. Сначала будет искать варианты на неполный день, чтобы успевать отводить девочек в школу, а как только они освоятся, готова переходить и на полную занятость.