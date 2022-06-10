«Заключил сделку с правосудием»: что известно об аресте бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя

10 июня Центральный районный суд Красноярска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. По данным СМИ, его подозревают в многомиллионном мошенничестве, связанном с проектированием метро в Красноярске. Жена Митволя Людмила рассказала RT, что его задержали в столичном аэропорту «Внуково» 8 июня. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в пятницу днём заявил, что Митволь уже пошёл на сделку со следствием.

«Собирался на отдых с семьёй»

Утром 10 июня информационные агентства сообщили о задержании бывшего замглавы Росприроднадзора и префекта Северного округа Москвы Олега Митволя в аэропорту «Внуково» при попытке вылететь за рубеж. Отмечалось, что экс-чиновник подозревается в крупном мошенничестве.

«Он общается с сотрудниками за закрытыми дверями, ни о каком задержании, предъявлении обвинения и тем более аресте пока речи не идёт. В чём там дело — скоро выясним. Возможно, просто проблема с документами», — прокомментировала RT появившиеся на лентах информагентств сообщения помощница Митволя Инга Шелёнская. Она попросила перезвонить чуть позже.

Вскоре Шелёнская подтвердила RT информацию о задержании Митволя. Она опровергла первоначальные сообщения СМИ о попытке экс-чиновника улететь в Дубай и заявила, что тот собирался в Турцию.

«Он был задержан в аэропорту «Внуково» сотрудниками красноярского ФСБ, когда собирался на запланированный отдых с семьёй в Турцию. Правоохранительные органы проводят проверку по факту выполнения проектных работ АО «КрасноясркТИСИЗ» в рамках заключённого госконтракта. Олег Львович находится во взаимодействии с органами, избранная мера пресечения установлена красноярским судом и обжалуется в установленном законом порядке», — заявила RT Шелёнская.

Перегонный тоннель в горной выработке будущей станции глубокого заложения "Улица Копылова" (глубина 54 метра) строящегося метрополитена в Красноярске. Строительство началось в 1995 году и с разной степенью интенсивности велось до 2009 года, а затем было законсервировано. 19.08.2021

РИА Новости

© Илья Наймушин

Между тем, как выяснил RT, в пятницу Митволь уже находился в Красноярске и присутствовал на заседании Центрального райсуда, который отправил его под арест. Будучи председателем совета директоров АО «КрасноярскТИСИЗ», Митволь подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Отмечалось, что, в частности, речь идёт о деле, связанном с проектированием метро в Красноярске — работы проводила возглавляемая Митволем компания.

В пресс-службе Центрального районного суда Красноярска RT сообщили, что по ходатайству следствия Митволь был арестован до 24 июля.

Жена Митволя Людмила, которая вылетала вместе с ним в Турцию, рассказала RT об обстоятельствах задержания бизнесмена, произошедшего ещё 8 июня.

«В тот день мы улетали в Турцию с ребёнком, летели на запланированный отдых на две недели. У нас в конце мая умерла собака, которой было 15 лет и я впала в депрессию, была на больших дозах таблеток. Олег решил, что нам нужно уехать, отвлечься, а у меня как раз подруга там отдыхает, соответственно, мы решили поехать туда, — рассказала она RT. — Никто никуда не пытался сбежать, это даже не обсуждается. Смешно то, что в новостях пишут. В аэропорту к нему подошли и сказали пройти для довыяснения личности. Потом он позвонил и сказал: «Меня пока задержали». Насчёт дел с трестом (речь идёт об АО «КрасноярскТИСИЗ». — RT) я ничего не знаю, мне непонятно, что там происходит. Если бы что-то было, я бы, думаю, хотя бы краем уха услышала. Адвокаты работают, процесс идёт, хотя лично я считаю, что это всё неправда. Будем пытаться поменять меру пресечения».

