«Что-то невероятно хорошее»: каким детям читатели проекта ДДБМ помогли за прошедшие пять месяцев

1 июня, в День защиты детей, RT подводит итоги сборов проекта «Дальше действовать будем мы» за первые пять месяцев 2022 года. За это время в общей сложности собрано более 890 тыс. рублей, помощь получили семеро детей. История каждой семьи, обратившейся за помощью, уникальна, но объединяет их то, как люди, столкнувшиеся с проблемами, не отчаиваются и продолжают стойко их преодолевать.

В День защиты детей, 1 июня, благотворительный проект «Дальше действовать будем мы» подводит итоги первых пяти месяцев 2022 года. За этот период удалось собрать более 890 тыс. рублей для детей, которым требовалась помощь.

ДДБМ закрыл сбор в размере 130 тыс. рублей на оплату генетического анализа и коррекционного детского сада для Славы Сергиенко из Ростова-на-Дону. Также помощь получил Даниил Чекмазьян из Москвы с поражением ЦНС, задержкой психоречевого развития и нарушением эмоциональной и познавательной сфер — ему собрали 170 тыс. рублей на реабилитацию в центре «Под крылом» в Химках.

Оганнес Гребенников из Волгоградской области с диагнозом «расстройство аутистического спектра» теперь сможет пройти реабилитацию в Санкт-Петербурге стоимостью 232 250 рублей. Для Матвея Стружика из Петрозаводска с таким же диагнозом собрано 223 тыс. рублей.

Наташа Кабакова из Омска с диагнозами «энцефалопатия», «задержка речевого развития» и «аутизм» сможет пройти реабилитацию стоимостью 125 250 рублей. Также ДДБМ собрал 200 тыс. рублей на реабилитацию Вари Колотовкиной из Ростовской области с аутизмом и умственной отсталостью. Кроме того, удалось помочь многодетной семье Тихомировых из Ростовской области в приобретении дорогого музыкального инструмента для их сына.

«Невероятный праздник»

Многодетная мама Евгения Тихомирова из Батайска обратилась в проект ДДБМ для помощи своему талантливому 12-летнему сыну Виктору. Мальчику требовалась покупка тенор-саксофона за 110 тыс. рублей. Таких средств у многодетной семьи не было.

У Тихомировых, помимо мальчика, ещё четверо детей — десятилетняя Варвара, семилетний Николай, четырёхлетняя Серафима и годовалый Александр. Муж Евгении Антон зарабатывает на стройке и грузоперевозках, а также ухаживает за своей крёстной с инвалидностью. Евгения следит за детьми, работает в музыкальной школе и проводит тренировки в фитнес-клубе по пилатесу и йоге. В среднем доход семьи составляет 60 тыс. рублей. Из этой суммы 18,6 тыс. уходит на оплату секций для детей, а ещё 18 тыс. — на оплату кредита на автомобиль. Благодаря тому, что у Тихомировых есть машина, удаётся всех отвезти на занятия вовремя.

© Фото из личного архива

По словам Евгении, Виктор мечтал стать саксофонистом с шести лет. Тогда на рождественском утреннике сын увидел блокфлейту и попросил маму записать его на занятия в музыкальную школу.

«Преподаватель смог зажечь огонь в моём сыне. Уже в семь лет мы купили ему первый саксофон. Через год он побеждал на конкурсах не только Батайска и Ростова, но и Тбилиси, и Санкт-Петербурга, — рассказывает мама Виктора. — Он долго упрашивал нас играть на улицах, и вот два года назад мы сдались. Во время пандемии он нам очень помог: стало тяжело с финансами, и Витя своими выступлениями заработал на платёж по кредиту. Это он так решил».

На уличных выступлениях мальчика заметил организатор концертов в публичной библиотеке и пригласил выступить. На концерте также оказалась завуч музыкальной школы им. Кима Назаретова — и предложила Виктору обучаться у них.

«Это настолько крутая школа, что наш первый преподаватель не верил, что Витю возьмут. Там очень высокий уровень сольфеджио и других предметов, которые нужно нагонять. Сын всё лето работал на улице, а на эти деньги ездил в музыкальную школу и брал индивидуальные уроки, чтобы поступить. И он смог! Так мой Витя оказался в лучшей музыкальной школе страны!» — гордится сыном Евгения.

Однако прошлой осенью у мальчика сломался саксофон. Его попытались подлатать, но некоторые ноты не игрались. Помимо этого, у семьи возникли проблемы с домом — потекла крыша, и понадобились деньги, чтобы срочно её поменять.

