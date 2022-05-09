На Красной площади в Москве проходит парад Победы

В России проходят торжества в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Утром 9 мая на Красной площади в Москве начался праздничный парад. Позднее в столице и других городах состоится шествие «Бессмертного полка». Вечером по всей стране дадут торжественные салюты. RT ведёт трансляцию.