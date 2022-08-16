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«Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты»: Путин — о сколачивании коллективным Западом новых военных альянсов

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RT
Во вторник, 16 августа, открылась X Московская конференция по международной безопасности (MCIS-2022). На ней будут обсуждаться проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе. С видеообращением к участникам конференции выступил президент России Владимир Путин. RT вёл прямую трансляцию.

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