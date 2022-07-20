«Желающих довольно много»: как регионы формируют добровольческие батальоны для участия в спецоперации на Украине

В России создаются региональные добровольческие батальоны для участия в специальной военной операции на Украине. Желающие отправиться в Донбасс в составе этих подразделений должны заключить контракт с Министерством обороны РФ. Представители нескольких российских регионов рассказали RT, как вступить в добровольческие батальоны, чтобы участвовать в спецоперации на Украине.

Добровольческие батальоны для участия в специальной военной операции на Украине создаются в Приморье, Башкирии, Татарстане, Кировской и Вологодской областях и многих других российских регионах. Организационную помощь им оказывают в том числе местные власти. Они обеспечивают эти батальоны необходимым оборудованием, экипировкой и спецтехникой. Регионы также предусматривают дополнительные выплаты для желающих защищать Донбасс.

В Татарстане, например, ещё 24 июня вышел указ главы республики Рустама Минниханова о единовременной выплате бойцам, вступающим в региональные батальоны «Алга» и «Тимер», в размере 260 тыс. рублей. Аналогичная ситуация в Башкирии — там заключившие контракт на службу в добровольческих батальонах получат от региона по 200 тыс. рублей плюс 2 тыс. рублей ежедневно на расходы.

Региональные выплаты для контрактников в добровольческих батальонах предусмотрены и в других субъектах РФ.

Перед началом службы все будущие бойцы проходят обязательный курс военной подготовки в своих регионах.

Кировская область: «народ идёт активно»

Руководитель отделения «Боевого братства» в Кировской области Владимир Мышкин рассказал RT, что организация обеспечивает информационную поддержку региональной кампании по формированию добровольческого батальона для участия в спецоперации на Украине — в Кировской области он получил название «Вятка».

«Мы общественная организация, наша функция здесь сводится к тому, чтобы рассказать людям о батальоне, агитировать. Мы среди своих, внутри организации, тоже кинули клич, что формируется боевой батальон «Вятка» из солдат и офицеров запаса — кто не забыл, как держать оружие в руках, у кого есть желание исполнить свой долг. Всех обратившихся к нам людей мы перенаправляем в военкомат», — объяснил Мышкин.

Собеседник RT подчеркнул, что на граждан, вступивших в региональные добровольческие батальоны и подписавших контракт, будут распространяться те же льготы, которые предусмотрены для всех контрактников.

«Я считаю, народ идёт активно, желающих довольно много — и они к нам обращаются. Но надо помнить, что для службы в армии главное — здоровье, потому что есть среди добровольцев люди в возрасте, например. Возрастной ценз набора у нас — до 50 лет. Что касается количества людей, на которое мы ориентируемся, — исходим из самого понятия «батальон», то есть в пределах 300 человек», — говорит представитель «Боевого братства» по Кировской области.

Владимир Мышкин также объяснил выбор названия «Вятка»: «Это патриотично, узнаваемо, с привязкой к нашему региону». Он добавил, что пока нет предварительной даты, когда добровольческий батальон сможет отправиться в Донбасс. Всех претендентов сначала направят на обязательную переподготовку и обучение — даже в том случае, если у них уже есть опыт военной службы.

Вологодская область: «запрета на участие женщин нет»

Вадим Провоторов, возглавляющий отделение «Боевого братства» в Вологодской области, рассказал RT, что добровольческий батальон для участия в спецоперации по защите Донбасса формируется в регионе с марта. В вологодском отделении «Братства» — так же, как и в других регионах — обращающихся к ним кандидатов перенаправляют в районные военкоматы, где им предлагают заключить контракт с Минобороны РФ.

«Служба по контракту — это более понятные и надёжные условия, — отмечает собеседник RT. — Мы с самого первого дня, как было объявлено о создании добровольческого батальона, активно включились в эти процессы. Из 144 человек, которые ушли участвовать в спецоперации от нашего региона, 13 — это наши парни, которые прошли через «Боевое братство».

В «Боевом братстве» желающим защищать Донбасс в составе регионального батальона помогают сориентироваться и в юридических вопросах службы — по словам Провоторова, для этого организация направляет их в правовой центр «Точка опоры», где им разъясняют все детали, касающиеся участия в спецоперации.

Требования, которым должны соответствовать желающие вступить в батальон, в целом такие же, как в других регионах: возраст от 18 до 50 лет, отсутствие серьёзных противопоказаний по здоровью. При этом, отмечает Провоторов, в батальон готовы принимать и женщин.

«Нельзя говорить, что мы планируем или не планируем набирать желающих женщин. Но если они такое желание изъявят, то при принятии решения этот момент — мужчина там, женщина — роли абсолютно не играет. У нас есть такие женщины, которые дадут фору многим мужчинам. То есть женское участие не под запретом, нет, конечно», — заверил руководитель вологодского отделения «Боевого братства».

Приморье: «несерьёзных не берём»

В Приморский добровольческий батальон «Тигр» принимают граждан в возрасте от 18 до 60 лет. После заключения контракта бойцы отправятся в Донбасс служить вместе со своими же земляками, подчёркивали власти региона.

«Главный принцип формирования — батальон будет состоять только из земляков и отправится в поддержку именно нашей, приморской 155-й гвардейской бригады морской пехоты», — говорится в соответствующем сообщении в Telegram-канале губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Представители региона объяснили RT, что желающие вступить в батальон «Тигр» должны обратиться в районный военкомат. Окончательное решение о зачислении в батальон принимается только после обязательного месячного обучения, во время которого за будущими бойцами ведётся пристальное наблюдение.

Курс подготовки проводится по соглашению с региональным отделением ДОСААФ — кандидаты подписывают с организацией договор о его прохождении. Уже через две недели после старта обучения хорошо проявившим себя курсантам выплачивают денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей. А вот нерадивым ученикам в заключении контракта отказывают.

«Две недели мы смотрим на людей. Если они несерьёзно относятся — расторгаем соглашение», — объяснил заместитель председателя ДОСААФ России по Приморью Сергей Ефремов.

В случае прохождения всей месячной подготовки и успешной сдачи итогового экзамена кандидатам на вступление в батальон выплачивают ещё 150 тыс. рублей — эти средства были выделены из краевого бюджета по инициативе губернатора Олега Кожемяко, сообщил RT пресс-секретарь главы региона Макар Руденчик. В дальнейшем по условиям контракта «тигры» будут получать по 200 тыс. рублей за каждый месяц службы.

«На выходе из ребят, прошедших обучение, получатся не только стрелки, но и миномётчики, наводчики-операторы БТР-82, снайперы, гранатомётчики, пулемётчики. Всей необходимой экипировкой их обеспечит регион», — добавил Руденчик.