«Мне не очень легко писать эти строки»

В Красноярском тресте инженерно-строительных изысканий (ТИСИЗ), где Олег Митволь занимает пост председателя совета директоров, RT не смогли прокомментировать участие фирмы в разработке проекта метро в Красноярске. «Организация не уполномочена давать на этот счёт комментарии», — пояснили в тресте.

Между тем в пятницу днём председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что Олег Митволь заключил сделку со следствием.

«Мне не очень легко писать эти строки. С Олегом Митволем нас связывают многолетние товарищеские отношения. Не хочется верить в фабулу обвинения (фальсификация проектной документации на строительство Красноярского метро), но и не верить невозможно. Сегодня Олег сам заключил сделку с правосудием (досудебное соглашение). Это означает, что он признаёт свою вину и намерен изобличить других людей, причастных с совершению преступлений. При таких обстоятельствах — считаю решение Митволя единственно правильным: снять грех с души, чистосердечно во всем признаться и начать активно сотрудничать со следствием», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Судебные споры

Подробностей уголовного дела, подозреваемым по которому проходит Митволь, пока нет. Как сообщает издание NGS24, Митволь подозревается в хищении денежных средств в размере более 900 млн рублей.

В сентябре 2019 года возглавляемое Митволем АО «КрасноярскТИСИЗ» выиграло контракт на корректировку проектно-сметной документации по строительству метро в Красноярске. Сумма тендера, объявленного краевым транспортным управлением, составила 954 млн рублей.

Однако в дальнейшем с реализацией контракта возникли проблемы. Как сообщало ранее издание NGS24, заказчик не принял от исполнителя часть документации и, соответственно, отказался полностью оплачивать работы. Как рассказывал Митволь в феврале 2021 года, некоторые дополнительные работы, касающиеся исследования грунта, компания выполнила за свой счёт. В общей сложности заказчик, по словам Митволя, суммарно не доплатил 230 млн рублей.

В итоге АО «КрасноярскТИСИЗ» подало в феврале 2021 года на краевое транспортное управление в суд. Пока рассматривалось дело, край заплатил проектировщикам 206 млн, вследствие чего сумма исковых претензий была снижена до 48 млн рублей. В итоге в феврале 2022 года Арбитражный суд обязал краевые власти выплатить компании еще 47,75 млн рублей, удовлетворив почти все её финансовые требования.

Достройка метро

Красноярское метро начали строить ещё в 1995 году, но так и не ввели в эксплуатацию из-за нехватки финансирования. Недостроенный объект был законсервирован в 2013 году. Тема с метро в Красноярске оживилась в 2018 году, когда о ситуации с долгостроем узнал президент России Владимир Путин.

«С 90‑х годов у нас остановлено строительство метро, в него вложено 12 миллиардов. И вот предварительный подсчёт: на первую очередь, а для Красноярска это было бы очень эффективно, коль скоро город вытянут вдоль Енисея», — заявлял Александр Усс главе государства в начале 2018 года.

Усс тогда пояснял, что так как вопрос требует приложения значительных усилий, то плотнее заняться им город сможет после проведения Универсиады в 2019 году.

В марте 2019 года Александр Усс заявил о выделении 1 млрд рублей из федерального бюджета на развитие метро. Эти деньги тогда и были направлены на корректировку проекта первой линии метрополитена — чем в итоге и занялась компания Митволя.

В декабре 2019 года он заявил, что проектно-сметная документация передана в Главгосэкспертизу. Стоимость строительства первой очереди подземки тогда оценивалась в 64 млрд рублей. После этого сообщалось, что проект возвращён на доработку.

globallookpress.com

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В июле 2021 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам встречи с Уссом сообщил, что красноярский метрополитен может быть построен не позже 2025 года.

В марте на фоне санкций, объявленных западными странами, Митволь заявлял агентству ТАСС, что ограничения не должны повлиять на планы по строительству метро.

Работы рассчитаны на российскую технику, пояснял он. Единственное опасение, которое высказал тогда Митволь, — рост цен на строительные материалы.