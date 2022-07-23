Меньше километра за десять дней: сотни дальнобойщиков застряли на границе России и Грузии

Сотни грузовых машин неделями стоят в пробке на границе России и Грузии у КПП «Верхний Ларс». Россияне, которые застряли на грузинской территории, не могут купить себе еды и воды, потому что их карты не работают за границей. Ситуация на Военно-Грузинской дороге, которую и так регулярно закрывают из-за схода селей, усугубилась несколько месяцев назад. Как отмечают эксперты, после очередных антироссийских санкций эта дорога стала основной транзитной магистралью для грузоперевозок в регионе, и КПП просто не справляется с возросшей нагрузкой. При этом сами водители утверждают, что грузинские пограничники пропускают местные, украинские и турецкие фуры вперёд российских, белорусских и армянских машин.

Более 500 фур неделями простаивают на границе России и Грузии у контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс». Как сообщили RT застрявшие дальнобойщики, пробка образовалась как на российской, так и на грузинской территории. По словам водителей, некоторые грузовые машины ждут своей очереди уже месяц.

Люди вынуждены ждать в фурах без возможности помыться, нормально поспать и спрятаться от сорокоградусной жары. Российские водители, которые застряли на грузинской территории, к тому же не могут купить себе продукты или воду — их карты за границей не работают.

«Люди теряют сознание из-за жары»

Андрей Новиков — дальнобойщик из России, работает в транспортной компании «Гиртека». Мужчина ехал в Россию из Армении через Грузию, где должен был загрузить коньяк для перевозки.

По его словам, в многокилометровой очереди, собравшейся у государственной границы, стоят только грузовые автомобили с российскими, белорусскими и армянскими номерами — их отправляют на старую тбилисскую объездную дорогу, где машины простаивают неделями. Так, сам Новиков стоит у границы уже десять дней. Фуры с другими номерами грузинские пограничники пропускают без проблем, утверждает собеседник.

«Мы видим по приложению, что через границу в Россию едут только грузины, Турция, Украина. Их даже не останавливают, не проверяют толком документы. А как видят другие номера, нас сразу сгоняют сюда, на объездную. К местной полиции водители уже много раз подходили, нам говорят, вы, мол, берите и вешайте на машины украинские флаги, и мы вас пропустим. Такой вот ведётся разговор», — негодует Андрей.

Водитель подчёркивает, что настолько серьёзные проблемы с очередями на российско-грузинской границе появились несколько месяцев назад — с началом специальной военной операции на Украине. Когда Новиков ехал через Грузию в Армению, он тоже простоял на границе около десяти дней, но сейчас ситуация ухудшилась.

Собеседник RT подчеркнул, что люди в начале пробки стоят на границе уже около 30 дней. У водителей нет еды, воды, купить продукты они не могут — за границей не работают их банковские карты. На трассе нет туалета, душа, некуда выбрасывать мусор. Иногда помогать застрявшим на выезде из Грузии дальнобойщикам пытаются местные жители.

«Я связался через Telegram с людьми, которые обещали подвезти к вечеру хотя бы воду, но мы не знаем наверняка, получится это у них или нет. Рядом есть маленькая деревенька, местные жители тоже постараются помочь, но люди в очереди всё равно находятся в ужасающих условиях», — вздыхает россиянин.

Андрей рассказал, что накануне водителям пришлось вызывать скорую прямо на трассу — людям становится плохо из-за сильной жары.

«Тут пекло под 40 °C, машины днём нагреваются до +60 °C, люди теряют сознание, у некоторых отказывали ноги, — описывает ситуацию Новиков. — Полиция по отношению к водителям себя ведёт очень агрессивно, на нас кричат, орут, запугивают. Тем, кто пытается объехать пробку без очереди, выписывают огромные штрафы, по тысяче лари (около 20 тыс. рублей. — RT)».

Никто из водителей не знает, когда грузовики начнут пропускать и пробка рассосётся — полиция об этом не говорит, добавляет он.

Владимир (имя изменено) — коллега Андрея Новикова из Белоруссии, мужчина тоже стоит в очереди на границе РФ с Грузией уже более десяти дней. Он рассказал, что в очереди ходят слухи о том, что якобы некоторым водителям предлагают дать взятку, чтобы проехать без очереди — но у самого Владимира никаких денег не требовали.

«Лично мне никто не говорил, что можно кому-то заплатить, чтобы быстрее проехать. Если бы сказали — думаю, проще было бы уже дать денег и проехать, чем столько стоять. У меня стоят тут знакомые ребята — говорят, за последние 10-11 дней проехали только 800 метров. Мы стоим сейчас в 3,5 км от границы на старой объездной дороге, за нами ещё километра полтора — сплошняком фуры. Не знаю, на сколько мы тут застряли — наверное, недели на две точно, а то и на три», — констатирует собеседник RT.

