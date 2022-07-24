Купание на пляжах запрещено: в Сочи ввели режим ЧС из-за сильных ливней
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В Сочи введён режим ЧС из-за непогоды. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
«По всему городу объявили режим ЧС. Это даёт нам ещё один инструмент для задействования сил, механизма оперативного формирования выплат пострадавшим», — говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
До конца дня в городе вводится запрет на купание из-за возможного появления смерчей над морем, сообщили в администрации города.
«На время действия штормового предупреждения купание на пляжах запрещено», — заявили в пресс-службе городской администрации.
Мэр города отметил, что из-за стихии разрушения есть во всех районах города, больше всего пострадал Центральный. Как отметил Копайгородский, впервые в современной истории города такое масштабное происшествие произошло в этой части города.
Мэр добавил, что из-за стихии значительно пострадали дороги, однако сейчас движение идёт в штатном режиме.
«Продолжаются мощные аварийно-восстановительные работы. Это задача номер один… Сейчас формируем перечень повреждений, мест активации старых и появления новых оползневых процессов», — рассказал он.
Ранее в Управлении федеральных автомобильных дорог «Черноморье» сообщили, что движение по федеральным трассам восстановлено, специалисты управления начнут обследование всех дорог для поиска повреждений дорожного полотна:
«Прогноз погоды на ближайшие сутки остается неблагоприятным, но, по оценке синоптиков, пик дождей Сочи уже пережил. Тем не менее водителям и пешеходам следует соблюдать предельную осторожность и без крайней необходимости не покидать дома и не выезжать на дороги».
Копайгородский подчеркнул, что власти готовы оказать необходимое содействие автовладельцам, чьи машины пострадали в результате стихии. Из-за наводнения были повреждены более 50 машин.
Жертв могло быть больше
В результате наводнения после обильных ливней в Сочи погибла женщина. Обстоятельства её гибели устанавливает СУ СК по Краснодарскому краю.
«По предварительным данным, вечером 23 июля 2022 года женщина находилась вблизи пересечения улиц Донской и Пасечной города Сочи. Из-за выпадения обильных осадков один из припаркованных автомобилей был смыт потоком воды, начал неконтролируемое движение, и женщина оказалась заблокирована между машиной и дорожным ограждением», — говорится в заявлении.
По словам Копайгородского, жертв могло быть гораздо больше. Он поблагодарил спасателей и жителей города, которые вытаскивали людей из потоков воды.
«Несколько десятков человек были спасены из потоков воды, которые шли по улицам и сносили все на своём пути. Среди них десять детей. Это огромная слаженная работа спасателей, а также отвага наших народных героев. Жители помогали в спасении. Обязательно отметим их всех», — рассказал он.
«Пик активности пройден»
Такие последствия из-за осадков в Сочи возникли из-за расположения города, заявил в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Эти осадки, наводнение и сели строго локализованы в Сочи. Эффект усиления осадков в горной зоне за счёт совокупного влияния близости моря и гор», — объяснил Шувалов.
По его словам, вероятность локальных интенсивных дождей в Сочи сохраняется на 25 июля.
«Послезавтра осадки уходят в горные и предгорные районы, на остальной территории погода успокаивается. Пик активности пройден, и мы настраиваемся на более спокойную и менее грозную погоду», — заключил синоптик.