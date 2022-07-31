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«Открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России»: Путин — о новой Морской доктрине

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RT
В Санкт-Петербурге проходит главный военно-морской парад по случаю празднования Дня Военно-Морского Флота. Его принимает верховный главнокомандующий РФ, президент Владимир Путин. Парад запланирован в акватории реки Невы и в акватории Кронштадтского рейда. В нём будут задействованы более 3 тыс. военных, 40 кораблей и катеров, подводных лодок и парусных судов, а также 42 единицы авиационной техники.

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