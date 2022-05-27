Приступ эпилепсии за рулём: в Челябинске жертву маньяка судят за смертельное ДТП

В Челябинске мужчину судят за ДТП, в котором в июне 2021 года погибла мать двоих детей. Виновник аварии настаивает, что не помнит момент аварии, поскольку за рулём у него якобы начался эпилептический припадок. Этой болезнью он страдает с тех пор, как в 2004 году стал жертвой орудовавшего в Челябинске маньяка. Семья погибшей не верит версии об эпилепсии и опасается, что виновному в смерти их родственницы удастся избежать наказания.

8 июня 2021 года в центре Челябинска произошло страшное ДТП, столкнулись пять машин. По показаниям очевидцев, которые затем подтвердили записи с камер, виновником аварии был водитель белого Volkswagen Passat — автомобиль на огромной скорости выехал на встречную полосу, пролетел на красный свет и протаранил едущую наперерез Lada Granta.

Фото с места аварии.

© Фото из личного архива

В машине, на которую пришёлся основной удар, находились трое взрослых и четверо детей. Пассажирка Диана Акулова погибла на месте, её подруга Регина попала в больницу с переломом таза — впоследствии эту травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Дети, сидевшие в машине, отделались ушибами.

О трагедии сообщили семьям погибшей и пострадавшей. У Дианы Акуловой остались двое детей: 15-летний сын и 12-летняя дочка. Они росли без отца и после гибели матери стали жить у родственников.

По словам сестры погибшей, Луизы Шакуровой, накануне гибели Диана поменяла работу, устроилась на трубопрокатный завод, начала больше зарабатывать, сняла новое жильё. Она строила много планов.

«У сестры не самая простая судьба, она приехала из деревни в город в 2004 году, долго моталась по съёмному жилью с детьми. А потом она сняла полуторку, там жила. Счастливая стала! 29 мая у неё был день рождения, 34 года, она вся сияла. Говорила, что на заводе её хотят обучить на менеджера и отправить работать на термальный курорт под Челябинском», — рассказывает Луиза.

Погибшая Диана Акулова.

© Фото из личного архива

Нападение маньяка и эпилепсия

Устроивший смертельное ДТП Игорь Печёнкин сообщил следователям, что не помнит момент аварии. Мужчина заверил, что за рулём у него начался эпилептический припадок — из-за этого он якобы нарушил ПДД, что привело к столкновению.

По его словам, заболевание впервые проявилось после того, как на него напал маньяк. В 2004 году в Челябинске орудовал серийный убийца, который нападал на влюблённые пары в лесополосе. Мужчин он убивал выстрелом в голову, женщин насиловал, а потом расправлялся и с ними. Прежде чем «лесопаркового убийцу» поймали, его жертвами стали пять человек, в том числе Игорь Печёнкин.

Мужчине удалось выжить после пулевого ранения в голову, однако последствием травмы стали эпилептические припадки. Как позднее заявил прокурор по делу Игорь Иванов, проявлений болезни у Печёнкина не было с 2018 года.

На момент страшной аварии летом 2021 года у Печёнкина были действующие водительские права — медкомиссия, выдававшая ему документ, сочла, что он вправе управлять транспортными средствами, хотя, как выяснил RT, по закону эпилепсия считается противопоказанием для выдачи водительского удостоверения.

Результаты экспертиз

Экспертиза, проведённая в рамках расследования, показала, что в момент аварии в крови Печёнкина были следы лекарственного препарата, при употреблении которого запрещено управлять автомобилем. В итоге статью, вменяемую мужчине, переквалифицировали на более тяжёлую — теперь его судят за ДТП, совершённое в состоянии опьянения. Сам Печёнкин заявил, что лекарство ему выписал врач.

Родная сестра погибшей Дианы не верит показаниям Печёнкина о его якобы бессознательном состоянии в момент ДТП.

«На записях с камер видно, и очевидцы об этом говорили, что сразу после аварии Печёнкин вышел из машины, стал что-то искать в багажнике, куда-то звонить. Доктор в суде нам рассказал, что приступ эпилепсии — это долго. Не может человек сразу вскочить на ноги и начать что-то делать», — убеждена родственница погибшей.

