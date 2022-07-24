Купание на пляжах запрещено: в Сочи ввели режим ЧС из-за сильных ливней

Власти Сочи ввели режим ЧС из-за непогоды. В городе также действует запрет на купание из-за возможного появления смерчей над морем. В результате наводнения, которое возникло из-за сильнейших ливней, погибла женщина: её зажало между автомобилем и дорожным ограждением. По словам мэра города Алексея Копайгородского, жертв могло быть гораздо больше, их удалось избежать благодаря работе спасателей и помощи жителей города.

В Сочи введён режим ЧС из-за непогоды. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

«По всему городу объявили режим ЧС. Это даёт нам ещё один инструмент для задействования сил, механизма оперативного формирования выплат пострадавшим», — говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.

До конца дня в городе вводится запрет на купание из-за возможного появления смерчей над морем, сообщили в администрации города.

«На время действия штормового предупреждения купание на пляжах запрещено», — заявили в пресс-службе городской администрации.

Мэр города отметил, что из-за стихии разрушения есть во всех районах города, больше всего пострадал Центральный. Как отметил Копайгородский, впервые в современной истории города такое масштабное происшествие произошло в этой части города.

Мэр добавил, что из-за стихии значительно пострадали дороги, однако сейчас движение идёт в штатном режиме.

«Продолжаются мощные аварийно-восстановительные работы. Это задача номер один… Сейчас формируем перечень повреждений, мест активации старых и появления новых оползневых процессов», — рассказал он.

Ранее в Управлении федеральных автомобильных дорог «Черноморье» сообщили, что движение по федеральным трассам восстановлено, специалисты управления начнут обследование всех дорог для поиска повреждений дорожного полотна:

«Прогноз погоды на ближайшие сутки остается неблагоприятным, но, по оценке синоптиков, пик дождей Сочи уже пережил. Тем не менее водителям и пешеходам следует соблюдать предельную осторожность и без крайней необходимости не покидать дома и не выезжать на дороги».

Копайгородский подчеркнул, что власти готовы оказать необходимое содействие автовладельцам, чьи машины пострадали в результате стихии. Из-за наводнения были повреждены более 50 машин.

Жертв могло быть больше

В результате наводнения после обильных ливней в Сочи погибла женщина. Обстоятельства её гибели устанавливает СУ СК по Краснодарскому краю.

«По предварительным данным, вечером 23 июля 2022 года женщина находилась вблизи пересечения улиц Донской и Пасечной города Сочи. Из-за выпадения обильных осадков один из припаркованных автомобилей был смыт потоком воды, начал неконтролируемое движение, и женщина оказалась заблокирована между машиной и дорожным ограждением», — говорится в заявлении.

По словам Копайгородского, жертв могло быть гораздо больше. Он поблагодарил спасателей и жителей города, которые вытаскивали людей из потоков воды.

«Несколько десятков человек были спасены из потоков воды, которые шли по улицам и сносили все на своём пути. Среди них десять детей. Это огромная слаженная работа спасателей, а также отвага наших народных героев. Жители помогали в спасении. Обязательно отметим их всех», — рассказал он.

«Пик активности пройден»

Такие последствия из-за осадков в Сочи возникли из-за расположения города, заявил в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Эти осадки, наводнение и сели строго локализованы в Сочи. Эффект усиления осадков в горной зоне за счёт совокупного влияния близости моря и гор», — объяснил Шувалов.

По его словам, вероятность локальных интенсивных дождей в Сочи сохраняется на 25 июля.

«Послезавтра осадки уходят в горные и предгорные районы, на остальной территории погода успокаивается. Пик активности пройден, и мы настраиваемся на более спокойную и менее грозную погоду», — заключил синоптик.