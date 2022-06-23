Ветерану Афганистана с необычной судьбой дали льготы спустя 40 лет

Год пробывший в плену участник войны в Афганистане Герман Анисимов, который с помощью Красного Креста попал в Швейцарию, а на родину вернулся спустя ещё два года, наконец-то добился положенного ему статуса ветерана боевых действий. После неожиданного отказа в предоставлении льгот от военной комиссии Центрального военного округа (ЦВО), которая, как сообщал RT, рассматривала его дело в прошлом году, Анисимов обратился в центральный аппарат Минобороны, а затем в суд. Перед рассмотрением иска в комиссии ЦВО фактически признали свою ошибку. Право Анисимова на статус и льготы также подтвердил суд.

РИА Новости

© Андрей Соломонов

Житель Ульяновска Герман Анисимов смог добиться положенного ему по закону статуса ветерана боевых действий. Бюрократические препоны возникли из-за необычной судьбы бывшего советского солдата — она поставила в тупик военную комиссию ЦВО, которая присваивает данный статус. В конечном итоге Анисимову при поддержке неравнодушных ветеранов Афганистана удалось доказать свою правоту. Удостоверение ему должны вручить в ближайшее время.

Как уже рассказывал RT, уроженец небольшого села Туарма Самарской области был призван в советскую армию вместе с братом-близнецом осенью 1980 года. Летом следующего года их отправили служить в Афганистан, где уже полтора года СССР оказывал вооружённую поддержку местным властям.

В сентябре 1981 года под Кабулом при нападении на блокпост Анисимов попал в плен.

«Сначала меня недели две-три таскали по деревням, пинали, плевали, к стенке ставили несколько раз, орали постоянно. За несколько дней до меня у них был таджик, тоже наш пленный, — его расстреляли, а меня почему-то не стали. Через несколько недель меня увели в Пакистан. Там дважды удавалось сбежать из плена. Второй раз смог пробраться в Афганистан, но меня поймали, снова повезли в Пакистан на ишаке, и в этот раз уже отдали в штаб душманов. После этого были тюрьмы в Пакистане. В общей сложности я провёл в плену у моджахедов около года», — вспоминал в беседе с RT Анисимов.

Герман Анисимов

© Евгений Барханов

В конечном итоге его и ещё десять советских военнопленных удалось освободить благодаря посредническим усилиям Международного комитета Красного Креста (МККК).

«СССР требовал сразу вернуть их на родину, но на Западе правозащитники выступили резко против, и ситуация застопорилась. В итоге нашли своеобразный компромисс: ребята должны были провести два года под надзором в дисциплинарном подразделении и потом вернуться домой. Моджахеды предлагали разместить пленных в дружественном им Пакистане, СССР — в Индии. Компромисса не достигли, и тогда МККК предложил интернировать их в Швейцарию, если СССР оплатит расходы. Наши с радостью согласились, но с каждого из ребят взяли расписку, что по окончании двух лет они вернутся на родину. Все подписали», — рассказывал RT ветеран войны в Афганистане, режиссёр-документалист Евгений Барханов. Вместе с небольшой группой энтузиастов он продолжает искать пропавших без вести в ходе афганской войны советских солдат.

В 1984 году, после того как Анисимов наконец вернулся в СССР и его допросили сотрудники КГБ, он отправился в родное село. Получить статус ветерана боевых действий, который даёт право на ряд льгот, он решил лишь в начале 1990-х годов.

К тому времени остальные швейцарские «пленники» подобный статус уже без проблем оформили. Анисимов отправился в военкомат в Ульяновске, куда к тому моменту переехал, но понимания и поддержки у военного комиссара бывший военнопленный не встретил и, решив не настаивать на своих правах, ушёл ни с чем.

В 2020 году Евгений Барханов и руководитель рабочей группы по Афганистану Межведомственной комиссии при президенте Российской Федерации по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести Александр Лаврентьев узнали о том, что Анисимов до сих пор не имеет положенного по закону статуса, и предложили ему снова обратиться в Минобороны.

Их возмутило невнимание государства к Анисимову, ведь статус ветерана боевых действий полагается всем, кто воевал в Афганистане, невзирая ни на какие обстоятельства.

РИА Новости

© Андрей Соломонов

По словам Барханова, такой статус, в частности, есть у Николая Быстрова, который попал в плен, перешёл на сторону душманов и даже стал личным охранником легендарного полевого командира Ахмад Шаха Масуда. К моменту его гибели Быстров провёл в Афганистане 12 лет, но вернулся домой и без проблем оформил статуса ветерана.

