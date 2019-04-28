RT проведёт пресс-конференцию Варвары Карауловой

Телеканал RT проведёт мультимедийную пресс-конференцию россиянки Варвары Карауловой, осуждённой за подготовку к участию в деятельности «Исламского государства» (ИГ)*.

Пресс-конференция состоится 29 апреля в 16:00 в Президентском зале пресс-центра МИА «Россия сегодня» и будет приурочена к условно-досрочному освобождению россиянки из колонии.

В мероприятии примут участие сама Караулова, её родители Кира и Павел Карауловы и адвокат Сергей Бадамшин.

В ходе пресс-конференции Караулова расскажет, как изменилась её жизнь спустя три года заключения. Также она расскажет, чем теперь планирует заниматься.

Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.

16 апреля Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Карауловой. 27 апреля она вышла на свободу.

Ранее RT опубликовал первое видео с Варварой Карауловой после её освобождения.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.