Изучив материалы дела и записи с камер, специалисты пришли к выводу, что в момент аварии подозреваемый был вменяем, сообщил журналистам старший помощник прокурора Челябинска Игорь Иванов.

«Эксперты сделали вывод о том, что Печёнкин находился в нормальном состоянии в момент ДТП. Он был адекватен, понимал, что происходит вокруг, и отдавал отчёт в своих действиях», — заявил сотрудник челябинской прокуратуры.

Сейчас виновника аварии судят по ч. 4 ст. 264 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчине может грозить от пяти до 12 лет лишения свободы.

Адвокат семьи погибшей Дианы Евгений Саронин убеждён, что избежать ответственности подсудимому не удастся. По его мнению, вождение для человека с таким серьёзным диагнозом было недопустимо в любом случае.

«Уголовная ответственность для Печёнкина наступит в любом случае. Главный момент — человек знал о своём заболевании и всё равно сел за руль. Хотя не имел права. Вот это, на мой взгляд, самый вопиющий момент во всей истории», — подчёркивает адвокат.

Квартира для детей

Игорь Печёнкин с самого начала расследования не отрицал, что грубо нарушил ПДД и стал виновником аварии, в которой погиб человек. После трагедии он самостоятельно разыскал пострадавших и родственников погибшей, предложил им материальную помощь. Об этом рассказал адвокат Печёнкина Сергей Сазанаков.

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«Игорь сразу высказывал намерение загладить вину, — утверждает юрист. — Очень много времени мы потратили на поиск потерпевших, потому что доступа к материалам дела у нас не было. Мы связались с потерпевшими, и вред, который, как они посчитали, был им нанесён, мы им возместили в полном объёме. Мы нашли родственников погибшей женщины, а также пострадавшую. И тем и другим были сделаны выплаты: 2,1 млн рублей родственникам погибшей и ещё 500 тыс. рублей — пострадавшей женщине».

Сестра Дианы подтвердила, что спустя месяц после гибели родственницы ей предложили компенсацию, однако деньги она согласилась взять не сразу.

«С нами связался адвокат Печёнкина, предложил 200 тыс. компенсации. Я отказалась — на тот момент я уже похоронила сестру, деньги нам нужны были тогда, когда мы готовили похороны. Позднее я попросила, чтобы он купил квартиру для детей. У них никого не осталось, нет дедушек и бабушек. Печёнкин предоставил 2,1 млн рублей, эти деньги ушли на покупку недвижимости», — объясняет Луиза.

Первые полгода после аварии племянники жили у неё, потом переехали к двоюродному брату своей покойной матери, Рамзану Ражапову. Мужчина рассказал журналистам, что уже прошёл обучение в школе опекунов и готовится официально взять опеку над осиротевшими племянниками. По словам родственников, дети до сих пор не оправились от потери.

«Вадим, как пацан, долго сдерживался — то есть пытался, наоборот, нас успокаивать. Меня, бабушку, сестрёнку. Ксюша постоянно плакала, обнимала большого мишку, мама наша вообще с ума сходила. Мы первое время жили на таблетках», — рассказала Луиза.

Судебный процесс

Первое заседание по делу о смертельном ДТП с участием Печёнкина состоялось 15 апреля. Как сообщил старший помощник прокурора Челябинска Игорь Иванов, сейчас в суде сторона обвинения представляет доказательства вины подсудимого, заслушиваются показания свидетелей.

Адвокат Игоря Печёнкина Сергей Сазанаков отметил, что сторона защиты не согласна с квалификацией действий подсудимого в части о состоянии опьянения, в котором, согласно экспертизе, мужчина находился в момент аварии, — юрист планирует ходатайствовать о проведении дополнительного исследования.

«У нас вопросы скорее к квалификации его действий и оценке состояния моего подзащитного. В ходе предварительного следствия мой подзащитный заявлял, что не помнит произошедшего и потому не может дать показаний на тему того, что произошло. Тот эпизод с нападением на него маньяка в 2004 году, последствия того нападения, на наш взгляд, безусловно, оказали влияние на ситуацию», — подчёркивает Сазанаков.

Следующее заседание по делу о смертельном ДТП состоится 30 мая.