© Фото из личного архива

«На каникулах Витя попросил отвезти его в Ростов, чтобы он там смог играть и заработать на новый инструмент 90 тыс. рублей. Его заметила блогер из Батайска, рассказала о нём подписчикам и за ночь смогла собрать необходимую сумму. Это был невероятный праздник! Мы в очередной раз убедились, что когда на нас сыплется много проблем и кажется, что всё плохо, значит, впереди будет что-то невероятно хорошее», — говорит мама мальчика.

В 2022 году исполнилась главная мечта Вити — его взяли в оркестр джазовой школы. Они постоянно гастролируют по России и за границей. Мальчика поставили на тенор-саксофон. Но такого инструмента в семье не было.

«Преподаватель музыкальной школы сказал, что без тенора нет смысла Вите появляться на занятиях. Первый преподаватель дал сыну инструмент из своего магазина и сказал, чтобы мы заплатили, когда сможем, — рассказывает Евгения. — Я понимаю, что люди просят средства на самое необходимое — жизнь, здоровье, но я считаю, что также важно воспитать детей здоровыми душой».

Проект ДДБМ смог собрать 110 тыс. рублей на тенор-саксофон Виктору.

«Это всё очень упростит»

RT уже рассказывал о семье Рукосуевых из села Богучаны Красноярского края. Младший ребёнок в семье, Захар, болел спинальной мышечной атрофией и нуждался в дорогостоящем препарате, который был ему назначен врачебной комиссией. Однако региональные чиновники несколько месяцев отказывались закупать лекарство, ссылаясь на отсутствие финансирования. В 2020 году Захар умер в возрасте двух лет и восьми месяцев. По этому факту СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил два уголовных дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть). Расследование уголовного дела длится до сих пор.

У Захара остались старшая сестра, 11-летняя Эвелина, и семилетний брат Добрыня. У Добрыни тоже СМА. В проект ДДБМ обратилась мама детей Светлана Бахтина. Она попросила помощи в приобретении электрической коляски для сына.

Сами родители приобрести дорогое средство передвижения не могут. Доход в семье составляет в среднем 35—40 тыс. рублей в месяц. Отец детей Никита раньше работал в такси, а сейчас открыл зал прощания. Светлана работает удалённо — сдаёт квартиры в аренду и собирается консультировать людей в качестве психолога.

© Фото из личного архива

«У Добрыни была своя электрическая коляска, но в мае она начала ломаться: джойстик, ручное управление, тормоза, аккумулятор. Сейчас она сломалась полностью, восстановить уже нельзя, часть деталей снята с производства. Коляске было два года. Он вырос из неё, попа по краям вываливается, это прогрессирует сколиоз, — рассказывает мама мальчика. — С коляской электрической у Добрыни не было никаких преград, он всегда с ребятами играл, везде успевал за ними. А сейчас несколько раз пробует на ручной коляске их догнать, потом откатывается в сторону и смотрит на всех, грустит, что не может с ними играть».

Мальчика зачислили в школу искусств, он ходит на сольфеджио, учится играть на синтезаторе и балалайке. Ещё занимается лепкой, шахматами и изобразительным искусством. Но загвоздка в том, что многие секции для школьников находятся на втором этаже, а у Добрыни нет возможности подниматься вверх на ручной коляске. Поэтому на эти занятия он теперь попасть не может.

© Фото из личного архива

«А вот на той, которую мы хотим купить, есть функция подъёма. Это всё очень упростит», — говорит Светлана.

Сбор на коляску для Добрыни открыт.

«Ходит с двумя речевыми процессорами»

Виктория Алексеева из города Всеволожска Ленинградской области обратилась в проект ДДБМ за помощью в сборе средств на реабилитацию для своей четырёхлетней дочери Веры. Девочка родилась обычным, здоровым ребёнком, но в три месяца начались проблемы: малышка не слышала ничего и не реагировала на звуки — у неё выявили двухстороннюю сенсоневральную тугоухость 4-й степени. В полгода малышке уже оформили инвалидность.

© Фото из личного архива

«В три года Вере вставили кохлеарный имплант на одно ушко, а через год — на второе. Сейчас дочь ходит с двумя речевыми процессорами — это внешнее устройство системы кохлеарной имплантации», — рассказывает мама девочки.

Из-за проблем со здоровьем девочка сильно отстала от сверстников и почти не разговаривает. Ей необходима реабилитация с логопедом, психологом, дефектологом и сурдопедагогом. Это стоит 300 тыс. рублей. Алексеевы себе позволить такого не могут. Виктория находится в декрете, а работает в семье только её муж Глеб — грузчиком на складе.

© Фото из личного архива

Кроме того, в семье есть ещё один ребёнок — трёхлетний Глеб. У мальчика тугоухость 4-й степени. Ему требовалась внешняя часть слухового аппарата, которая потерялась. В октябре 2021 года проект ДДБМ собрал для мальчика 720 тыс. рублей.

Сбор для помощи Вере открыт.