Получил его и Юрий Ващенко, который вместе с Анисимовым провёл два года в Швейцарии, но в конечном итоге нарушил обещание и решил не возвращаться в СССР, сбежав в ФРГ. Позже он приехал на родину и оформил ветеранский статус, после чего снова вернулся в Германию.

В 2020 году Анисимов подал все необходимые документы в районный военкомат по месту жительства, где его заверили, что заявление будет рассматриваться не дольше трёх месяцев.

Однако процесс затянулся, и в конечном итоге бывший военнопленный получил неожиданный отказ от комиссии Центрального военного округа по рассмотрению обращений для оформления и выдачи удостоверений ветерана боевых действий. Анисимова и поддерживающих его ветеранов-афганцев больше всего удивила формулировка, с которой военные ему отказали.

«Рекомендовано направить запрос в управление ФСБ России (не в архив) с приложением всех имеющихся документов. Обращение возвращается для доработки», — говорилось в решении комиссии (есть в распоряжении RT), датированном 16 июля 2021 года.

«После решения комиссии ЦВО мы направили обращение в ФСБ, но ответа от них так и не получили. Видимо, там тоже не смогли понять, чего же хотят военные, попросившие нас предоставить справку по Анисимову не из архива ФСБ. Ведь архивная справка оттуда в его деле уже есть. В общем-то это молчание ФСБ было ожидаемо, потому что та формулировка тогда действительно ставила в тупик всех, кому мы её показывали, в том числе и людям из компетентных органов», — рассказал RT Евгений Барханов.

Поэтому, продолжил он, помимо письма в ФСБ решили направить жалобу на бездействие комиссии ЦВО в центральный аппарат Минобороны.

«Оттуда нам пришёл ответ, что комиссия ЦВО будет детально разбираться в нашем деле, и обратно отослали нас в Екатеринбург. Ну ждали-ждали, долгое время ничего не происходило, и какое-то время назад решили обратиться в суд с иском к штабу ЦВО», — сказал ветеран.

По его словам, незадолго до заседания, назначенного на 15 июня, позвонили из Засвияжского районного военкомата, к которому в Ульяновске приписан Анисимов.

«Они сообщили, что готовы выдать удостоверение. Оказывается, им позвонили из штаба ЦВО и попросили Германа ещё раз собрать весь пакет документов, подать его — и тогда они готовы выписать удостоверение. То есть пересматривать своё старое решение они не хотели, но были готовы рассмотреть как бы всё по-новому, но уже точно с положительным исходом», — рассказал режиссёр.

Герман Анисимов

© Евгений Барханов

Он не исключил, что на такой шаг военные могли пойти, узнав о судебном иске.

«Они же получали уведомление из суда и, возможно, поняв, что шансов там у них всё равно нет, решили до него просто не доводить. Но мы даже после этого звонка всё равно решили подстраховаться и подали иск в суд. Рассмотрение иска состоялось 15 июня в Кировском райсуде Екатеринбурга. Заседание прошло быстро, ответчик не возражал против удовлетворения наших требований, и суд быстро принял решение, обязав выдать Герману Анисимову удостоверение ветерана боевых действий», — рассказал Барханов.

По словам Александра Лаврентьева, на оформление документов уйдёт некоторое время, вручить удостоверение Анисимову должны ближе к осени.

«Мы уже договорились, что это будет не будничная формальность, а удостоверение ветерана боевых действий Герману вручит лично военком в торжественной обстановке», — отметил он.

Лаврентьев рассказал, что сам Анисимов уже не верил, что им удастся победить бюрократию, и очень обрадовался, когда суд встал на его сторону.

«Лично для меня это дело было вопросом чести, я бы дошёл до Верховного суда РФ, чтобы исправить эту несправедливость. После того, как он получит удостоверение на руки, мы сядем с Германом и будем решать, двигаться ли дальше, добиваясь какой-то материальной компенсации.

Ведь из-за двухлетней волокиты Анисимов был всё это время несправедливо лишён различных льгот. Это и прямые выплаты, и льготы на проезд, ЖКХ — суммарно это существенная для него сумма. Но итоговое решение по поводу нового иска, конечно, Герман примет сам. Мы поддержим любое его решение», — подытожил собеседник RT.