На Красной площади в Москве проходит парад Победы

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RT
В России проходят торжества в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Утром 9 мая на Красной площади в Москве начался праздничный парад. Позднее в столице и других городах состоится шествие «Бессмертного полка». Вечером по всей стране дадут торжественные салюты. RT ведёт трансляцию.

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  • 09 мая 2022

    В своём обращении к участникам парада Путин подчеркнул, что Россия дала упреждающий отпор агрессии. Глава государства напомнил, что в декабре прошлого года российская сторона предложила заключить договор о гарантиях безопасности.

    Как подчеркнул президент, страны НАТО не захотели услышать Россию, «у них были совершенно другие планы».

    «Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днём. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны», — сказал президент.

  • На Красную площадь входят парадные расчёты механизированной колонны. Всего в параде примет участие 131 единица техники. Открывают парад механизированной колонны танки Т-34-85.

  • Музыканты освобождают площадь для прохождения военной техники.

  • Полное видео выступления Владимира Путина на параде Победы.

  • Первыми мимо трибун проходят воспитанники Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

  • Стартовало прохождение пеших парадных расчётов по Красной площади. Шествие войск возглавляет командующий военным парадом генерал армии Олег Салюков.

  • «Сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою прикрывают друг друга от пуль и осколков, как родные братья. И в этом сила России. Великая, несокрушимая сила нашего многонационального народа. Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы, деды, прадеды», — сказал Путин участникам парада.

  • Путин объявил минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

  • «Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение сильной, суверенной и самостоятельной страны», — сказал Путин о необходимости начала спецоперации на Украине.

  • «Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных компромиссных решений, учёту интересов друг друга. Всё напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать. Это значит, что у них были совершенно другие планы. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции в Донбассе, к вторжению в наши исторические земли, включая Крым», — сказал президент.

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