© Из личного архива Андрея Новикова

По его словам, водители, оказавшиеся в очереди, перевозят в основном вино. Дальнобойщиков со скоропортящимися грузами мужчина пока не встречал — однако в тематических пабликах в соцсетях пишут о ситуациях, когда через границу не пускают и фургоны, гружёные замороженной рыбой и другими подобными продуктами, говорит Владимир.

«Что делаем сейчас в этой очереди — все вместе сидим, больше делать нечего. Покушать иногда готовим, что у кого есть. Делимся по возможности», — объясняет водитель.

«Грузопоток увеличился в 10 раз»

При этом эксперты, с которыми пообщался RT, уверены, что причина таких серьёзных пробок на КПП вовсе не в русофобии грузинских пограничников. Дело в том, что после антироссийских санкций многие логистические маршруты оказались фактически перекрыты. В связи с этим Грузия сейчас стала основной транзитной территорией, через которую идут грузопотоки как в Россию, так и из неё.

«В связи с тем, что дороги из Европы отрублены, Грузия стала основной транзитной территорией. По нашим оценкам, грузопоток через эту страну увеличился минимум в десять раз. То есть раньше пробки были не такими заметными, а теперь проблема стала серьёзной», — пояснил RT председатель «Объединения перевозчиков России» Сергей Владимиров.

По его словам, движение по Военно-Грузинской дороге регулярно затрудняется из-за природных катаклизмов: во время серьёзных ливней, селей и камнепадов дорогу частично, а иногда и полностью, перекрывают.

Так, 27 июня МЧС России полностью запретило движение по магистрали для всего транспорта, когда из-за обильных осадков в регионе разлилась река Терек. В результате воды размыли дорожное полотно: на видео, опубликованных в сети, было видно, как воды реки уносят куски асфальта вперемешку с горной породой.

«Дорогу размыло очень серьёзно, её фактически нет, поэтому машины там до сих пропускают очень маленькими «дозами». Причём грузовикам пройти ещё сложнее, поэтому они стоят очень долго, — поясняет Сергей Владимиров. — Проблема с селями происходит регулярно, просто сейчас она усугубляется и тем, что нагрузка на эту магистраль серьёзно увеличилась».

Собеседник опроверг информацию водителей о том, что грузинские пограничники якобы намеренно не пропускают фуры с российскими, белорусскими и армянскими номерами.

«Ничего подобного не слышали, буквально вчера общались с коллегами, которые там стоят. Пропускают только легковые машины», — добавил он.

Эксперт по организации международных грузовых перевозок автомобильным видом транспорта Зураб Швелидзе отметил, что серьёзные пробки образовались у КПП с обеих сторон. На днях он сам был на «Верхнем Ларсе», чтобы проанализировать ситуацию.

«Эта пробка образовалась ещё три месяца назад. Были эпизоды, когда с обеих сторон стояло более трёх тысяч машин! Сейчас ситуация с российской стороны лучше, чем со стороны Грузии. Ещё до тбилисской объездной дороги стоят машины, которые уже десять дней просто не двигаются с места, даже на километр не продвинулись. Стоят просто намертво», — говорит собеседник RT.

Он также соглашается, что основная причина таких серьёзных заторов в том, что в последние месяцы транзитный грузопоток увеличился, а пропускной пункт «Верхний Ларс» не приспособлен для приёма такого количества машин.

«Верхний Ларс» — единственный действующий сухопутный погранпереход на границе с Грузией и один из самых загруженных погранпереходов в России. Сейчас на российской территории параллельно с пропуском машин проходит реконструкция КПП, которую власти начали зимой 2021 года. В результате планируют увеличить количество полос движения и число накопительных стоянок автомобилей, а также разделить потоки грузового и пассажирского транспортов.

К слову, нагрузка на КПП становится ещё больше с наступлением зимы: в этот период из-за ухудшения погодных условий дорогу перекрывают по несколько раз в неделю.

Председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев считает, что реконструкция КПП поможет справиться с огромными пробками.

«Работы курирует Министерство транспорта РФ. До 15 сентября оно должно завершить реконструкцию «Верхнего Ларса» с российской стороны. После этого пропускная способность увеличится. Я считаю, что в первую очередь надо завершить реконструкцию, навести порядок, и дальше уже встречаться с Грузией и обсуждать ситуацию на дороге и способы полностью решить проблему», — подытожил депутат в беседе с RT.