«Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты»: Путин — о сколачивании коллективным Западом новых военных альянсов

Во вторник, 16 августа, открылась X Московская конференция по международной безопасности (MCIS-2022). На ней будут обсуждаться проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе. С видеообращением к участникам конференции выступил президент России Владимир Путин. RT вёл прямую трансляцию.